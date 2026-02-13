Hall Chadwick新加坡舉辦「美國資本高峰論壇」國際級講者陣容重磅登場

香港, 2026年2月16日 - (亞太商訊) - 擁有138年歷史、源自澳洲的頂尖專業服務機構Hall Chadwick，今日公布將於2026年3月10日至11日在新加坡舉行的「美國資本高峰論壇」（U.S. Capital Access Forum）邀得重量級講者陣容。

一連兩日的論壇，將雲集美國資本市場高層、全球交易所決策者、私人資本投資者，以及科技與資源領域的領袖人物，共同探討亞太地區資本市場、地緣政治與供應鏈策略日益緊密交織之下的最新趨勢與戰略佈局。

是次論壇專為發行人、投資者及專業顧問而設，聚焦進軍美國市場與跨境交易的戰略機遇。面對全球股權發行逐步回暖，私人資本在亞太區持續擴張，各國政府亦日趨圍繞戰略科技與關鍵礦產加強政策協調，在此趨勢下，是次論壇將搭建一個前瞻與務實並重的交流平台，為與會者開拓美國資本市場提供關鍵啟迪。

除早前已公布邀得The Trump Organization執行副總裁Donald Trump Jr.擔任主講嘉賓外，論壇講者陣容還包括來自公開市場、機構資金、私人財富、資源產業及前沿科技等多個領域的頂尖決策者。這些範疇現已成為全球企業董事會與投資者會議的核心議題。

擬定講者名單（主辦方保留最終決定權）

主題演講環節



- The Trump Organization執行副總裁Donald Trump Jr.（主講嘉賓）

- 納斯達克亞太區主席Bob McCooey

- 美國國家礦業協會前執行董事會成員Mick McMullen

- Hall Chadwick管理合夥人Richard Albarran

機構投資者、銀行家及私人財富管理公司

- Santa Lucia Asset Management合夥人Janice Chia

- Cerberus Capital Management高級董事總經理兼聯席主管Alex Benard

- 瑞銀自然資源併購主管Jason Hutchings

- Duane Morris合夥人Andy Tucker

- The Global CIO Office行政總裁Gary Dugan

- Cohen & Company董事總經理、SPAC投資銀行業務主管Brandon Sun

- Alphacapital Ltd行政總裁John Weng

資源、關鍵礦產與能源轉型

- ACR行政總裁Rod Colwell

- Boroo Gold投資總監Khurelbaatar Ganbat

- Critical Metals Corp行政總裁Tony Sage

成長型企業、前沿科技、交易架構、資本路徑

- Animoca Brands財務總監Jared Shaw

- Blackbird FX創辦人Stewart Wilkinson

- Blackbird FX投資總監Andrew Fundell

- Decidr.ai聯席行政總裁David Brudenell

- Dynamoney執行主席Greg Woszczalski

- Hyperlayer亞洲區主管、TEDxTinhau Women創辦人兼聯席主席Jen Flowers

是次論壇召開之際，美國與亞太區盟友正就科技、關鍵礦產及供應鏈韌性加強協作，當中的標誌性倡議包括由美國主導的《帕克斯宣言》(Pax Silica Declaration)。隨著政策協調日益左右戰略產業的資本佈局，區內發行人和投資者紛紛重新審視全球資本的募集、架構與投放策略。在此背景下，恰恰說明了論壇講者陣容橫跨多個領域的深意：資本進入與交易執行，如今已離不開市場、政策、戰略資源與科技的深度融合。

Hall Chadwick（香港）合夥人Kayla Hardy表示，本論壇旨在為在瞬息萬變的全球資本格局中尋求出路的決策者提供真知洞見。

她指出：「全球資本募集與部署方式正在深刻重塑，其中戰略產業和新興科技領域尤為明顯。Hall Chadwick 是次舉辦『美國資本高峰論壇』，旨在連結深諳跨境機遇與挑戰的市場領袖，共同探討應對之道。」

關於Hall Chadwick「美國資本高峰論壇」

Hall Chadwick「美國資本高峰論壇」是一場高規格的投資與政策對話，匯聚資本市場、機構投資、科技及戰略產業的領袖人物。論壇聚焦美國資本、全球供應鏈與亞太增長市場之間的互動演變。

日期：2026年3月10至11日

地點：新加坡嘉佩樂酒店（Capella Singapore）

講者陣容將陸續公布，最終議程及參與嘉賓將於活動前夕確認。完整講者名單請瀏覽此連結

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network