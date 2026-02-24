維昇藥業（2561.HK）維臻高(R)獲批：重長效生長激素王者登場 重構百億市場的商業天花板



香港, 2026年2月24日 - (亞太商訊) - 2026年2月2日，維昇藥業於上海舉辦維臻高(R)（注射用隆培生長激素）獲批上市投資者交流會。 該產品已於1月26日獲得國家藥品監督管理局批准上市。公司在會上表示，維臻高(R)被定位為具備里程碑意義的創新產品 - 不僅是首個在歐美獲批用於兒童的長效生長激素，也是目前臨床研究中唯一被證實在療效上優於日製劑的長效生長激素產品。 在生長激素賽道中，隨著多款產品陸續納入醫保、價格體系快速下探，市場競爭格局正在發生變化。維昇藥業以臨床價值和技術壁壘為核心，打造差異化的高端產品路徑。本次交流會由公司管理層系統介紹了產品研發邏輯、臨床數據及當前階段商業化策略的核心思路。 本次會議邀請了多位合作夥伴與行業嘉賓出席，包括國婦嬰主任醫師餘文教授、安科生物高級副總裁姚建平先生、副總裁鮑學科先生、上藥控股副總經理宋潞潞女士、上海和睦家醫院長寧院區執行院長劉曉龍先生等到場支持。同時，公司長期股東代表——碧沃投資合夥人柳丹先生亦出席交流，體現了核心股東對公司商業化路徑與長期價值的持續認可。中信證券、東吳證券、天風證券和國海證券等多家大型券商及投資機構亦參與本次會議。 一、產品內核：技術壁壘構建差異化護城河 1.1 "暫時連接"技術的獨特性 在生長激素領域，由於技術壁壘高，實現長效化與保持活性分子的天然結構長期被視為"魚與熊掌不可兼得"，而維臻高(R)的研發上市成功突破這一行業技術壁壘，是全球首款實現"長效化+天然結構"作用機理的長效生長激素。維昇藥業首席商務官陳軍在會上詳細拆解了TransCon技術平臺的突破：通過惰性載體（PEG）將天然結構的重組人生長激素暫時包裹和保護起來形成前藥，前藥在注射至皮下時沒有活性，進入血液迴圈在，將惰性載體與生長激素暫時連接起來的TransCon連接結構在體溫與生理pH值下發生自動裂解，7天內以特定的速率逐步釋放出與人體自身分泌完全一致的2.2萬道爾頓（22kD）、191個氨基酸的天然結構的生長激素。 這一"暫時連接"機制與市面上其他長效生長激素的"永久連接"形成本質區別。陳軍指出，目前已上市的其他長效生長激素均屬於"生長激素類似物"——其活性分子結構已改變，分子量高達6萬-9萬道爾頓，遠遠高於天然生長激素的2.2萬道爾頓。維臻高(R)進入人體內釋放的活性分子與內源性生長激素的分子量、分子結構、組織分佈以及藥理特性相同，也是首款活性分子是"長效生長激素"而非"生長激素類似物"的長效產品。 國婦嬰主任醫師餘文教授從臨床角度補充了關鍵細節：分子量過大的藥物難以穿透緻密的骨骺板，無法發揮生長激素的直接作用，也就可能直接影響療效。維臻高(R)以內源性生長激素的"原藥形式"發揮作用，是其頭對頭研究取得優效結果的理論依據和科學基礎。 1.2 說明書上的"法律證據" 餘文教授在交流中特別強調，在臨床實踐中，尤其是一款新藥，經國家藥監部門審評並寫入藥品說明書的內容，是判斷藥品療效與安全性的核心法定依據，也是臨床用藥的權威規範標準，它構成了療效與安全性判斷的核心標準,是藥品的"身份證"。 維臻高(R)本次獲批的產品說明書直接顯示了其療效優於每日製劑： 境外臨床研究結果："主要療效終點是第52周時年化生長速率（AHV）。本品治療52周時的AHV非劣效並優效於健豪寧(R)組。此外，本品治療後的身高SDS較基線的增加幅度高於健豪寧(R)組。從治療第26周至第52周試驗結束時，對於AHV和身高SDS 較基線的變化，本品組都較健豪寧(R)組更顯著。" 中國臨床研究結果："主要療效終點是第52周AHV。本品治療52周的AHV為 10.66cm/年，相比諾澤(R)組的AHV 9.75cm/年，統計分析結果顯示達到非劣效性以及優效性，即證明了本品治療的52周AHV優效於諾澤(R)組，與境外3期研究結果一致。此外，本品組治療時的身高SDS較基線的增加幅度高於諾澤(R)組，也顯示了優效性。從治療第13周至第52周試驗結束時， 對於AHV和身高SDS較基線的變化，本品組都較諾澤(R)組更顯著。" 