Doubleview Gold Corp. 報告截至 2026 年 2 月 25 日更新的礦產資源估算，包括銅當量礦產資源：經測定及指示資源量為 6.09 億噸（Mt），銅當量品位為 0.43% CuEq，含銅當量金屬量 58.2 億磅（CuEq）；推斷資源量為 5.03 億噸（Mt），銅當量品位為 0.41% CuEq，含銅當量金屬量 45.7 億磅（CuEq）



資源估算亮點： 經測定礦產資源量為 2.72 億噸（Mt），指示礦產資源量為 3.37 億噸（Mt），推斷礦產資源量為 5.03 億噸（Mt），按 0.2% 銅當量（CuEq）邊界品位計算，或

2.72 億噸經測定礦產資源（Mt），按所含金屬量表示，總計為 26.1 億磅（Blb）銅當量（CuEq），品位為 0.44% CuEq，其中包括 11.1 億磅銅、3,560 萬磅（Mlb）鈷、141 萬盎司（Moz）黃金，以及 217 萬盎司（Moz）白銀。（表 1）

3.37 億噸指示礦產資源（Mt），按所含金屬量表示，總計為 32.1 億磅（Blb）銅當量（CuEq），品位為 0.43% CuEq，其中包括 13.1 億磅銅、4,450 萬磅（Mlb）鈷、181 萬盎司（Moz）黃金，以及 288 萬盎司（Moz）白銀。（表 1）

5.09 億噸推斷礦產資源（Mt），按所含金屬量表示，總計為 45.7 億磅（Blb）銅當量（CuEq），品位為 0.41% CuEq，其中包括 17.2 億磅銅、6,620 萬磅（Mlb）鈷、277 萬盎司（Moz）黃金，以及 419 萬盎司（Moz）白銀。（表 1）

鈧資源：該礦床在經測定及指示類別中擁有 6.09 億噸（Mt）（含約 17,510 噸鈧），在推斷類別中擁有 5.04 億噸（Mt）（含約 14,465 噸鈧）。鈧已納入礦產資源估算，在當前加工限制條件下，僅限於使用內部產生的酸處理尾礦的 12.5%。鈧資源估算為經測定及指示類別 7,600 萬噸（Mt），品位 28.8 克/噸（g/t）Sc（含 2,189 噸鈧），以及推斷類別 6,300 萬噸（Mt），品位 28.7 克/噸（g/t）Sc（含 1,808 噸鈧）。 加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華, 2026年2月26日 - (亞太商訊) - Doubleview Gold Corp（TSXV: DBG）（OTCQB: DBLVF）（FSE: 1D4）（“Doubleview”或“公司”）欣然宣佈更新其位於不列顛哥倫比亞省西北部、由公司 100% 持有的多金屬 Hat 斑岩項目（Hat）的礦產資源估算（MRE）。Hat 項目富含銅、金、鈷和銀，以及鈧，使其成為重要的關鍵礦產資源來源。 Doubleview Gold Corp 總裁兼首席執行官 Farshad Shirvani 表示：“通過極具針對性的鑽探工作，該礦床規模逐年擴大，目前已擴展至約 1.6 公里 × 1.6 公里的範圍。我感謝我們的技術團隊和管理團隊在這一過程中所做的努力。我們在 Hat 礦床中還發現了多種其他元素，這些成果將很快公佈，進一步彰顯該礦床的獨特性並提升資源價值。” Hat 礦床礦產資源估算（MRE）摘要： 表 1：Hat 礦床在 0.2% CuEq 邊界品位下的礦產資源估算

