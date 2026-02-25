Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, February 25, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Tuesday, 24 February 2026, 18:15 HKT/SGT
Share:

來源 CanSino Biologics Inc
康希諾生物曼海欣(R)擴齡正式獲批 為公司長期價值開啟更廣闊發展空間

香港, 2026年2月24日 - (亞太商訊) - 康希諾生物（688185.SH/06185.HK）宣佈，公司自主研發的ACYW135群腦膜炎球菌多糖結合疫苗（CRM197載體）——曼海欣(R)擴大適用人群的補充申請已正式獲得國家藥品監督管理局批准。此次獲批後，曼海欣(R)適用於3月齡至6周歲（83月齡）的嬰幼兒及兒童，用於預防由A、C、Y、W135群腦膜炎奈瑟菌引起的流行性腦脊髓膜炎（以下簡稱"流腦"）。

此次曼海欣(R)擴齡獲批，具有重要的公共衛生和商業發展意義。一方面，在我國現行免疫規劃程式中，6歲是入學前流腦疫苗接種"最後一針"的重要節點，長期以來，國內針對3歲以上兒童的多價流腦結合疫苗選擇相對有限。曼海欣(R)此次擴齡獲批，為學齡期兒童提供了四價流腦多糖結合疫苗接種選擇，有助於填補兒童流腦防控在關鍵年齡階段的保護空白，進一步完善我國流腦免疫屏障。另一方面，適用人群範圍的擴大，將有助於曼海欣(R)進一步釋放產品潛力，提升商業化空間，並為該產品在國際市場的推廣與佈局奠定更為堅實的基礎。

值得一提的是，康希諾生物日前已發佈2025年度業績預告，全年營收預計10.4–10.8億元，同比增長22.88%-27.61%；歸母淨利潤預計2450萬–2900萬元，將實現扭虧為盈。同時，公告明確指出，"公司持續踐行以創新為核心、以商業化落地為重點的發展戰略，中國首款四價流腦結合疫苗曼海欣(R)收入保持持續增長"。這也意味著康希諾生物已進入創新疫苗商業化收穫期。

依託獨家技術平台、領先優勢及加速的國際化佈局，曼海欣(R)擴齡不僅鞏固了市場競爭力，也為康希諾生物的可持續增長注入新的動力。隨著產品覆蓋和國際拓展的推進，公司長期價值將開啟更廣闊的發展空間。



話題 Press release summary

部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
CanSino Biologics Inc
Aug 20, 2025, 20:22 HKT/SGT
創新疫苗引擎持續驅動 康希諾開啟新增長週期
June 21, 2025, 12:09 HKT/SGT
康希諾重磅推出優佩欣疫苗 為兒童健康保駕護航的創新之選
Aug 29, 2024, 22:17 HKT/SGT
康希諾生物2024上半年業績亮眼：流腦疫苗引領增長，加快合作與國際化步伐
Mar 27, 2024, 21:47 HKT/SGT
來自康希諾生物的亞洲首個流腦結合疫苗商業化取得巨大突破
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       