1.3 安全性設計的雙重保障 分子安全性：由於維臻高(R)的活性成分與內源性生長激素結構完全一致，避免了未知分子風險；而其他長效生長激素均為"人造分子"，長期安全性存疑（輝瑞、諾和諾德曾嘗試PEG永久修飾技術研發長效生長激素，但均因安全性和療效問題終止研發）。 局部安全性：注射部位無活性，避免脂肪萎縮等不良反應。陳軍特別解釋：其他部分長效產品將"7天劑量一次打入一個注射部位"，注射部位存在高濃度活性成分；維臻高(R)的"包裹"技術使其在皮下無活性，只在該發揮作用時才呈現活性，降低了導致脂肪細胞溶解、皮膚凹陷的可能，這是"另一個安全性優勢"。 更值得關注的是其長期安全性數據：維臻高(R)全球關鍵3期研究治療1年的結果顯示，其不良反應發生的種類與頻率均與生長激素日製劑相似；而在治療時間最長達6年的延長期研究中，維臻高(R)也未出現與生長激素日製劑不同的、新的不良反應類型。餘教授談到，生長激素日製劑在生長激素缺乏症患兒中已有超過40年的使用經驗，其安全性特已被臨床醫生熟知並掌握，基於明確的研究數據，維臻高(R)與日製劑一致的安全性表現，顯然也為醫生的應用提供了更充分的保障。 1.4 儲存與使用的便利性突破 維臻高(R)在不含防腐劑情況下，室溫（≤30℃）可儲存6個月，在2-8℃條件下可存儲5年，是唯一可在室溫下長期存放的生長激素。 餘文教授強調："這是我們當時完全沒有想到的效期，並且清楚的寫在說明書中。"這一特性對需要攜帶藥物出行、參加夏令營的家庭至關重要。 1.5 注射體驗的創新設計 維臻高(R)配備電子自動注射筆，由Phillips-Medisize公司生產，2022-2023年獲歐洲和美國三項工業設計大獎（PDA 藥物遞送創新獎、PharmaPack 給藥與包裝創新獎、紅點工業設計獎）。其特點包括： - 單按鈕開關，藥物複溶與注射全自動完成 - 隱形針頭設計，患兒看不到針，減少心理恐懼 - 配合固定劑量雙腔預充筆芯，注射前無需調節劑量，同時避免浪費 - 每月4支筆芯+6支針頭的一體化包裝 二、市場策略：技術與臨床優勢下的差異化商業路徑 2.1 定價邏輯：突出產品差異化，以技術優勢形成產品價值優勢 維昇藥業首席商務官陳軍表示：維臻高(R)的年治療費將會於產品上市時最終確定，但一定會顯著高於其他長效生長激素納入醫保後的價格。但這一定價並非簡單的"高端溢價"，而是基於三重錨定： - 價值錨定：產品具備"天然結構+優效+室溫保存"三重獨特屬性，維臻高(R)作為長效生長激素迭代產品，產品的獨特優勢賦予了其核心定價權，將填補高端市場的真空。 - 國際錨定：該產品在歐美獲批上市，美國年治療費用50-60萬元，維臻高(R)以其"技術優勢+臨床優勢+歐美品質"為背書，將臨床需求和價值錨點與國際接軌。 - 長期健康價值錨定：生長激素治療具有明確的時間窗口和長期獲益特徵。其價值並不取決於單一年度的費用比較，而在於對終身身高結局、心理健康與社會功能的長期改善。從全週期視角衡量，該治療所帶來的健康收益與成本投入之間具有清晰、可解釋的價值邏輯。 這一策略的風險在於支付能力，但維昇藥業的判斷是：生長激素市場90%以上為自費，80%以上銷售發生在私立醫院。 2.2 管道佈局：合縱連橫的"作戰地圖" 維昇藥業作為初創企業，選擇了"輕資產、重合作"的擴張路徑： - 推廣端：與安科生物強強聯手，其高級副總裁姚建平表示，公司在生長激素領域深耕27年，以學術觸達95%的生長激素KOL專家。此次與維昇藥業的合作，"27年經驗+劃時代產品"將形成前所未有的商業化佈局。雙方將按地域區隔運營，維昇藥業自營沿海核心市場，安科生物負責其餘廣闊區域，實現市場的全面覆蓋。 - 流通端：上藥控股作為進口分銷平臺，依託其成熟的供應鏈體系，提供從通關到終端的全程服務。上藥控股副總經理宋潞潞指出，維臻高(R)是其經銷的大分子生物藥中，唯一不含防腐劑且可常溫保存6個月的產品，"這兩個優勢在對藥品商業化成功，特別是兒童用藥的商業化成功方面，至關重要"。 - 診療端：與和睦家、小蘋果、卓正等高端私立醫院建立深度合作，構建"篩查-診療-管理"的全流程閉環。上海和睦家醫院長寧院區執行院長劉曉龍表示，其患者群體對"技術領先、長期安全"的產品需求明確，維臻高(R)的核心優勢與該群體需求高度匹配，具備良好的臨床土壤。 - 流量端：患者及家庭在疾病認知與治療決策過程中，主要通過內容社區、AI 搜索工具及合規的互聯網醫療平臺獲取相關科普資訊，逐步形成以專業性、可及性和合規性為核心的患者資訊入口，讓優質醫療資訊精准觸達目標人群。 三、團隊建設：用近乎苛刻的標準篩選最強執行者 維昇藥業銷售與商業運營副總裁潘海風詳細介紹了團隊建設的"高強度、嚴標準"體系： - 招聘標準：一線商業化團隊中，約20%具備碩士學歷，80%為醫藥相關本科背景；近三分之一來自其他公司的地區經理級別，整體商業化人員結構和行業經驗顯著高於行業平均水準。 - 考核機制：全員"日考+周考+月考"，內容涵蓋產品知識、競品知識、臨床醫學、疾病知識；每日考試須達90分以上，集訓落地考不合格者原機遣返，以嚴苛的考核標準保障團隊的專業能力，確保用人標準與產品價值相一致。 - 提前佈局：公司提前規劃、前置投入，產品上市前6個月商業化團隊已90%到崗，為產品上市後的快速市場推進做好了充分準備，體現出公司對商業化執行的前置投入與系統規劃。 四、其他Q&A環節： 問題一：在目前的定價水準下，維臻高(R)的利潤率表現如何？未來隨著地產化推進，盈利空間如何展望？ 回答： 公司堅持"先上市、先可及"的策略，進口階段的毛利率足夠產品上市早期的推廣。隨著兩年多後實現地產化生產，即便在當前價格水準大幅下降的情況下，毛利率仍有望達到80%以上。從進口到地產化的路徑清晰，隨著市場規模的持續放量，盈利能力將隨規模放量持續改善。 問題二：維臻高(R)在公立醫院與民營醫院中的銷售場景如何落地？在部分長效生長激素已進入國談的背景下，公司如何發揮差異化優勢？ 回答： 公司將覆蓋三類管道：公立醫院院內、公立醫院處方外配及民營醫院。受國談因素影響，公立院內並非未來主戰場，核心增長將來自處方外配及民營醫療體系。同時，國家層面已明確提出要有序推進醫師多機構執業，鼓勵醫師依法開展多點執業，醫生在公立醫院與民營醫療機構之間的執業流動性持續提升。這一趨勢為創新、差異化產品在院外及民營場景中的推廣和規範使用創造了有利條件。公司將基於這一制度環境，在所有合規場景中積極佈局。 問題三：除維臻高(R)外，公司其他管線在未來幾年的上市節奏及協同貢獻如何？ 回答： 公司在內分泌領域已佈局多條管線，其中針對甲狀旁腺功能減退的帕羅培特立帕肽已分別於2024年年初和年底在歐盟跟美國獲批；第三個品種那韋培肽這個月底迎來其 PDUFA 日期，後續產品在中國的上市節奏有望加快。多產品協同放量後，公司整體規模有望持續躍升，長期目標是打造內分泌與代謝領域具備國際競爭力的百億級創新藥企。 問題四：已使用短效生長激素的患者，是否可以無縫切換至維臻高(R)？是否有相關臨床證據支持？ 回答： 國際3期試驗有一個關於日製劑轉換為隆培生長激素的研究。研究顯示，對於平均使用日製劑已有1.14年、平均劑量為0.29 mg/kg/周的患者，轉為隆培生長激素0.24mg/kg/周後，仍然保持了非常良好的追趕生長的趨勢。這一研究結果證明了由日製劑轉為隆培促生長素每週一次治療仍可保持非常良好的生長趨勢和療效。 問題五：維臻高(R)在長期使用方面的療效和安全性表現如何？ 回答： 在國際3期試驗的延長期實驗中，患者平均治療4.3年、最長達6年，期間患者身高持續改善，部分患者最終身高SDS甚至超過父母平均身高SDS，充分體現了產品在長期治療中的有效性、安全性及穩定性。 問題六：公司目前商業化團隊建設情況如何？與安科生物的合作如何推進？ 回答： 公司首年商業化團隊已基本到位，團隊人員以業內資深骨幹為主，強調高專業度、強培訓與嚴格考核。區域運營上，維昇負責沿海一線重點城市，安科覆蓋其他區域，雙方執行統一學術與培訓標準，形成"強強聯合"的銷售體系，共同推進產品的市場落地。 五、長期展望：從單一產品到平臺價值 維昇藥業執行董事兼首席執行官盧安邦在交流結束的致辭中描繪了公司長期發展的藍圖：維臻高(R)的獲批意味著TransCon技術平臺繼FDA和EMA後獲NMPA認可，為後續產品鋪平道路。在研的帕羅培特立帕肽（甲狀旁腺功能減退症）2024年美歐獲批後首年銷售近40億人民幣，那韋培肽（軟骨發育不全）針對中國1萬患兒的治療剛需。 "2026-2028是公司"十年磨一劍"的決戰期，"盧安邦表示，"我們要驗證從臨床、註冊、准入到商業化的端到端能力，最終成為內分泌代謝領域的百億級領軍企業。" 本文基於2026年2月2日維昇藥業投資者交流會紀要整理，內容僅供資訊參考，不構成投資建議。



