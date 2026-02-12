天瞳威視J6B方案斬獲上海知名車企近百萬量產定點：20TOPS算力已破局？



香港, 2026年2月13日 - (亞太商訊) - 近日，天瞳威視宣佈，其基於地平線J6B Plus晶片打造的智能駕駛行泊一體域控制器解決方案，斬獲上海知名車企五款車型量產定點。值得關注的是，此次定點並非單一車型的淺層合作，而是規模達近百萬台級別的深度綁定，其中還包含一款海外車型，證明該方案已具全球化適配與規模化交付實力。 儘管地平線官方尚未公佈其J6B Plus的確切算力資訊，但根據其將J6B系列定位為最具性價比的解決方案來推測，J6B Plus 算力預計仍處於20TOPS級別區間，與J6B算力水平基本持平。這一算力區間也是行業競爭比較激烈的"賽場"。但紙面算力趨同並不意味著技術落地能力等價，天瞳威視憑藉算力優化、自研技術創新及工程化落地能力，走出了一條差異化破局之路。 一、20TOPS算力效率突圍：核心技術解析與行泊一體差異化路徑 從行業視角觀察，天瞳威視能在20TOPS級算力下實現中高階智駕功能，同時滿足不同車型適配需求，背後是其算力精准降耗的差異化競爭優勢，為方案百萬台量產及海外落地提供了技術支撐。 據公號資訊，該方案的核心技術基石，源於天瞳威視構建的Transformer BEV 融合地平線的Sparse4D前視感知架構。通過對感測器信息進行高效的稀疏化融合與連續時序建模，在動態障礙物跟蹤、複雜路口結構化理解以及突發性占道場景中，實現了精准識別與穩定回應，這使得系統不僅能"看清"道路，更能"理解"交通流的動態意圖，從而在實際高頻複雜場景中，系統的駕駛決策表現順暢、自然。 同時，天瞳威視完全自主研發的基於BEV(鳥瞰圖)的環視感知算法，構成了系統的另一大感知支柱。它將車身四周多個攝影機的圖像資訊，实时轉化為車輛周圍統一、準確的俯視視角三維空間表達。這項能力不僅讓車輛對標準泊車位的識別穩定可靠，亦使其在面對低矮路沿、立柱、空中障礙物等傳統感知方案中的"長尾難題"時，提供更完整的環境理解支撐。 從行業同梯隊方案對比來看，當前20-36TOPS中低算力行泊一體賽道呈現多元技術路徑，不同技術方案在算力需求、定位依賴、算法架構及場景適配方面形成鮮明差異，呈現出清晰的趨勢分化：一類方案依賴高精地圖與中高算力晶片，雖能實現高階功能，但地圖成本與更新壓力大，且難以下沉至主流價格帶；另一類方案側重低算力基礎功能，高階泊車、高速NOA等功能需升級高算力平台，感測器冗余設計推高硬件成本；還有一類方案以中高算力結合端到端算法，技術前瞻但成本居高不下，無法適配大眾車型。而天瞳威視的路徑則跳出這一局限，以20TOPS級算力實現中高階智駕功能，形成獨特的性價比優勢。

製表：智車科技 進一步來看，當前中低算力行泊一體賽道的核心對比趨勢愈發清晰：算力需求上，部分路線陷入"高算力依賴"，同等功能下算力需求較天瞳威視方案高出不少，直接推高硬件成本；技術路徑上，部分路線依賴高精地圖，場景覆蓋受限，而無圖化+稀疏化感知的路線憑藉靈活性與成本優勢，逐漸成為主流車型的優選；成本控制上，多數路線要麼犧牲功能換成本，要麼依賴硬件堆砌保功能，難以實現二者平衡；市場定位上，多數路線要麼聚焦中高端車型，要麼局限於基礎功能，而天瞳威視方案精准錨定10-20萬元主流價位段，兼顧功能與成本，適配性更強。

