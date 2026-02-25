周大福人壽支持《財政預算案》有關跨境安老、落實《香港可持續披露準則》以及推動體育普及化、盛事化等措施

香港, 2026年2月25日 - (亞太商訊) - 周大福人壽支持《2026-27年度財政預算案》（《財政預算案》）中提出有關跨境安老、落實《香港可持續披露準則》以及積極推動體育普及化、盛事化的多項舉措。

周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「作為扎根香港40年的保險公司，周大福人壽持續創新產品，並不斷擴展中國內地與香港兩地醫療服務網絡等安排，以配合政府支持跨境安老的措施。在可持續發展方面，我們與政府抱持共同願景，早前自願發佈符合本地及國際披露標準的ESG報告，未來亦會繼續將可持續發展融入業務策略。在體育盛事化方面，我們將以啟德體育園獨家創始保險合作夥伴的身份，支持政府推動香港體育普及化及盛事化發展，以及未來體育精英的培育，開創保險新價值。」

他續稱：「同時，周大福人壽歡迎《財政預算案》中優化保險公司風險為本的資本制度，以及逐步推行強積金『全自由行』等舉措，從而提升市場信心及整個保險業界的專業水平。」

持續優化跨境安老服務

《財政預算案》提出支持跨境安老，包括「廣東院舍照顧服務計劃」本月起新增至26家，覆蓋大灣區內地9個城市。周大福人壽相信這些舉措有助改善醫療及安老服務配套，公司除了在產品中加入中國內地與香港兩地醫療服務保障覆蓋，今年初更進一步擴展「直接支付服務」網絡至多個大灣區城市的公私營醫院。未來周大福人壽將持續優化醫療保險產品及服務體系，為北上南下客戶提供更貼合生活需要的方案。

積極推動綠色金融發展

為配合政府鞏固香港國際綠色金融中心地位，周大福人壽一直將可持續發展融入業務策略。今年1月，公司自願發佈獨立環境、社會及管治（ESG）報告，是領先業界的舉措。此舉與政府落實《香港可持續披露準則》、推動跨界別合作的願景一致，我們將合力推動綠色金融發展。

致力培育體壇新星

《財政預算案》中提及政府將積極推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化，並爭取舉辦更多大型國際體育賽事和活動。作為啟德體育園的獨家創始保險合作夥伴，周大福人壽將與啟德體育園加強合作，公司去年開始冠名贊助飛越啟德「小劍神」培訓計劃，與政府文體旅發展策略相輔相成，同時發揮協同效應，繼續支持新晉運動員邁向國際，成就未來世界冠軍。

關於周大福人壽

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

周大福人壽保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）

