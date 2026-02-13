GA-ASI 實現半自主 CCA 飛行新里程碑

美國加利福尼亞州聖地亞哥, 2026年2月13日 - (亞太商訊) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.（GA-ASI）本月達成一項新的里程碑，成功將第三方任務自主系統整合至 YFQ-42A 協同作戰飛機（Collaborative Combat Aircraft, CCA），並完成其首次半自主空中任務。

在此次測試中，GA-ASI 採用了由 RTX 旗下企業 Collins Aerospace 提供的任務自主軟體，對這款為美國空軍設計和開發的全新 YFQ-42A CCA 進行飛行測試。Sidekick 協同任務自主軟體基於 Autonomy Government Reference Architecture（A-GRA，自主系統政府參考架構）標準，與 YFQ-42A 的飛行控制系統實現了無縫整合。該整合實現了自主軟體與飛機任務系統之間穩健且可靠的資料交換，確保任務自主指令能夠被精準執行。

在近期測試過程中，通過地面控制台（Ground Station Console, GSC）啟動了自主模式。啟用後，地面的人類自主操作員向 YFQ-42A 直接發送多項指令，飛機在超過四小時的飛行過程中以高精度執行了相關指令。本次測試凸顯了 Sidekick 先進任務自主能力的有效性，以及 A-GRA 標準在支援複雜作戰需求方面的靈活性。

“我們很高興與 Collins 展開合作，共同提供增強型自主任務解決方案，”GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示。“Sidekick 與我們的 YFQ-42A 的整合，體現了我們在無人機技術領域持續創新與追求卓越營運能力的承諾。”

這一成就彰顯了 GA-ASI 在推進自主系統用於國防應用方面的堅定投入。通過 A-GRA 實現互聯的 Sidekick 自主軟體與 YFQ-42A 任務系統的結合，為作戰自主能力、任務靈活性、操作員控制能力以及系統可靠性樹立了新的標竿。

“此次飛行所展示的自主能力，體現了我們在推進協同任務自主方面的持續投入，”RTX 旗下 Collins Aerospace 戰略防務解決方案副總裁兼總經理 Ryan Bunge 表示。“Sidekick 能夠快速整合至這一 General Atomics 平台，並立即支援廣泛的作戰相關行為，充分彰顯了我們開放系統架構方法的優勢與靈活性。”

此次首次任務自主飛行，延續了 GA-ASI 強勁的 YFQ-42A 研發進度。該項目始於 2025 年 8 月，當時完成了首架 YFQ-42A（Tail One）的首次飛行。在不到六個月的時間內，GA-ASI 已建造並試飛多架 YFQ-42A 飛機，其中包括通過按鈕控制實現的自主起飛與自主著陸。

GA-ASI 研發與試飛無人噴氣式飛機已有近二十年歷史，始於 2008 年公司自籌資金開發的武裝型 MQ-20 Avenger®。公司持續對 Avenger 項目進行投入並不斷取得成果，該機型經常在政府項目及公司自籌研發項目中充當 CCA 替代平台，用於先進自主技術的開發與測試。

作為一家由家族擁有、私營控股的國防企業，GA-ASI 在過去 30 多年中一直被視為美國國防工業最早的“顛覆者”之一，率先研發並創造了多項如今已成為全球無人機運行領域普遍應用的關鍵技術。公司每年將超過 35% 的營收再投入內部研發與設計項目，提前佈局需求，超前設計能力。

例如，在 2025 年的一次公司內部資助的 Avenger 演示飛行中，同一架飛機同時搭載了 GA-ASI 的 TacACE 自主軟體與 Shield AI 的 Hivemind 軟體，MQ-20 在空中飛行過程中實現了不同 AI“飛行員”之間的無縫切換。隨後在當年晚些時候，GA-ASI 與 Lockheed Martin 及 L3 Harris 合作開展了另一場 Avenger 飛行演示，將 MQ-20 與 F-22 Raptor 戰鬥機連接，執行先進的有人—無人協同任務。該任務允許人類戰鬥機飛行員通過座艙內的平板設備，對 Avenger 作為自主 CCA 替代平台進行指揮控制。

2024 年，GA-ASI 首次試飛其 XQ-67A 機外感知站（Off-Board Sensing Station, OBSS）噴氣式飛機。該機型由 GA-ASI 與美國空軍研究實驗室（Air Force Research Laboratory, AFRL）合作開發。這一早期 CCA 原型機驗證了與 AFRL 共同提出的“屬/種（genus/species）”概念，該概念源自“低成本可損耗飛機平台共享計劃”（Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing, LCAAPS），旨在基於統一核心底盤構建多種飛機變型。

GA-ASI 的 Gambit 系列構想基於這一通用核心平台開發多種任務化變型，其中 XQ-67A 已展示空中感知能力，而 YFQ-42A 則展示了空對空作戰能力。通過這種創新的製造方法提升整體客戶價值，GA-ASI 能夠以比從零開始設計新型飛機更少的時間與成本投入，快速轉向不同任務需求。

