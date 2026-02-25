康希諾生物曼海欣(R)擴齡正式獲批 為公司長期價值開啟更廣闊發展空間

香港, 2026年2月24日 - (亞太商訊) - 康希諾生物（688185.SH/06185.HK）宣佈，公司自主研發的ACYW135群腦膜炎球菌多糖結合疫苗（CRM197載體）——曼海欣(R)擴大適用人群的補充申請已正式獲得國家藥品監督管理局批准。此次獲批後，曼海欣(R)適用於3月齡至6周歲（83月齡）的嬰幼兒及兒童，用於預防由A、C、Y、W135群腦膜炎奈瑟菌引起的流行性腦脊髓膜炎（以下簡稱"流腦"）。

此次曼海欣(R)擴齡獲批，具有重要的公共衛生和商業發展意義。一方面，在我國現行免疫規劃程式中，6歲是入學前流腦疫苗接種"最後一針"的重要節點，長期以來，國內針對3歲以上兒童的多價流腦結合疫苗選擇相對有限。曼海欣(R)此次擴齡獲批，為學齡期兒童提供了四價流腦多糖結合疫苗接種選擇，有助於填補兒童流腦防控在關鍵年齡階段的保護空白，進一步完善我國流腦免疫屏障。另一方面，適用人群範圍的擴大，將有助於曼海欣(R)進一步釋放產品潛力，提升商業化空間，並為該產品在國際市場的推廣與佈局奠定更為堅實的基礎。

值得一提的是，康希諾生物日前已發佈2025年度業績預告，全年營收預計10.4–10.8億元，同比增長22.88%-27.61%；歸母淨利潤預計2450萬–2900萬元，將實現扭虧為盈。同時，公告明確指出，"公司持續踐行以創新為核心、以商業化落地為重點的發展戰略，中國首款四價流腦結合疫苗曼海欣(R)收入保持持續增長"。這也意味著康希諾生物已進入創新疫苗商業化收穫期。

依託獨家技術平台、領先優勢及加速的國際化佈局，曼海欣(R)擴齡不僅鞏固了市場競爭力，也為康希諾生物的可持續增長注入新的動力。隨著產品覆蓋和國際拓展的推進，公司長期價值將開啟更廣闊的發展空間。

