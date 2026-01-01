Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, February 24, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 23 February 2026, 20:00 HKT/SGT
Share:

來源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
通用航空系統公司宣布推出YFQ-42A暗影梅林無人機
無人戰鬥機靈感源自敏捷的捕食者無人機

加州聖地牙哥, 2026年2月23日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）為其美國空軍協同作戰飛機賦予新名稱：YFQ-42A「暗影梅林」。

暗色隼，這種以黑色羽毛著稱且以其他隼類為食的致命猛禽，常結群行動以對獵物發揮最大殺傷力。康乃爾大學鳥類學實驗室將其描述為「體型嬌小卻凶悍的隼類，擅長突襲」在飛行中擊落獵物。暗色隼原生於美國太平洋西北部，常遷徙至南加州，鳥類觀察者經常在聖地牙哥的YFQ-42A製造基地附近目擊其蹤跡。

1962年出版的《未來輪廓》一書預見了尚未改變世界的全球科技奇蹟，提出「任何足夠先進的科技都與魔法無異」的觀點。「暗影遊隼」之名亦非偶然，既呼應亞瑟王傳說中巫師梅林的魔法特質，更向半自主空戰這項近乎超自然的新紀元致敬。

通用原子航空系統公司總裁大衛·R·亞歷山大表示：「暗影遊隼是專為速度與空氣動力學打造的狩獵機器。牠們會為樂趣騷擾其他獵鷹，並吞食獵物。此名稱完美概括我們的新型無人戰機特質。」

美國空軍官方代號前綴「Y」代表初期少量生產的試驗機型，其中「F」代表戰鬥機，「Q」則代表無人機。當飛機進入量產階段時，代號中的「Y」將被移除——例如YF-16便成為代號「戰隼」的F-16戰鬥機——通用原子航空系統公司預期其新型CCA無人機將正式命名為代號「暗影遊隼」的FQ-42A。

自2024年4月通用原子航空系統公司獲美國空軍選中，為CCA計畫建造具量產代表性的飛行測試機型以來，暗影梅林無人機持續累積里程碑與成就。2025年8月，YFQ-42A成功完成美國空軍首架CCA飛行任務；本月更實現該軍種首次搭載任務自主軟體的CCA飛行。在此期間，通用原子航空系統公司持續建造並試飛多架暗黑梅林，在測試計畫推進中完成按鈕式自主起降等多項突破。

YFQ-42A暗黑梅林是通用原子公司為持續投資次世代自主作戰飛機而開發的專用CCA平台。其模組化設計可快速整合任務系統，經多次實機飛行測試驗證的自主架構，為複雜戰場中人機協同作戰奠定基礎。

GA-ASI近二十年持續研發無人戰機，始於2008年自資研發的武裝型MQ-20復仇者®。該公司對復仇者系列的持續投入成效斐然，該機型現已成為政府計畫與企業研發項目中，用於先進自主系統開發測試的標準化CCA模擬平台。該公司與美國空軍研究實驗室合作研發的XQ-67A機載感測站噴射機，不僅具備先進空中感測能力的自主協作平台尖端模型，更作為YFQ-42A暗影梅林的飛行原型機。

關於通用航空系統公司

通用原子航空系統公司是全球首屈一指的無人機系統（UAS）製造商。捕食者®系列無人機系統累積飛行時數逾900萬小時，服役超過30年，包含MQ-9A死神®、MQ-1C灰鷹®、MQ-20復仇者®以及MQ-9B天衛者®/海衛者®等機型。該公司致力提供長航時、多任務解決方案，實現持續性戰場感知與快速打擊能力。

欲了解更多資訊，請造訪 https://www.ga-asi.com/

GA-ASI Media Relations
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 
ASI-MediaRelations@ga-asi.com
(858) 524-8101

SOURCE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

 



話題 Press release summary

部門 航空航天和国防
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
General Atomics Aeronautical Systems, Inc
Feb 23, 2026, 20:10 HKT/SGT
通用原子航空系統公司為MQ-9B開發遠程武器能力
Feb 23, 2026, 20:05 HKT/SGT
通用原子航空系統公司與美國空軍在聯合自主演習中，透過F-22戰機與MQ-20無人機展示人機協同作戰能力
Feb 13, 2026, 10:30 HKT/SGT
GA-ASI 實現半自主 CCA 飛行新里程碑
Feb 11, 2026, 08:00 HKT/SGT
美國海軍陸戰隊選定通用原子航空系統公司參與MUX TACAIR協同作戰戰機計畫
Jan 21, 2026, 05:00 HKT/SGT
通用原子航空系統公司與Calidus簽署諒解備忘錄 合作生產MQ-9B與Gambit協同作戰飛機
Jan 20, 2026, 07:00 HKT/SGT
通用原子航空系統公司與巴贊控股簽署諒解備忘錄
Jan 19, 2026, 10:00 HKT/SGT
GA-ASI 在公司自籌演示中再次完成 MQ-20 Avenger(R) 的自主空中攔截
Jan 14, 2026, 02:00 HKT/SGT
通用原子航空系統公司與美國海軍測試擴展型聲納浮標投放系統，應用於MQ-9B海守護者(R)無人機
Jan 13, 2026, 07:00 HKT/SGT
德國透過北約支援與採購局採購八架MQ-9B海衛士(R)無人機
Nov 17, 2025, 10:05 HKT/SGT
GA-ASI 與 Saab 將於 2026 年展示 MQ-9B 的空中預警與指揮控制（AEW&C）能力
Nov 4, 2025, 08:00 HKT/SGT
自主戰鬥機的未來即將登陸羅馬
Oct 15, 2025, 22:00 HKT/SGT
GA-ASI 與韓華正式簽署協議，將共同生產「灰鷹(R) 短距起降」（Gray Eagle(R) STOL）無人機系統（UAS）
Sept 22, 2025, 05:00 HKT/SGT
GA-ASI 無人機系統總飛行時數突破 900 萬小時
Aug 28, 2025, 15:00 HKT/SGT
GA-ASI 再創航空新紀錄：YFQ-42A CCA 飛行測試
July 23, 2025, 22:00 HKT/SGT
丹麥向通用原子航空系統公司採購四架 MQ-9B「天空衛士」無人機
June 27, 2025, 01:00 HKT/SGT
GA-ASI 宣布投資荷蘭科技創新公司 Arceon
June 16, 2025, 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系統公司（GA-ASI）為國際客戶推出全新 PELE 小型無人機
June 16, 2025, 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系統公司（GA-ASI）為 MQ-9B 增加 Saab 空中預警能力
June 16, 2025, 00:00 HKT/SGT
無人空中力量的未來在巴黎航展上亮相
June 11, 2025, 13:00 HKT/SGT
英國國防部與通用原子航空系統公司簽署「保護者」支援合約
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       