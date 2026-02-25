滬港新興產業基石基金在港正式開業

香港, 2026年2月24日 - (亞太商訊) – 2月23日，由上海實業（集團）有限公司（以下簡稱「上實集團」）與國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱「國泰海通」）聯合發起設立的滬港新興產業基石基金（以下簡稱「基石基金」）正式啟航，進入實質投資階段。作為全國首支、上海市級市場化運作的證券類港股基石基金，基金目標總規模30億港元，首期規模10億港元，將聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能上海三大先導產業，專項支援優質企業赴港上市，深化滬港金融與產業協同。

服務上海戰略，強化滬港聯動

上海市政府和上海市國資委指導設立的基石基金，是上海國資服務上海科技創新中心建設、推動重點產業高質量發展的重要舉措，將緊密圍繞上海前瞻的集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業進行戰略佈局，通過資本市場賦能，加速本地創新企業國際化進程。同時，基金也將充分發揮香港作為國際金融中心的樞紐功能，構建「上海產業+香港資本」的高效聯通機制，促進兩地金融資源互補與市場互聯，打造滬港合作新標杆。

創新「雙管理人」架構，滙聚兩地專業力量

基石基金在治理模式上採用創新的「雙管理人」架構，由上實集團在港金融投資業務平台上實資本（香港）投資管理有限公司，和國泰海通在港資產管理平台海通國際資產管理有限公司共同擔任基金管理人，並由滬港兩地協同運營。

這一合作架構充分融合了上實集團作為上海在港窗口企業的產業資源與香港本地的運營優勢，及國泰海通在全球資本市場和跨境資產管理方面的專業能力，實現「產業+金融」、「上海+香港」的雙重優勢互補。通過建立完善的投資決策機制與風險控制體系，該架構既確保了基金運作符合國際標準，又保持了與本土產業生態的深度連結，為基金的長期穩健運作奠定了堅實基礎。

多元化投資策略，專注長期價值

基石基金堅持市場化、專業化、國際化運作原則，以產業、金融雙重視角，構建覆蓋企業全生命週期的投資與賦能體系。通過靈活的多元化策略組合與深度投後服務，系統性支援上海三大先導產業優質企業的業務發展與價值實現。

基石基金在重點參與上海三大先導產業優質企業赴港IPO的基石投資之外，還可以參與港股IPO錨定和已上市港股的配售投資，通過無鎖定期策略保持基金的流動性，以保證基金投資收益；在市場大幅下跌時，也可通過二級市場方式，增持價值低估的優質公司股票；同時跟進優秀企業再融資及併購重組，助力可持續發展。基石基金將嚴格遵循「好賽道、好公司、好價格」的遴選標準，重點投向具備核心技術、高成長性和穩健現金流的行業領軍企業。

強化上海國資在港功能，構建跨境投資新平台

基石基金是上實集團和國泰海通強化在港服務功能、完善跨境投資佈局的關鍵舉措之一。基石基金不僅進一步完善上海國資基金矩陣，填補國資基金在港股IPO及二級市場策略的空白，服務上海企業赴港上市「最後一公里」融資需求，助力構建「早期投資—成長期融資—公開市場上市」的完整產業投資生態；更通過上實集團和國泰海通的深度合作，強強聯手、協作共贏，系統提升跨境合規、資產配置與複雜交易設計能力，進一步增強上海國資服務上海乃至國家戰略的綜合實力。

展望：鏈接國際資本，賦能創新未來

在全球科技創新競爭日益激烈的背景下，滬港新興產業基石基金的實質啟動，標誌著上海在對接國際資本市場、服務本土創新方面邁出系統性的一步。在人民幣國際化和「惠港五條」等政策紅利支持下，基石基金將成為連接內地產業資本與國際金融資源的重要紐帶。

未來，基石基金將積極把握人民幣國際化與金融市場雙向開放機遇，持續促進國際資本投資上海核心產業，為上海三大先導產業企業提供全方位的資本服務，助力更多硬科技企業走向世界，為滬港融合與高質量發展貢獻力量。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network