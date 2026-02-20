Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, February 24, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 23 February 2026, 16:39 HKT/SGT
Share:

來源 Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
10億美金！英偉達、AMD持續重注「物理AI」

香港, 2026年2月23日 - (亞太商訊) - 近日，由斯坦福大學教授、「AI教母」李飛飛創辦的美國世界模型獨角獸World Labs官宣完成新一輪10億美元融資，約合人民幣69.1億元，其中知名CAD廠商Autodesk單獨注資2億美元，折合人民幣13.8億元，英偉達、AMD等科技巨頭及多家投資機構同步跟投。這一重磅消息再次將空間智能、物理AI及世界模型賽道推向資本聚光燈下。在這一全球科技浪潮下，國內物理AI領域的先行者五一視界（6651.HK），其投資價值正逐步凸顯。

作為李飛飛深耕AI領域的核心布局，World Labs的融資熱度，本質上是資本對「AI從數字符號走向物理世界」這一趨勢的堅定押注。長期以來，主流AI模型多局限於文本、圖像等數字領域，雖能實現精准的語義理解與生成，卻無法掌握物理世界的基本規律，正如業內所言，這類AI「能言善辯卻手足無措」，而世界模型的出現正是為了彌補這一短板。簡單來說，世界模型就是讓AI構建對三維物理世界的認知，模擬空間關系、物理規律，實現數字世界與物理世界的精准映射，而空間智能與物理AI則是其核心支撐。

空間智能是世界模型的基礎，核心是讓AI具備感知、理解三維空間的能力，就像生物通過進化形成的生存本能，能夠預判物體運動軌跡、識別空間布局；物理AI則是連接數字與物理世界的橋梁，區別於傳統數字AI，它能夠模擬重力、摩擦力等物理屬性，實現「感知-預測-行動」的閉環，讓AI從「理論家」變成「實踐者」。World Labs推出的首款產品Marble，便能夠依據圖像或文本提示生成三維世界，正是這種技術邏輯的落地體現。借助此次新籌集到的資金，World Labs 將把重點放在提升該產品在機器人和科學發現等領域的應用能力上，進一步拓展其商業應用場景。

此次Autodesk的大額投資，更揭開了世界模型的產業落地邏輯。作為建築、工程領域的CAD軟件巨頭，Autodesk需要打通「設計-模擬-落地」的全流程，而World Labs的世界模型技術恰好能與其3D設計工具深度融合，自動化簡化建模流程，重新定義建築、工程等行業的創作模式。這也意味著，世界模型不再是實驗室裏的技術概念，已進入產業落地階段，而空間智能與物理AI的商業化價值，正被科技巨頭逐步挖掘。

作為中國首家登陸資本市場的物理AI企業，五一視界憑借自主研發的51Aes（數字孿生平臺）、51Sim（智駕仿真平臺）、51Earth（數字地球平臺）等核心產品，早已深耕空間智能、數字孿生與物理AI領域，以「克隆地球」為願景，形成了「合成數據-空間智能模型-仿真訓練平臺」的全鏈條物理 AI 閉環生態，與World Labs的技術布局同頻共振。

值得注意的是，五一視界已正式納入恒生綜合指數，憑借硬科技屬性與核心技術壁壘，獲得了海內外資本市場的廣泛認可。隨著World Labs引領的世界模型賽道持續升溫，物理AI作為AI下一個十年的核心增長點，市場空間將持續擴大。五一視界深耕行業多年積累的技術優勢、豐富的產業落地經驗與完善的業務生態，使其在國內乃至全球市場都具備顯著競爭力。

此次World Labs的10億美元融資，不僅改寫了AI創業公司的估值邏輯，更預示著空間智能、物理AI時代的加速到來。對於投資者而言，五一視界作為國內物理AI領域的標杆企業，其布局契合全球科技發展趨勢，具備清晰的產業落地路徑與長期增長潛力，無疑是把握這一科技風口的核心標的，其投資價值有望在行業爆發期中持續釋放。



話題 Press release summary

部門 Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Datacenter & Cloud
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
GA-ASI Develops Long-Range Weapons Capabilities for MQ-9B  
Feb 23, 2026, 20:10 HKT/SGT
GA-ASI and USAF Demonstrate Manned-Unmanned Teaming With F-22 and MQ-20 In Joint Autonomy Exercise  
Feb 23, 2026, 20:05 HKT/SGT
Bioxytran Initiates Research Collaboration with University of Georgia to Evaluate Drug Candidate's Ability to Block H5N1 Bird Flu Virus  
Feb 23, 2026, 20:00 HKT/SGT
GA-ASI Announces YFQ-42A Dark Merlin  
Feb 23, 2026, 20:00 HKT/SGT
Shoucheng Expands Robotics Retail Footprint Ahead of Lunar New Year, Opens Three Beijing Stores  
Feb 23, 2026, 10:19 HKT/SGT
Triple Explosion: Spring Festival Gala, Livestreaming, and Offline Presence Trigger Value Realization for Shoucheng Holdings   
Feb 23, 2026, 09:37 HKT/SGT
DK88 Casino Officially Launches in Malaysia  
Feb 21, 2026, 21:50 HKT/SGT
Graphene Manufacturing Group and Tickford Racing Unite to Push Performance Efficiency On and Off the Track  
Feb 20, 2026, 20:59 HKT/SGT
Full Convertible Bond Conversion Removes Overhang and Signals Valuation Reassessment for Shoucheng Holdings  
Friday, February 20, 2026 7:32:00 PM
Investee Companies Take the National Stage: Shoucheng Holdings' 'Capital+Scenario+Industry Chain' Strategy Validated, Entering the Value Realization Phase  
Friday, February 20, 2026 7:06:00 PM
More Press release >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       