香港, 2026年2月23日 - (亞太商訊) - 近日，由斯坦福大學教授、「AI教母」李飛飛創辦的美國世界模型獨角獸World Labs官宣完成新一輪10億美元融資，約合人民幣69.1億元，其中知名CAD廠商Autodesk單獨注資2億美元，折合人民幣13.8億元，英偉達、AMD等科技巨頭及多家投資機構同步跟投。這一重磅消息再次將空間智能、物理AI及世界模型賽道推向資本聚光燈下。在這一全球科技浪潮下，國內物理AI領域的先行者五一視界（6651.HK），其投資價值正逐步凸顯。

作為李飛飛深耕AI領域的核心布局，World Labs的融資熱度，本質上是資本對「AI從數字符號走向物理世界」這一趨勢的堅定押注。長期以來，主流AI模型多局限於文本、圖像等數字領域，雖能實現精准的語義理解與生成，卻無法掌握物理世界的基本規律，正如業內所言，這類AI「能言善辯卻手足無措」，而世界模型的出現正是為了彌補這一短板。簡單來說，世界模型就是讓AI構建對三維物理世界的認知，模擬空間關系、物理規律，實現數字世界與物理世界的精准映射，而空間智能與物理AI則是其核心支撐。

空間智能是世界模型的基礎，核心是讓AI具備感知、理解三維空間的能力，就像生物通過進化形成的生存本能，能夠預判物體運動軌跡、識別空間布局；物理AI則是連接數字與物理世界的橋梁，區別於傳統數字AI，它能夠模擬重力、摩擦力等物理屬性，實現「感知-預測-行動」的閉環，讓AI從「理論家」變成「實踐者」。World Labs推出的首款產品Marble，便能夠依據圖像或文本提示生成三維世界，正是這種技術邏輯的落地體現。借助此次新籌集到的資金，World Labs 將把重點放在提升該產品在機器人和科學發現等領域的應用能力上，進一步拓展其商業應用場景。

此次Autodesk的大額投資，更揭開了世界模型的產業落地邏輯。作為建築、工程領域的CAD軟件巨頭，Autodesk需要打通「設計-模擬-落地」的全流程，而World Labs的世界模型技術恰好能與其3D設計工具深度融合，自動化簡化建模流程，重新定義建築、工程等行業的創作模式。這也意味著，世界模型不再是實驗室裏的技術概念，已進入產業落地階段，而空間智能與物理AI的商業化價值，正被科技巨頭逐步挖掘。

作為中國首家登陸資本市場的物理AI企業，五一視界憑借自主研發的51Aes（數字孿生平臺）、51Sim（智駕仿真平臺）、51Earth（數字地球平臺）等核心產品，早已深耕空間智能、數字孿生與物理AI領域，以「克隆地球」為願景，形成了「合成數據-空間智能模型-仿真訓練平臺」的全鏈條物理 AI 閉環生態，與World Labs的技術布局同頻共振。

值得注意的是，五一視界已正式納入恒生綜合指數，憑借硬科技屬性與核心技術壁壘，獲得了海內外資本市場的廣泛認可。隨著World Labs引領的世界模型賽道持續升溫，物理AI作為AI下一個十年的核心增長點，市場空間將持續擴大。五一視界深耕行業多年積累的技術優勢、豐富的產業落地經驗與完善的業務生態，使其在國內乃至全球市場都具備顯著競爭力。

此次World Labs的10億美元融資，不僅改寫了AI創業公司的估值邏輯，更預示著空間智能、物理AI時代的加速到來。對於投資者而言，五一視界作為國內物理AI領域的標杆企業，其布局契合全球科技發展趨勢，具備清晰的產業落地路徑與長期增長潛力，無疑是把握這一科技風口的核心標的，其投資價值有望在行業爆發期中持續釋放。

