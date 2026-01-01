通用原子航空系統公司與美國空軍在聯合自主演習中，透過F-22戰機與MQ-20無人機展示人機協同作戰能力

加州聖地牙哥, 2026年2月23日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）攜手美國空軍，於南加州愛德華茲空軍基地進行最新自主任務演示。此次演習運用MQ-20復仇者®無人噴射機，並搭配配備最新政府參考規格的F-22猛禽戰機，共同執行自主任務。(GA-ASI) 於南加州愛德華茲空軍基地，運用其MQ-20復仇者®無人戰機與搭載最新政府參考自主軟體的F-22猛禽戰機，執行自主任務進行最新技術展示。此次測試透過自主系統與戰術數據鏈的結合，實現F-22與MQ-20間的機人協同作戰，展現兩平台間的精準協調能力。

任務包含MQ-20與F-22的實戰交戰演練--由機載人類飛行員駕駛的F-22擔任指揮機，此舉彰顯了接收並執行協同作戰指令的能力。

通用原子航空系統公司總裁大衛·R·亞歷山大表示：「我們對本次任務運用政府先進自主系統的完美執行深表讚賞。此次演示不僅整合了任務要素，更展現自主系統運用機載感測器獨立決策，並執行F-22指令的能力。」

此次演示展示了MQ-20與F-22之間的有人-無人協同作戰能力及快速軟體整合，並運用戰術數據鏈實現軍事平台間的通訊與協調。MQ-20成功與F-22交換訊息，並透過Autonodyne Bashi飛行器介面（PVI）接收F-22發出的自主指令，執行戰術機動、調整航點，並完成戰鬥空中巡邏（CAP）及空中威脅攔截任務。

此次演示凸顯了戰鬥伴飛無人機作為有人平台戰力倍增器的潛力，實現了自主系統與人類飛行員的協同作戰。通用原子航空系統公司的MQ-20復仇者無人噴射機已作為戰鬥伴飛無人機的替代方案服役逾五年，其任務涵蓋該公司專門研發的XQ-67A與YFQ-42A機型問世前後的階段。

關於通用原子航空系統公司

通用原子航空系統公司是全球首屈一指的無人機系統製造商。捕食者®系列無人機系統累積飛行時數逾900萬小時，服役逾30年，包含MQ-9A死神®、MQ-1C灰鷹®、MQ-20復仇者®、MQ-9B天衛者®/海衛者®、XQ-67A及YFQ-42A等機型。該公司致力於提供具備持久任務能力的多任務解決方案，實現持續性態勢感知與快速打擊能力。

更多資訊請造訪 www.ga-asi.com。

復仇者、鷹眼、灰鷹、山貓、捕食者、死神、海衛士及天衛士均為通用原子航空系統公司之商標，於美國及其他國家註冊。

消息來源：通用原子航空系統公司

