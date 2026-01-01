通用原子航空系統公司為MQ-9B開發遠程武器能力

加州聖地牙哥, 2026年2月23日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）正為其頂級機型MQ-9B天衛者®與海衛者®開發遠程離場武器系統。

海軍與空軍作戰人員持續要求具備遠距鎖定威脅目標的能力，尤其在西太平洋廣闊的海域與空域中。正因如此，通用原子航空系統公司（GA-ASI）工程師已著手調整MQ-9B的載荷、穩定性、航程等特性，以適應新一代遠程精確武器的需求。

通用原子航空系統公司總裁大衛·R·亞歷山大表示：「MQ-9B在實戰中持續展現卓越性能，我們的全球客戶名單不斷擴增。我們期望透過拓展任務範疇持續提升該機型價值。MQ-9B具備非凡的載荷能力，因此增強其搭載遠程武器的能力以擴充任務組合，實屬必然之舉。」

迄今，通用原子航空系統公司已完成所有性能分析，確信MQ-9B具備長距離攜帶遠程武器的能力，同時能維持持久作戰與耐力表現。公司工程師團隊正持續優化技術整合細節與潛在作戰概念，鎖定洛克希德·馬丁聯合空對地遠程巡弋飛彈、遠程反艦飛彈，以及康斯伯格/雷神聯合打擊飛彈等武器系統。

通用原子航空系統公司計劃最早於2026年實現其中一種新型武器的實彈飛行測試。

假設性任務流程可能如下：MQ-9B無人機可從西太平洋或南太平洋多個友軍基地起飛，飛抵預定待命點並在敵方武器射程外盤旋。若接獲發射指令，該機可協同美軍或盟軍作戰行動執行武器投放。

除天衛者與海衛者型號外，MQ-9B系列還包含正交付英國皇家空軍的護衛者RG Mk1型號。通用原子航空系統公司亦與比利時、加拿大、丹麥、德國、印度、日本、波蘭、台灣及美國空軍簽訂MQ-9B採購合約，以支援特種作戰司令部任務。MQ-9B亦參與多項美國海軍演習，包括「北方邊緣」、「綜合戰鬥演習」、「環太平洋軍事演習」及「艦隊航行訓練」。

關於通用航空系統公司

通用原子航空系統公司是全球首屈一指的無人機系統（UAS）製造商。捕食者®系列無人機系統累積飛行時數逾900萬小時，服役超過30年，包含MQ-9A死神®、MQ-1C灰鷹®、MQ-20復仇者®以及MQ-9B天衛者®/海衛者®等機型。該公司致力提供具備持久任務能力的多任務解決方案，實現持續性戰場感知與快速打擊能力。

