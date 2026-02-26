Mint交付FLOKI Minibot M1首個原型機 於亞太市場推出全新AI陪伴機械人



香港, 2026年2月26日 - (亞太商訊) - Mint Incorporation Limited（「Mint」或「集團」，納斯達克股票代碼：MIMI）─ 一家專注於人工智能與機械人技術，同時提供商業室內設計及裝修服務的香港本土企業，今日欣然宣布成功交付與Rice Robotics Holdings Limited（「Rice Robotics」）共同研發的人工智能（AI）陪伴機械人FLOKI Minibot M1的首台原型機。這一里程碑標誌著集團正式進軍快速增長的消費級機械人（B2C）市場，作為其業務多元化發展策略的一部分。 FLOKI Minibot M1是一款智能日常夥伴，兼具AI 驅動的個性化特質和實用功能。這些功能包括智能提醒、主動通知推送、自然對話、禮賓服務，以及教育輔導。該機械人的獨特之處在於其能夠與每位用戶培養個性化的互動風格，提供比某些現有的陪伴機械人產品更直觀和互動的體驗。 Mint董事會主席兼行政總裁陳海龍先生表示：「我們對FLOKI Minibot M1項目取得的進展感到非常自豪。該產品的交付是我們戰略性進入B2C機械人市場的重要一步。消費者對AI陪伴的需求正在迅速增長，我們相信FLOKI Minibot M1獨特的定位在於將先進的 AI 驅動功能完美結合深度互動且個性化的用戶體驗，以滿足這一需求。」 FLOKI Minibot M1的推出戰略性地使Mint能夠充分利用AI機械人市場，尤其是亞太區市場的卓越增長。FLOKI Minibot M1未來的發展路線方向包括針對教育、酒店款待及娛樂行業的定製化升級，進一步拓展其商業潛力。相關發展將視乎後續的研發及商業化進程而定。 原型機由Mint全資子公司Axonex Intelligence Limited的研發團隊，與送貨機械人領域知名企業Rice Robotics共同開發。此合作結合了Mint在機械人研發方面的深厚專業知識，以及Rice Robotics在綜合AI方案方面經過市場驗證的願景。首個原型機已於2026年初在英國舉行的英國教育科技博覽會（British Education Training and Technology Show）中隆重亮相。Axonex與Rice Robotics已正式達成合作協議，計劃於2026年第一季度末交付多達800個FLOKI Minibot M1。此外，Mint及其若干投資者已原則上同意，將與Rice Robotics Holdings Limited組建策略合營企業的建議總投資額，由1,000萬港元增加至1,500萬港元，有關投資將視乎最終文件簽署及慣常交割條件的達成而定。 陳先生補充道：「這一里程碑彰顯了Mint對創新與價值創造的堅定承諾。與Rice Robotics的成功合作，使我們能夠提供從根本上提升人們日常科技互動體驗的解決方案。隨著我們擴大生產規模並拓展市場版圖，我們深信FLOKI Minibot M1將成為我們機械人業務組合的重要基石，帶動營收成長並為股東創造長期價值。」 FLOKI Minibot M1的推出，與Mint把握「實體AI」（Physical AI）市場機遇的整體戰略契合。該領域專注於開發能將硬件與軟件和諧融合、從而在現實環境中自主運作的智能系統。隨著FLOKI Minibot M1穩步邁向商業化發布，加上正在籌備中的嶄新機械人解決方案，Mint集團已做好準備，在快速增長的亞太區AI機械人市場中蓬勃發展，同時持續提升自身在創新與科技領域的實力。

AI陪伴機械人FLOKI Minibot M1首個原型機

已於2026年初在英國舉行的英國教育科技博覽會中隆重亮相。 有關Mint Incorporation Limited Mint Incorporation Limited（納斯達克股票代碼：MIMI）是一家於納斯達克上市的香港本土企業，專注於人工智能、機械人技術及室內設計領域。透過其子公司 Axonex Intelligence Limited，公司為企業、地產、商場、政府機構等提供智能機械人與設施管理解決方案。Mint 同時營運 Matter International Limited，提供專業室內設計與裝修服務。秉持創新與實際應用並重的理念，Mint 致力於提升各行各業的效率、安全性與生活質素。 有關Rice Robotics Holdings Limited Rice Robotics Holdings Limited 是亞洲市場領先的自動配送機械人解決方案供應商，在區內具有顯著的市場影響力。公司專注於為物流與服務行業設計、開發及部署智能機械人系統。其核心技術平台服務於日本多家知名客戶，在複雜營運環境中展現出卓越的可靠性。Rice Robotics 致力於推動最後一哩配送與服務自動化轉型，透過創新與實際應用提升營運效率，重塑用戶體驗。 前瞻性陳述 本新聞稿中的某些陳述屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司對可能影響其財務狀況、營運成果、業務策略和財務需求的未來事件的目前期望和預測。投資者可通過「大約」、 「相信 」、 「希望 」、 「期望 」、 「預期 」、 「估計 」、「項目 」、 「打算 」、 「計劃 」、 「將 」、 「將會 」、 「應該 」、 「可能 」或其他類似的詞語或短語識別這些前瞻性陳述。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，或其期望的變化的公開義務，除非法律要求。儘管公司認為這些前瞻性陳述所表達的期望是合理的，但無法保證這些期望將會被證實正確，並提醒投資者實際結果可能與預期結果有顯著差異，並鼓勵投資者查閱可能影響其未來結果的其他因素，這些因素披露在公司向證券交易委員會提交的文件中。



