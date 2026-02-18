卡夫亨氏、巴西化工與天納瑞將領銜2026年聖保羅OMP大會

巴西聖保羅, 2026年2月17日 - (亞太商訊) - 人工智慧供應鏈規劃解決方案領導供應商OMP，將於2026年4月16日在聖保羅舉辦為期一日的REAL系列會議，首度進軍拉丁美洲。本次會議將匯聚《財富》500強企業領袖，分享他們如何透過數位創新轉型全球營運。

本次會議以「真實專業。真實解決方案。真實成果」為主題，聚焦人工智慧在複雜供應鏈環境中的實務應用。議程核心由三家全球巨擘擔綱，將透過與OMP Unison Planning™的合作，揭露其數位轉型歷程的幕後故事：

全球食品飲料巨擘卡夫亨氏將展示如何透過數據驅動規劃、AI優化技術及端到端可視性，打造更敏捷永續的價值鏈。

巴西化工巨頭布拉斯科將詳述轉型歷程，從大規模營運部署到下一階段的先進規劃能力，勾勒其AI驅動的未來藍圖。

全球鋼管製造商Tenaris將聚焦推動使用者採用，強調針對性培訓與互動如何加速規劃團隊的價值實現。

OMP首席商務與市場官Philip Vervloesem表示：「我們非常興奮能將如此高水準的產業專業知識帶到聖保羅。透過呈現卡夫亨氏、巴西化工與Tenaris的具體成功案例，我們不僅在探討供應鏈規劃的未來，更展示全球頂尖品牌如何透過AI驅動的創新實現當代目標。」

人工智慧與領導力主題演講：安德烈亞·伊奧里奧

活動特邀數位轉型權威專家安德烈亞·伊奧里奧擔任主講嘉賓。這位曾任Tinder拉丁美洲執行長及歐萊雅數位長的前任高管，將為與會者勾勒人工智慧時代的領導力藍圖，聚焦於駕馭快速演進科技環境所需的「以人為本」核心能力。

實務應用展示

與會者將參與深度分組討論、交流圓桌會議，並現場體驗OMP Unison Planning™解決方案。本會議專為供應鏈高管與實務者設計，旨在加速實現自主規劃與提升決策速度的轉型進程。

展示將呈現OMP的最新創新成果：

常駐式代理程式 ——透過OMP人工智慧協調器UnisonIQ驅動的無接觸供應鏈成功方案，實現具備完整透明度的自主規劃

——透過OMP人工智慧協調器UnisonIQ驅動的無接觸供應鏈成功方案，實現具備完整透明度的自主規劃 具備Unison Companion的可解釋人工智慧 ——建立信任、提升採用率，並強化對求解結果的信心

——建立信任、提升採用率，並強化對求解結果的信心 決策導向規劃 ——打破部門壁壘、串聯各層級規劃、驅動關鍵成果，釋放戰略優勢

——打破部門壁壘、串聯各層級規劃、驅動關鍵成果，釋放戰略優勢 供需規劃的未來——智慧可擴展功能，透過直覺介面與內建協作機制革新使用者體驗

「在持續動盪的世界中，AI驅動的規劃與決策速度助企業更快速、更智慧地前行。」

客戶、潛在客戶及合作夥伴現可報名參加。請造訪活動官網。

關於 OMP

OMP 透過提供市場頂尖的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業卓越發展、持續成長並蓬勃壯大。橫跨消費品、生命科學、化工、金屬、造紙、包裝、塑膠等多元產業的數百家客戶，皆因採用 OMP 獨特的 Unison Planning™ 而獲益。