（生效日期為 2026 年 2 月 4 日，技術報告中將採用的基準情景） 礦產資源分類 噸位（Mt） 平均品位 金屬含量 銅當量（%） 銅（%） 金（克/噸） 鈷（%） 銀（克/噸） 銅當量（十億磅） 銅（十億磅） 金（百萬盎司） 鈷（百萬磅） 銀（百萬盎司） 經測定 272 0.44 0.22 0.18 0.008 0.37 2.61 1.11 1.41 35.6 2.17 指示 337 0.43 0.21 0.19 0.008 0.39 3.21 1.31 1.81 44.5 2.88 測定+指示合計 609 0.43 0.21 0.18 0.008 0.38 5.82 2.42 3.22 80.1 5.05 推斷 503 0.41 0.18 0.19 0.008 0.38 4.57 1.72 2.77 66.2 4.19 表 2：截至 2026 年 2 月 4 日，Hat 礦床在 0.2% CuEq 邊界品位下的礦產資源估算——氧化鈧資源 礦產資源分類 噸位（Mt） 鈧噸位¹（Mt） 平均品位 Sc（克/噸） 金屬含量 Sc₂O₃²（噸） 經測定 272 34 28.79 1,081 指示 337 42 28.76 1,334 測定+指示合計 609 76 28.77 2,415 推斷 503 63 28.69 1,996 註釋： 1 鈧噸位按各資源類別中礦化物料的 12.5% 計算，該比例反映在當前冶金設計限制條件下，預計將通過專用鈧浸出回路進行處理的尾礦佔比。 2 氧化鈧金屬含量的計算採用 72% 的冶金回收率，以及從 Sc 轉換為 Sc₂O₃ 的 1.534 轉換係數。 Mineit 的合資格人士 Tomasz Wawruch（FAusIMM）完成了本次礦產資源估算（MRE），並已審閱和批准本新聞稿中與 MRE 相關的技術披露內容。Wawruch 先生為獨立於 Doubleview 的高級地質及礦產資源顧問。ARSENEAU Consulting Services Inc. 的 Gilles Arseneau 博士（PhD., P.Geo.）對本次 MRE 提供了獨立審查。

礦產資源並非礦石儲量，尚未證明具有經濟可行性。

礦產資源估算可能會受到環境、許可、法律、產權、稅收、社會政治、市場或其他相關因素的重大影響。

推斷礦產資源在地質上被認為過於推測性，無法進行經濟性分析，因此不能歸類為礦石儲量。

本次礦產資源估算依據加拿大採礦、冶金與石油學會（“CIM”）《礦產資源與礦石儲量定義標準》（2014 年）及 CIM 礦產資源與礦石儲量（MRMR）最佳實踐指南（2019 年）編製。

本次 MRE 的生效日期為 2026 年 2 月 4 日。

金屬含量採用以下冶金回收率計算：銅（Cu）= 85%，金（Au）= 89%，鈷（Co）= 78%，銀（Ag）= 68%。

所採用的經濟假設包括：銅 US$4.80/磅，鈷 US$20.00/磅，金 US$3,200/盎司，銀 US$46/盎司，以及 2% 的淨冶煉收益（NSR）特許權使用費。

礦產資源在優化露天採坑約束範圍內並按 0.2% CuEq 邊界品位報告，基於每噸磨礦處理成本 C$7.93、每噸磨礦一般及行政成本 C$2.90，以及採礦成本 C$3.01/噸；此外，低於 1,125 米參考水平（mRL）的每一採台，採礦成本將按每噸增加 C$0.015 遞增計算。

CuEq 計算不包括鈧。用於計算 CuEq 的公式為： CuEq = [(((Ag × 46.0 × 0.68)/31.1035) + ((Au × 3200 × 0.89)/31.1035) + 0.0001 × (Co × 20.0 × 0.78 × 22.0462) + 0.0001 × (Cu × 4.8 × 22.0462 × 0.85)) / (4.8 × 22.0462 × 0.85)]，其中所有輸入變量均以 ppm 表示，CuEq 以百分比（%）表示。

