通用原子航空系統公司與美國空軍在聯合自主演習中，透過F-22戰機與MQ-20無人機展示人機協同作戰能力

|
|
|
加州聖地牙哥, 2026年2月23日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）攜手美國空軍，於南加州愛德華茲空軍基地進行最新自主任務演示。此次演習運用MQ-20復仇者®無人噴射機，並搭配配備最新政府參考規格的F-22猛禽戰機，共同執行自主任務。(GA-ASI) 於南加州愛德華茲空軍基地，運用其MQ-20復仇者®無人戰機與搭載最新政府參考自主軟體的F-22猛禽戰機，執行自主任務進行最新技術展示。此次測試透過自主系統與戰術數據鏈的結合，實現F-22與MQ-20間的機人協同作戰，展現兩平台間的精準協調能力。
任務包含MQ-20與F-22的實戰交戰演練--由機載人類飛行員駕駛的F-22擔任指揮機，此舉彰顯了接收並執行協同作戰指令的能力。
通用原子航空系統公司總裁大衛·R·亞歷山大表示：「我們對本次任務運用政府先進自主系統的完美執行深表讚賞。此次演示不僅整合了任務要素，更展現自主系統運用機載感測器獨立決策，並執行F-22指令的能力。」
此次演示展示了MQ-20與F-22之間的有人-無人協同作戰能力及快速軟體整合，並運用戰術數據鏈實現軍事平台間的通訊與協調。MQ-20成功與F-22交換訊息，並透過Autonodyne Bashi飛行器介面（PVI）接收F-22發出的自主指令，執行戰術機動、調整航點，並完成戰鬥空中巡邏（CAP）及空中威脅攔截任務。
此次演示凸顯了戰鬥伴飛無人機作為有人平台戰力倍增器的潛力，實現了自主系統與人類飛行員的協同作戰。通用原子航空系統公司的MQ-20復仇者無人噴射機已作為戰鬥伴飛無人機的替代方案服役逾五年，其任務涵蓋該公司專門研發的XQ-67A與YFQ-42A機型問世前後的階段。
關於通用原子航空系統公司
通用原子航空系統公司是全球首屈一指的無人機系統製造商。捕食者®系列無人機系統累積飛行時數逾900萬小時，服役逾30年，包含MQ-9A死神®、MQ-1C灰鷹®、MQ-20復仇者®、MQ-9B天衛者®/海衛者®、XQ-67A及YFQ-42A等機型。該公司致力於提供具備持久任務能力的多任務解決方案，實現持續性態勢感知與快速打擊能力。
更多資訊請造訪 www.ga-asi.com。
復仇者、鷹眼、灰鷹、山貓、捕食者、死神、海衛士及天衛士均為通用原子航空系統公司之商標，於美國及其他國家註冊。
通用原子航空系統公司媒體關係部
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
ASI-MediaRelations@ga-asi.com
(858) 524-8101
消息來源：通用原子航空系統公司
話題 Press release summary
部門 航空航天和国防
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|General Atomics Aeronautical Systems, Inc
|Feb 23, 2026, 20:10 HKT/SGT
|通用原子航空系統公司為MQ-9B開發遠程武器能力
|Feb 23, 2026, 20:00 HKT/SGT
|通用航空系統公司宣布推出YFQ-42A暗影梅林無人機
|Feb 13, 2026, 10:30 HKT/SGT
|GA-ASI 實現半自主 CCA 飛行新里程碑
|Feb 11, 2026, 08:00 HKT/SGT
|美國海軍陸戰隊選定通用原子航空系統公司參與MUX TACAIR協同作戰戰機計畫
|Jan 21, 2026, 05:00 HKT/SGT
|通用原子航空系統公司與Calidus簽署諒解備忘錄 合作生產MQ-9B與Gambit協同作戰飛機
|Jan 20, 2026, 07:00 HKT/SGT
|通用原子航空系統公司與巴贊控股簽署諒解備忘錄
|Jan 19, 2026, 10:00 HKT/SGT
|GA-ASI 在公司自籌演示中再次完成 MQ-20 Avenger(R) 的自主空中攔截
|Jan 14, 2026, 02:00 HKT/SGT
|通用原子航空系統公司與美國海軍測試擴展型聲納浮標投放系統，應用於MQ-9B海守護者(R)無人機
|Jan 13, 2026, 07:00 HKT/SGT
|德國透過北約支援與採購局採購八架MQ-9B海衛士(R)無人機
|Nov 17, 2025, 10:05 HKT/SGT
|GA-ASI 與 Saab 將於 2026 年展示 MQ-9B 的空中預警與指揮控制（AEW&C）能力
|Nov 4, 2025, 08:00 HKT/SGT
|自主戰鬥機的未來即將登陸羅馬
|Oct 15, 2025, 22:00 HKT/SGT
|GA-ASI 與韓華正式簽署協議，將共同生產「灰鷹(R) 短距起降」（Gray Eagle(R) STOL）無人機系統（UAS）
|Sept 22, 2025, 05:00 HKT/SGT
|GA-ASI 無人機系統總飛行時數突破 900 萬小時
|Aug 28, 2025, 15:00 HKT/SGT
|GA-ASI 再創航空新紀錄：YFQ-42A CCA 飛行測試
|July 23, 2025, 22:00 HKT/SGT
|丹麥向通用原子航空系統公司採購四架 MQ-9B「天空衛士」無人機
|June 27, 2025, 01:00 HKT/SGT
|GA-ASI 宣布投資荷蘭科技創新公司 Arceon
|June 16, 2025, 12:00 HKT/SGT
|通用原子航空系統公司（GA-ASI）為國際客戶推出全新 PELE 小型無人機
|June 16, 2025, 12:00 HKT/SGT
|通用原子航空系統公司（GA-ASI）為 MQ-9B 增加 Saab 空中預警能力
|June 16, 2025, 00:00 HKT/SGT
|無人空中力量的未來在巴黎航展上亮相
|June 11, 2025, 13:00 HKT/SGT
|英國國防部與通用原子航空系統公司簽署「保護者」支援合約
|更多新闻 >>