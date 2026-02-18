在 U.S. Polo Assn. 的支持下，2026年 U.S. Open Women's Polo Championship(R) 圓滿落幕，Eastern Hay 榮膺冠軍

佛羅里達州西棕櫚灘, 2026年2月17日 - (亞太商訊) - 作為 United States Polo Association（USPA，美國馬球協會）的官方運動品牌， U.S. Polo Assn., 自豪地支持了 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship®。該賽事於2月15日在佛羅里達州惠靈頓的 USPA National Polo Center（NPC）圓滿收官，比賽在標誌性的 U.S. Polo Assn. Stadium Field 舉行。作為美國最具聲望的女子馬球賽事，本屆錦標賽匯聚了這項運動的頂尖運動員，在美國馬球核心舞台上展開為期三週的高水平競技較量。

1. 在 USPA National Polo Center 舉行的 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship® 頒獎儀式上自豪地展示冠軍獎盃。

2. Victory Eastern Hay 隊騎乘合影（#1 Rebecca Schmeits、#2 Aspen Tinto、#3 Hazel Jackson、#4 Milly Hine）亮相 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship®。

3. La Dolfina 隊在 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship® 期間，向其指定慈善機構 Polo Players Support Group 進行捐贈，該捐贈由 U.S. Polo Assn. 提供支持。

Victory Eastern Hay 在 NPC 舉行的決賽中以 7比5 戰勝 La Dolfina，成功奪得 2026年 U.S. Open Women's Polo Championship® 冠軍。Hazel Jackson 為 Victory Eastern Hay 攻入四球，成為全場最佳得分手，隊友 Milly Hine 貢獻三球，助力球隊取勝。La Dolfina 方面，Mia Cambiaso 與 Myla Cambiaso 各自攻入兩球，使這場冠軍爭奪戰競爭激烈、精彩紛呈。此次勝利標誌著 Milly Hine 連續第三年摘得 U.S. Open Women's Polo Championship® 冠軍頭銜，同時也是 Hazel Jackson 在該項享有盛譽的賽事中獲得的個人第三座冠軍獎盃。Victory Eastern Hay 的 Hazel Jackson 榮膺 Most Valuable Player（最有價值球員），而 Best Playing Pony（最佳戰馬）則由 Latia Bancada 獲得。該戰馬由 Pipe Vercellino 所擁有，並在第三節與第六節（chukkers）比賽中由 Milly Hine 騎乘出戰。

本屆錦標賽匯聚了陣容強大的參賽選手，包括多位女子十級讓分（10-goal）球員，如 U.S. Polo Assn. 品牌大使 Hope Arellano，以及 Hazel Jackson 與 Milly Hine。此外，賽事還吸引了多位傑出運動員參賽，包括 Mia Cambiaso（9級）、Nina Clarkin（9級）、Maddie Grant（7級）及 Meghan Gracida（5級），充分展現了美國女子馬球項目的深厚實力、激烈競爭以及持續增長的發展態勢。

作為對馬球運動持續承諾的一部分，U.S. Polo Assn. 為參加本屆錦標賽的球隊提供了定製性能球衣，球衣印有品牌標誌性的 Double Horsemen 雙騎士標識，進一步彰顯品牌對最高競技水平女子運動員的長期支持。與此同時，U.S. Polo Assn. 還向兩支決賽隊伍所指定的慈善機構——Polo Players Support Group（PPSG）及 Polo Training Foundation——提供了慈善捐贈。

女性正日益成為推動馬球運動發展的重要力量，目前在 USPA 註冊球員中佔比接近50%，在大學層級的女性參賽者中佔比更超過60%。這一強勁增長趨勢同樣體現在賽場之外，女性消費者持續塑造著全球 U.S. Polo Assn. 品牌的未來發展，該消費群體在全球零售銷售額中已接近10億美元規模。隨著參與度與影響力同步提升，女性在推動這項運動競技水平提升及其全球影響力擴展方面發揮著關鍵作用。