由於四捨五入，個別數值與總數之間可能存在輕微差異；該等差異不被認為對本次 MRE 具有實質性影響。

礦產資源分類反映地質可信度水平，並滿足勘探及資源開發階段相應的不確定性標準。為將不確定性降低至生產規劃所需水平，仍需進行額外鑽探。

本次 MRE 反映了建模時可獲得的地質解釋、鑽孔間距及估算參數。任何新增鑽探預計將通過提高估算可信度及優化礦化體幾何形態，從而對當前結果產生影響。

礦產資源結果以原位形式呈現於優化露天採坑範圍內。採坑範圍之外的礦化物料未納入當前 MRE 統計。計算採用公制單位（米、噸、克/噸）。

共有 97 個金剛石鑽孔（岩芯總長度 49,548 米）納入礦產資源估算。所有用於 MRE 的鑽探數據在納入前均經過標準 QA/QC 質量保證與質量控制驗證。

區塊模型以 UTM 第 9N 帶 346,750 E / 6,453,000 N / 0（NAD83）為模型原點進行定義。母區塊尺寸為 15 × 15 × 15 米，總計 136 × 150 × 75 個區塊，覆蓋範圍分別為 X 方向 2,040 米、Y 方向 2,250 米及 Z 方向 1,125 米。所有體積及估算結果均受上述離散化參數約束。 圖 1：海拔 715 米（ASL）處的區塊模型平面圖，顯示優化 120 千噸/日（kt/d）露天採坑殼體範圍內銅當量品位的分佈情況（UTM 第 9N 帶［NAD 83］） 圖 2：沿東向 348000 剖面向西觀察的區塊模型剖面圖，顯示優化 120 kt/d 露天採坑殼體範圍內銅當量品位的分佈情況（UTM 第 9N 帶［NAD 83］） 圖 3：海拔 715 米（ASL）處的區塊模型平面圖，顯示 120 kt/d 優化露天採坑殼體範圍內銅當量分類的分佈情況（UTM 第 9N 帶［NAD 83］） 圖 4：沿東向 348000 剖面向西觀察的區塊模型剖面圖，顯示 120 kt/d 優化露天採坑殼體範圍內銅當量分類的分佈情況（UTM 第 9N 帶［NAD 83］） Hat 礦床 Hat 礦權項目由 16 個礦業權組成，覆蓋不列顛哥倫比亞省西北部 Golden Bear 礦山公路以北共 13,823.09 公頃土地。更多資訊請訪問 [www.doubleview.ca。](http://www.doubleview.ca。) Mineit Consulting Inc（Mineit）依據《CIM 礦產資源與礦石儲量定義標準》編製了本次礦產資源估算（MRE）。支持本次 MRE 的技術報告將在 45 天內提交至 SEDAR+（[www.sedarplus.ca）。](http://www.sedarplus.ca）。) Mineit 的 Tomasz Wawruch（FAusIMM）為本次 MRE 的合資格人士（Qualified Person），並已審閱和批准本新聞稿中與 MRE 相關的技術披露內容。Wawruch 先生為獨立於 Doubleview 的地質與礦產資源顧問。ARSENEAU Consulting Services Inc. 的 Gilles Arseneau 博士（PhD., P.Geo.）對本次 MRE 進行了獨立同行評審，未發現 Tomasz Wawruch 編製的資源模型存在任何重大缺陷。 關於 Hat 項目的冶金研究，Magister Metallurgy 的 EUR ING Andrew Carter（B.Sc., CEng., MIMMM QMR, MSAIMM SME）為 Doubleview 根據《國家文書 43-101 礦業項目披露標準》所定義的合資格人士；其已審閱並批准本新聞稿的技術內容。Carter 先生獨立於 Doubleview。 關於Doubleview Gold Corp Doubleview Gold Corp是一家總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華的礦產資源勘探和開發公司，其股票在多倫多證券交易所創業板（TSX-Venture Exchange）上公開交易（TSXV：DBG），（OTCQB：DBLVF），（GER：A1W038），（FSE：1D4）。Doubleview專注於識別、收購和資金支持北美特別是不列顛哥倫比亞省的貴金屬和基本金屬勘探項目。Doubleview通過收購和勘探高質量的金、銅和銀礦產，並應用先進的最新勘探方法，增加股東價值。公司的戰略性物業組合提供了分散化並減輕了投資風險。 董事會代表, Farshad Shirvani, 總裁兼首席執行官 欲瞭解更多資訊，請聯絡：

Doubleview Gold Corp Vancouver, BC

Farshad Shirvani 總裁兼首席執行官 Institutional Line: (604) 607-5470

電話: (604) 678-9587

電郵: corporate@doubleview.ca 多倫多證券交易所創業板（TSX VENTURE EXCHANGE）及其監管服務提供者（根據多倫多證券交易所政策的定義）對本發布內容的充分性或準確性不承擔責任。 本文中部分所作的聲明和包含的資訊可能構成“前瞻性資訊”。特別是關於私募和未來工作計劃的參考，或對此類工作計劃的質量或結果的期望，都受到與物業運營、勘探活動、設備限制和可用性以及其他我們目前可能不了解的風險有關的風險。因此，建議讀者不要過度依賴前瞻性資訊。除適用的證券法規要求外，公司不承擔公開更新或修訂前瞻性資訊的義務，無論是因為新資訊、未來事件還是其他原因。



話題 Press release summary



部門 金属，矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

