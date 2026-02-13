Agencia Comercial擬斥逾1.2億美元跨界布局AI基礎設施

香港, 2026年2月14日 - (亞太商訊) - 2月13日，Agencia Comercial Spirits Ltd（NASDAQ：AGCC，以下簡稱「公司」或「Agencia」）宣佈，為探索公司業務新增長點，公司已簽署兩份意向書，擬進軍AI運算基礎設施及數據中心領域。

擬斥資1.2億美元租賃英偉達高性能AI伺服器

公司於2026年1月15日與Ricloud AI Inc.簽署了一份意向書，設定了初步條款，據此公司正在評估向Ricloud AI Inc.租賃基於英偉達NVIDIA B300平台（Blackwell架構）的高效能AI運算伺服器。該租賃協議預計總金額約為1.2億美元，涉及伺服器數量約300台，在簽署後的五個工作日內支付350萬美元的保證金。Ricloud AI Inc.在英偉達NVIDIA Marketplace企業合作夥伴名錄中登記為雲合作夥伴，業務涵蓋運算、網絡及英偉達企業軟體等領域。

擬在印尼購置土地建設數據中心

公司還與一家印尼合作方簽署了另一份獨立的意向書，涉及在印尼購置土地，用於建設AI運算基礎設施及數據中心。根據規劃，擬購置地塊面積約為5萬平方米，交易將透過公司或其設立的印尼附屬公司進行。

根據意向書條款，公司將支付18萬美元預訂定金以暫時鎖定該地塊，後續還需支付30億印尼盾的預訂費（不含11%增值稅）。

切入高增長賽道，把握AI算力爆發機遇

當前全球正處於AI算力基礎設施建設的黃金期。國際數據機構Gartner預測，2026年全球數據中心系統支出預計增長31.7%，突破6500億美元。其中，AI優化伺服器的支出增速較去年同比增長36.9%，成為IT支出中增長最快的細分領域。公司選擇此時切入AI伺服器租賃和數據中心開發，若相關交易順利落地，有望受益於這一高景氣賽道的發展機遇。

此次簽署的兩份意向書，標誌著Agencia邁向從傳統業務向AI基礎設施領域探索轉型的步伐。意向書涉及的NVIDIA B300平台基於Blackwell架構，是英偉達面向AI訓練和推理的最新一代高效能運算平台。若能成功落地，公司將獲得這一稀缺算力硬體資源的使用權，在AI算力服務市場中佔據有利位置。而印尼作為東南亞最大經濟體和數字經濟快速增長的市場，對AI算力和數據中心服務需求旺盛。公司擬購置的5萬平方米土地，為其在印尼建設數據中心、服務當地及周邊市場奠定了基礎。這一佈局與東南亞地區日益增長的數字化需求相契合。

關於Agencia Comercial Spirits Ltd

Agencia Comercial Spirits Ltd是一家始創於台灣的威士忌產品進口商和分銷商，原主要經營瓶裝威士忌和原桶威士忌。公司通過三個業務部門營運：(i) 瓶裝威士忌的採購與分銷；(ii) 原桶威士忌的採購與分銷；(iii) 桶裝至瓶裝服務及分銷，包括品牌授權的裝瓶、包裝和銷售。本次擬議的AI基礎設施項目，代表著公司在其歷史業務主線基礎上，正式開啟對AI基礎設施這一全新領域的戰略佈局。該領域作為當前全球最具增長潛力的基礎設施賽道，有望為公司帶來新的業務增長點，實現從傳統貿易向科技驅動型企業的轉型升級。