製圖：智車科技 來源：公開資料 注：

1.算力需求：分值越低代表算力需求越低，越適配10-20萬主流車型；

2.功能等級：含行泊一體、跨層記憶泊車等高階功能覆蓋度；

3.成本控制：分值越高代表成本優化能力越強；

4.技術路徑：分值越高代表路徑靈活性/適配性越強；

5.市場定位：分值越高代表對10-20萬主流市場的適配精准度越高 綜上該方案的核心價值，在於驗證了"系統優化替代硬件堆砌"的可規模化路徑。相較於行業同類方案，天瞳威視並未選擇升級高算力晶片來換取性能提升，而是在保持硬件精簡配置的前提下，通過效率挖掘，將有限算力轉化為實際可感知的功能體驗。 值得一提的是，此次方案在記憶泊車的可運行場景較此前有所拓展，除支援垂直、水平、斜列等多種標準車位的車頭或車尾自動泊入與泊出外，亦能靈活應對極窄車位、斷頭路車位、機械車位和自定义車位等複雜場景，車輛可在地圖覆蓋的任意位置迅速完成自車初始定位，並在巡航過程中從容應對避障、繞障、會車、路口通行等繁忙停車場工況，形成從"功能可用"到"場景無憂"的完整閉環。 二、上海知名車企身份指向何處？從多重公開信息看百萬定點的合作底色 此次官宣中，天瞳威視並未明確披露該上海知名車企的具體身份，但據多位業內人士透露，此次達成百萬台級量產合作的正是上汽。儘管雙方尚未官宣，但從資本關聯、技術積澱、量產規模、海外適配等多個維度的公開信息交叉印證，這一指向已具備充分邏輯支撐。 首先，從資本維度看，據天瞳威視招股書披露，上汽集團通過旗下上汽北美、恒旭資本先後參與天瞳威視多輪融資，是其最主要的產業投資方之一。在行業投資趨於理性、智駕賽道融資降溫的背景下，這一持續性投入本身即構成明確信號：雙方關係不止於供需，更帶有長期戰略協同的性質。 其次，從合作維度看， 雙方前期已在L4級Robotaxi領域達成深度合作，聯合推出全球首款以地平線J6M晶片為算力核心的Robotaxi產品ConnectOne，該產品基於上汽大通大家7車型打造，意味著雙方已在軟硬件協同、整車適配層面完成完整技術驗證。此次百萬台級L2級量產定點，正是此前合作的自然延伸。 再次，從合作規模與車型佈局看，能夠一次性釋放五款車型、近百萬台量產定點的上海車企屈指可數，且需具備成熟的海外車型規劃能力。上汽作為國內產銷量居前的汽車集團，旗下多品牌、多車型矩陣完全匹配這一體量需求。而此次定點覆蓋一款海外車型，更與上汽近年來積極推進的全球化戰略高度契合。 綜合資本關聯、合作維度、量產規模及海外佈局等多重資訊，此次與天瞳威視達成百萬台級定點的上海車企身份已不難識別。業內人士的透露與公開線索相互印證，多方資訊均指向上汽。 三、規模化與全球化，從量產規模到海外交付的路徑延伸 不過，能夠拿下如此體量的量產定點，顯然不止於資本層面的"舊識"關係。更深層的原因，是主機廠對天瞳威視技術及工程落地能力的高度認可。從業務規劃來看，規模化落地與全球化拓展，正是天瞳威視智駕佈局的兩大核心方向，此次定點恰恰是這兩條路徑交匯的縮影。 這種能力的核心，從招股書分析來看，首先來自於其業界領先的L2–L2+工程化交付能力。從算法驗證到整車適配、從軟硬集成到規模交付，天瞳威視在與多家主機廠的前裝量產合作中，已形成一套高成熟度、可複用的工程交付體系。 根據灼識諮詢的資料，按2024年搭載量計，天瞳威視是中國第二大同時提供行車與泊車解決方案的以軟件為核心的L2–L2+解決方案提供商，也是第三大DMS解決方案提供商。正是這套可複用的交付體系，支撐其在國內智能駕駛方案商量產定點規模與交付落地能力排名中穩居前列，也成為此次百萬台級訂單順利落地的底盤保障。 與此同時，海外量產經驗與海外法規適配能力亦構成了天瞳威視另一道差異化壁壘。此次合作覆蓋一款海外車型，對方案解決商的全球合規能力提出硬性門檻。公開資料顯示，天瞳威視智能駕駛系統已通過Euro NCAP、GSR等國際主流安全標準認證，落地服務覆蓋全球超過34個國家和地區。 更值得關注的是，從2024年前裝解決方案海外出貨量來看，天瞳威視是國內最大的以軟件為核心的L2–L2+級智能駕駛解決方案提供商。這套"懂法規、能交付、已落地"的能力組合，疊加清晰的出海先發優勢，與主機廠的全球化戰略形成精准咬合，也為雙方後續海外市場的協同拓展打下堅實基礎。至於這套"效率優先"的技術路徑能否在更廣泛的價格帶與品牌矩陣中持續複製，值得持續關注。 本文轉載自｜智車科技 鲁大师



