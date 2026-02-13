現代牙科集團四十週年誌慶：「數字驅動 重塑笑容新標準」



香港, 2026年2月13日 - (亞太商訊) - 2026年2月12日，全球領先之義齒器材供應商 - 現代牙科集團有限公司 (簡稱「現代牙科」或「本集團」，股份代號：03600.HK) 發佈全新品牌形象。今年，現代牙科集團迎來公司成立40週年，回顧集團的發展歷程，從傳統義齒供應商全面轉型，成為行內深受牙醫信賴的牙科顧問和解決方案供應商。伴隨着牙科數字化的持續革新，我們很高興宣佈將品牌定位從「用心制造完美牙齒」煥新至「數字驅動 重塑笑容新標準」。 自1986年創立以來，現代牙科集團始終以提供優質可靠的義齒產品和服務為初心。作為全球領先的義齒供應商、分銷商和顧問，集團專注於為歐洲、北美、大中華區、澳大利亞和東南亞等逾28個國家的牙醫提供一站式服務。深耕義齒行業四十載，集團通過可靠和高品質的服務建立了聲譽卓著的品牌。其產品原材料均獲得CE標記、FDA或CFDA認證，確保產品的安全性。同時集團擁有ISO 13485:2016醫療器械質量管理體系認證，以嚴格的守則把控生產流程，始終把產品的安全性和可靠性置於首位。 數字化牙科在過去十年迅速發展，從尖端的口內掃描協助精確數字印模，到面部掃描與患者口腔頜面結構分析的精密結合，這些技術使功能咬合與齒科美學能夠更視覺化地呈現。對創新突破的追求推動我們進一步開發如數位微笑設計方案來實現多維口腔數據分析，以優化臨床工作流程，提供更可預測的治療效果。我們專注於升級提交訂單的數字平台和自身開發的牙齒矯正3D治療計劃軟件，為我們服務的牙醫和診所提供更顯著的價值。 展望未來，隨著集團成立40週年之際開啟新篇章，公司將以全新定位作為營運的核心指引，堅定追求牙科卓越，進一步拓展全球業務。其中一個戰略核心在於升級其數字平台，以提升客戶和患者體驗，並建立一個全球牙科知庫，協助牙醫過渡數字化趨勢和善用其所帶來的優勢。我們致力提供全面和創新的牙科解決方案，拓展技術服務邊界，協助牙科專業人士掌握最新的技術發展並實現職業發展。這些策略使我們不僅成為一家義齒供應商，進而升級成為全面的牙科解決方案及服務供應商，塑造更完整的牙科生態系統，持續引領全球牙科行業向數字化、精准化和高效化的高質量發展方向穩步邁進。 關於現代牙科集團 現代牙科集團有限公司 (股份代號: 03600.HK) 為全球領先的義齒器材供應商、經銷商和顧問，專注於發展迅速的義齒行業為客戶提供定制式義齒。我們的產品組合大致可分為三類﹕固定義齒器材，例如牙冠及牙橋；活動義齒器材，例如活動義齒；及其他器材，例如正畸類器材、透明牙套、運動防護器及防鼾器。 現代牙科集團擁有多個備受稱許的全球品牌，包括西歐的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中國的洋紫荊牙科器材、香港的現代牙科器材、美國的Modern Dental USA及MicroDental、澳洲及新西蘭的Modern Dental Pacific、新加坡的Modern Dental SG、臺灣的 Modern Dental TW、馬來西亞的 Apex Digital Dental及泰國的Hexa Ceram等。我們提供穩定和優質的產品及卓越的客戶服務，令這些公司品牌能茁壯成長。我們於全球超過 28個國家擁有超過 80 家服務中心及服務逾 35,000 名客戶。



