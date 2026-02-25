國泰君安國際獲批使用SIMM 衍生品風險管理接軌國際標準



香港, 2026年2月25日 - (亞太商訊) - 2月23日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK））宣布，已正式獲得香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）批准，自2026年2月12日起可在其兩家持牌機構（國泰君安證券（香港）有限公司及國泰君安外匯有限公司）采用國際掉期與衍生工具協會ISDA標準初始保證金模型（Standard Initial Margin Model, "SIMM" ）計算場外衍生品交易的初始保證金。 ISDA SIMM 是業界通用的標準方法論，專門用于計算非集中清算衍生品的監管初始保證金。該模型通過建立統一的計算標準，使所有市場參與者得以遵循同一框架進行保證金核算，不僅避免了各機構獨立開發模型所産生的額外成本，還有效减少了因算法差异引發的潜在爭議。其配套的治理框架進一步確立了行業共同實踐，確保保證金計提既符合全球監管要求，又充分保障了保證金的充足性。 此次獲批標志著國泰君安國際場外衍生品業務的風險管理能力邁上新台階，在鞏固合規與風控標杆的同時，顯著提升中資券商國際化競爭力。通過采用國際市場通行的SIMM模型，公司得以接軌國際大行標準，能够更精准、高效地管理初始保證金，在有效控制交易對手風險的同時，顯著節省交易成本，實現更高資本效率，增强與全球機構對手方的合作信任，從而提升業務的長期競爭力。此次獲批不僅是對公司衍生品業務技術實力的認可，更是監管機構對公司內部控制、尤其是風險管理能力的又一里程碑式肯定。 展望未來，國泰君安國際將進一步精進衍生品業務的內控管理體系，築牢長遠穩定發展的根基。同時，作爲香港資本市場的重要一員，公司將一如既往地配合監管機構，深度參與市場基礎設施建設，助力提升香港場外衍生工具市場的國際競爭力與活力。 關於國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球81%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



