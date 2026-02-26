Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Thursday, 26 February 2026, 20:00 HKT/SGT
來源 U.S. Polo Assn.
美國馬球協會連續第三年回歸擔任2026年杜拜馬球金盃賽官方服飾及球衣贊助商

佛羅里達州西棕櫚灘與阿聯酋杜拜, 2026年2月26日 - (亞太商訊) - 美國馬球協會（USPA）官方運動品牌U.S. Polo Assn.榮幸擔任2026年杜拜馬球金盃賽官方服飾與球衣贊助商。本賽事於1月28日至2月14日，在阿拉伯聯合大公國杜拜著名的哈布圖爾馬球俱樂部舉行。

杜拜狼隊於2026年杜拜馬球金盃賽中，在哈布圖爾馬球俱樂部舞台上展示獎盃 (攝影：瑪格麗塔·克羅托)

美國馬球協會連續第三年贊助這項頂級賽事，為參賽隊伍提供訂製競技球衣、賽事工作人員服飾，並為決賽選手準備獨家獎品。觀眾在傳統草皮踩踏儀式中共同沸騰，現場更贈送特別版美國馬球協會帽款，為這場為期兩週的阿聯酋賽事增添熱烈球迷時刻。

2026年杜拜馬球金盃決賽上演世界級球星的震撼對決，Thera贊助的杜拜狼隊以11比8擊敗衛冕冠軍阿聯酋馬球隊，奪得夢寐以求的冠軍獎盃。參賽陣容為：迪拜狼隊（Thera）陣中哈布圖爾·阿爾哈布圖爾、塞薩爾·克雷斯波、費利克斯·埃薩因與聖地亞哥·拉博德；阿聯酋馬球隊則由瑪伊莎·賓特·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆殿下、薩爾瓦多·哈烏雷切、盧卡斯·蒙特維德二世與羅森多·托雷吉塔爾組成。迪拜狼隊的費利克斯·埃薩因憑藉卓越表現榮膺最有價值球員，其騎乘的「唯獨卡拉維納」馬匹則獲選最佳賽騸，彰顯本賽事對運動員與馬匹頂尖實力的嚴苛要求。

「美國馬球協會持續擔任杜拜馬球金盃賽官方服飾與球衣贊助商，彰顯我們作為全球運動品牌的定位。」USPA Global總裁兼執行長J·麥可·普林斯表示，該公司負責管理並推廣價值數十億美元的美國馬球協會品牌。「支持阿聯酋頂級高目標賽事，使我們能在最重要的成長市場之一直接接觸蓬勃發展的馬球社群，同時強化美國馬球協會品牌的核心可信度與真實性。」

作為中東地區馬球運動的領先目的地之一，杜拜對美國馬球協會而言是戰略性市場，該品牌持續在阿聯酋拓展零售版圖。憑藉在該地區日益強大的影響力及未來數年規劃的新店開幕，品牌與杜拜馬球金盃賽的合作彰顯其與這項運動的真摯連結，並強化了在全球關鍵市場的消費者互動。

杜拜馬球金盃賽由穆罕默德·哈布圖爾於2009年創立，在杜拜副統治者謝赫·馬克圖姆·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆殿下的支持下，已發展成為阿聯酋頂級高分馬球賽事，更成為該地區國際體育日曆的基石。這項年度盛事於哈布圖爾馬球俱樂部舉行，吸引頂尖選手、貴賓與全球運動愛好者齊聚中東最具標誌性的馬術場館之一。

本屆賽事再度將世界級競技與杜拜標誌性款待完美融合，為賓客呈現沉浸式運動與生活體驗，彰顯阿聯酋的優雅風範與蓬勃活力。

關於美國馬球協會與USPA Global

美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）是美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌。USPA作為美國規模最大的馬球俱樂部與球員組織，創立於1890年，總部位於佛羅里達州威靈頓市。憑藉數十億美元的全球影響力，透過逾1,200家美國馬球協會零售店及數千個分銷據點，品牌產品遍佈全球190多個國家，提供男女童服飾、配件及鞋履。品牌贊助全球多項頂級馬球賽事，包括每年於棕櫚灘國家馬球俱樂部舉辦的美國公開馬球錦標賽®，此賽事為美國最高規格的馬球盛事。透過與美國ESPN、歐洲TNT及Eurosport、印度Star Sports等媒體的歷史性合作，由美國馬球協會贊助的多項頂級馬球錦標賽現已實現全球轉播，使這項激動人心的運動首度觸及數百萬全球體育愛好者。

根據《License Global》評鑑，美國馬球協會品牌與NFL、PGA巡迴賽及一級方程式賽車並列全球頂級運動授權品牌。此外，這個以運動為靈感的品牌更因全球性成長獲頒國際獎項。憑藉其作為全球品牌的巨大成功，美國馬球協會不僅登上《富比士》、《財富》、《現代零售》及《GQ》等雜誌，更獲雅虎財經、彭博社等全球知名媒體專題報導。欲了解更多資訊，請造訪uspoloassnglobal.com並追蹤@uspoloassn。

USPA Global為美國馬球協會（USPA）旗下子公司，負責管理市值數十億美元的運動品牌U.S. Polo Assn.。該公司同時營運子公司Global Polo，此為全球馬球運動內容的領導者。欲了解更多資訊，請造訪globalpolo.com或YouTube頻道Global Polo。

更多資訊請聯繫：
Stacey Kovalsky - 全球公關與傳播副總裁
電話 +001.561.790.8036 - 電子郵件：skovalsky@uspagl.com 

香農·斯蒂爾森 - 體育營銷與媒體副總裁
電話 +001.561.227.6994 - 電子郵件：sstilson@uspagl.com 

消息來源：美國馬球協會