“U.S. Open Women's Polo Championship® 展現了這項運動的巔峰水準——卓越技藝、不懈投入，以及不斷提升美國女子馬球競技標準的高強度競爭，”USPA Global 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示。USPA Global 負責管理這一全球多十億美元規模的 U.S. Polo Assn. 品牌。“U.S. Polo Assn. 很榮幸支持這一具有歷史意義的賽事，共同慶祝賽場上的卓越才華以及這項運動的未來發展。”

2026年 U.S. Open Women's Polo Championship® 決賽將於今年春季在 ESPN 播出，作為屢獲殊榮的馬球電視系列節目《Breakaway》的一部分。該節目由 Global Polo 製作，為全球觀眾呈現這項運動頂級賽事與明星運動員的幕後故事與精彩瞬間。

除賽場上的激烈角逐外，本屆 U.S. Open Women's Polo Championship® 還在 NPC 為觀眾打造了全面升級的觀賽體驗，包括設立沉浸式 USPA Shop Flagship 旗艦店現場購物空間、傳統草坪回填（divot-stomp）互動環節及帽品贈送、俯瞰賽場的升級版 MVP Lounge 貴賓休息區，以及由 U.S. Polo Assn. 提供的聯名品牌工作人員服裝。這一系列體驗進一步延續了 NPC 冬季高讓分賽季的熱度，並為四月舉行的標誌性賽事 U.S. Open Polo Championship® 蓄勢造勢，鞏固了惠靈頓作為美國頂級馬球核心地標的地位。

U.S. Open Women's Polo Championship® 最早由 United States Women's Polo Association（USWPA）於1937年創辦，是美國規模最大的年度女子馬球賽事。該賽事於1990年在協會百年慶典期間正式獲得 USPA 認證，並於2011年被正式確認為國家級錦標賽，進一步確立了其作為美國女子馬球最高競技殿堂的地位。

關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global

U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會（United States Polo Association，USPA）的官方運動品牌。USPA 是美國馬球運動的管理機構，成立於 1890 年，總部設在佛羅里達州威靈頓的 USPA National Polo Center（NPC）。憑藉遍及全球的多元渠道佈局，U.S. Polo Assn. 通過超過 1,200 家品牌零售門店及數千個銷售據點，在全球 190 多個國家提供涵蓋男裝、女裝及童裝的服飾、配件與鞋履產品。 U.S. Polo Assn. 長期贊助全球多項重要馬球賽事，包括每年在 USPA National Polo Center（NPC） 舉辦的 U.S. Open Polo Championship®，該賽事為美國最具標誌性的馬球錦標賽。通過與 ESPN（美國）、TNT 與 Eurosport（歐洲）以及 Star Sports（印度）等國際媒體的合作，多項由 U.S. Polo Assn. 贊助的頂級馬球賽事得以向全球播出，使世界各地的體育觀眾得以更廣泛地接觸這項運動。

根據 License Global 的評選，U.S. Polo Assn. 長期位列全球頂尖運動授權品牌之列，與 NFL、PGA Tour 及 Formula 1 齊名。此外，這一以運動為靈感的品牌亦因其全球成長表現而獲得國際肯定。憑藉作為全球品牌所取得的卓越成就，U.S. Polo Assn. 曾獲 Forbes、Fortune、Modern Retail 與 GQ 等媒體報道，亦登上 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等重要財經平台。欲了解更多資訊，請訪問 uspoloassnglobal.com，並關注 @uspoloassn。

USPA Global 為美國馬球協會（United States Polo Association，USPA）的子公司，負責管理市值數十億美元的運動品牌 U.S. Polo Assn.。USPA Global 同時管理其子公司 Global Polo，該公司為全球領先的馬球運動內容平台。更多資訊請訪問 globalpolo.com，或在 YouTube 搜尋 Global Polo。

如需更多資訊，請聯絡：

Stacey Kovalsky (U.S.) - VP, Global PR and Communications

Phone +954-673-1331 - Email: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Phone +001.561.227.6994 - E-mail: sstilson@uspagl.com

