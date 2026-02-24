迦里仕人才與耐吉澳門分公司續簽五年戰略合作協議 深化長期夥伴關系 夯實高端客戶基本盤

香港, 2026年2月24日 - (亞太商訊) - 2026年2月22日, 納斯達克上市公司迦里仕人才集團有限公司（Galaxy Payroll Group Limited，NASDAQ: GLXG，以下簡稱「迦里仕人才」）今日宣布，已與耐吉中國控股香港有限公司澳門分公司（NIKE China Holding HK Limited (Macau Branch)，以下簡稱「耐吉澳門分公司」）正式續簽為期五年的戰略合作協議。

合作再延五年，服務範圍全面覆蓋核心HR職能

根據協議，雙方合作期限自2025年12月1日起至2030年11月30日止。在此期間，迦里仕人才將繼續為耐吉澳門分公司提供涵蓋本地薪資發放、考勤與休假管理、社保及稅務合規申報，以及勞動法規與用工政策咨詢在內的一站式人力資源外包服務。該合作模式有效支持耐吉澳門分公司聚焦其核心零售與品牌運營，提升整體組織效能。

戰略續約彰顯客戶高度信任，強化收入穩定性

此次續約不僅是雙方合作關系邁入新階段的重要標志，更體現了國際頭部品牌對迦里仕人才專業能力、合規水平及長期服務交付質量的高度認可。中長期合約的簽署顯著增強了公司未來五年收入的可預測性與現金流穩定性，進一步契合其打造高質量、抗周期業務模型的資本市場戰略。

本地化能力構築核心壁壘，服務體系持續進化

自2013年成立以來，迦里仕人才始終深耕港澳市場，並逐步拓展跨區域服務能力。公司憑借對香港及澳門勞動法、稅務及社保政策的深度掌握，建立起紮實的本地合規能力；同時依托標准化流程與定制化方案相結合的服務體系，確保交付的一致性與可擴展性。其自主開發的薪資與考勤管理平臺，在提升運營效率的同時有效保障數據安全與業務連續性，成為吸引並維系跨國企業客戶的關鍵優勢。

在過往合作中，迦里仕人才已多次協助耐吉澳門分公司應對複雜用工環境下的合規挑戰，其解決方案在准確性、響應速度及風險控制方面均獲得充分驗證，為本次長期續約奠定了堅實基礎。

展望未來：從服務交付邁向價值共創

展望新合作周期，迦里仕人才將在現有服務框架基礎上，持續優化薪資管理流程與智能考勤系統，並通過數據整合與定期管理報表，助力客戶推進人力資源管理的規範化與數字化轉型。雙方亦約定保留通過補充協議靈活拓展服務範圍的機制，確保合作節奏與客戶業務發展動態同步。

此次五年期戰略合作的續簽，不僅是對迦里仕人才專業價值的長期肯定，更是對其商業模式可持續性的有力印證。它將進一步鞏固公司在港澳及亞太人力資源外包市場的品牌影響力，並為服務更多跨國零售、體育及消費品牌提供可複制的標杆案例。

在全球企業日益重視合規效率、成本優化與組織韌性的背景下，迦里仕人才正憑借其深厚的本地化經驗、穩健的服務體系與高粘性的優質客戶基礎，穩步構建長期增長動能。

公司管理層表示：「我們將繼續以服務能力為核心驅動力，深化與現有優質客戶的戰略合作，同時積極拓展更多具有長期價值的跨國及區域性企業客戶，持續為股東創造穩健、可持續的回報。」

