ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
來源 U.S. Polo Assn.
U.S. Polo Assn. 於 USPA 國家馬球中心推出全新沉浸式 USPA Shop 旗艦店

佛羅里達州西棕櫚灘, 2026年2月12日 - (亞太商訊) - 作為 United States Polo Association (USPA) 的官方運動品牌， U.S. Polo Assn.宣布其位於佛羅里達州惠靈頓 USPA 國家馬球中心（NPC）的沉浸式 USPA Shop 旗艦店正式重新開業。此次品牌打造了一個煥新升級的零售空間，充分體現其與馬球運動之間深厚的歷史淵源，同時彰顯品牌在全球範圍內的現代化定位。

USPA 國家馬球中心的 USPA Shop 旗艦店
圖片來源：Augustina Fonda

NPC 內的 USPA Shop 現更加注重賓客體驗。無論室內還是室外空間，整體環境均融入精緻的視覺設計、沉浸式互動體驗、精選音效、專屬品牌香氛，以及來自品牌紐約、倫敦、佛羅倫薩和伊斯坦布爾設計中心的高端服裝與配飾系列，呈現行業領先的產品組合。煥新升級的旗艦店設計巧妙融合品牌傳承、馬球運動精神與當代風格元素，融入 U.S. Polo Assn. 標誌性的紅、白、藍條紋、Double Horsemen 雙騎士標識，以及 U.S. Polo Assn. 全球品牌大使拍攝的視覺影像，全面展現品牌的全球化形象與運動基因。

店舖中央懸掛著標誌性的 Halo——一塊 360 度環繞式數碼屏幕，將佛羅里達高目標馬球賽季的世界級賽事內容生動呈現，把賽場上的激情延伸至零售空間之中。本賽季店內全新打造的 U.S. Polo Assn. 品牌自拍牆成為面向賓客的視覺焦點，陳列馬球、球槌及真實比賽日道具，邀請粉絲定格並分享馬球運動的獨特魅力。

“USPA 國家馬球中心的 USPA Shop 是 U.S. Polo Assn. 品牌在美國馬球核心地帶的重要延伸。”管理這一價值數十億美元 U.S. Polo Assn. 品牌的 USPA Global 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示，“此次煥新升級的旗艦店進一步鞏固了我們在 USPA 國家馬球中心的品牌影響力，並通過獨具特色且更具格調的零售體驗，提升粉絲與馬球運動及 U.S. Polo Assn. 品牌之間的互動方式。”

在整個冬季馬球賽季期間，NPC 內的 USPA Shop 將為賽事參與者舉辦一系列沉浸式零售活動，包括藝術家合作項目、定製產品體驗以及互動式品牌活動，旨在將粉絲的參與感延伸至賽場之外。賓客還可於每週日享受免費葡萄酒品鑑活動，目前主推 U.S. Polo Assn. 限量版 Rosé 桃紅葡萄酒。這款靈感源自馬球運動的葡萄酒甄選自弗吉尼亞馬球場所在葡萄園，專為品牌定製釀造。

NPC 內的 USPA Shop 提供多款專屬限量版單品，賓客可在現場或通過線上渠道選購。這些精選產品甄選自 U.S. Polo Assn. Global Collection、The Polo Club Collection 以及 USPA Pro Collection，旨在滿足 NPC 各類粉絲的不同需求。店內亦推出多項賽事主題系列，包括歷史悠久的 U.S. Open Polo Championship®、Snow Polo World Cup St. Moritz 以及 The Palm Beaches Marathon 等限量系列產品，供賓客選購。

“此次對 NPC 旗艦 USPA Shop 的升級，使我們得以優化比賽日最關鍵的體驗觸點——從品牌故事的呈現、賓客互動到獨特產品與現代化設計細節，”USPA Global 全球零售產品開發高級副總裁 Brian Kaminer 表示，“這家店舖體現了當今 U.S. Polo Assn. 品牌的定位，將優質面料、負責任的生產方式與獨家小批量限量設計相結合，在 USPA 國家馬球中心生動詮釋品牌精神。”

除冬季馬球賽季期間每週日 13:00 至 18:00 對外開放外，NPC 內的 USPA Shop 亦於每週五 12:00 至 15:00 營業，歡迎賓客及俱樂部會員選購，將馬球運動的獨特魅力帶回家。USPA 國家馬球中心地址：3667 120th Ave. S, Wellington, Florida 33414。

關於 U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會（United States Polo Association，USPA）的官方運動品牌。USPA 是美國馬球運動的管理機構，成立於 1890 年，總部設在佛羅里達州威靈頓的 USPA National Polo Center（NPC）。憑藉遍及全球的多元渠道佈局，U.S. Polo Assn. 通過超過 1,200 家品牌零售門店及數千個銷售據點，在全球 190 多個國家提供涵蓋男裝、女裝及童裝的服飾、配件與鞋履產品。 U.S. Polo Assn. 長期贊助全球多項重要馬球賽事，包括每年在 USPA National Polo Center（NPC） 舉辦的 U.S. Open Polo Championship®，該賽事為美國最具標誌性的馬球錦標賽。通過與 ESPN（美國）、TNT 與 Eurosport（歐洲）以及 Star Sports（印度）等國際媒體的合作，多項由 U.S. Polo Assn. 贊助的頂級馬球賽事得以向全球播出，使世界各地的體育觀眾得以更廣泛地接觸這項運動。

根據 License Global 的評選，U.S. Polo Assn. 長期位列全球頂尖運動授權品牌之列，與 NFL、PGA Tour 及 Formula 1 齊名。此外，這一以運動為靈感的品牌亦因其全球成長表現而獲得國際肯定。憑藉作為全球品牌所取得的卓越成就，U.S. Polo Assn. 曾獲 Forbes、Fortune、Modern Retail 與 GQ 等媒體報道，亦登上 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等重要財經平台。欲了解更多資訊，請訪問 uspoloassnglobal.com，並關注 @uspoloassn。

USPA Global 為美國馬球協會（United States Polo Association，USPA）的子公司，負責管理市值數十億美元的運動品牌 U.S. Polo Assn.。USPA Global 同時管理其子公司 Global Polo，該公司為全球領先的馬球運動內容平台。更多資訊請訪問 globalpolo.com，或在 YouTube 搜尋 Global Polo。

如需更多信息，請聯絡：
Stacey Kovalsky (U.S.) - VP, Global PR and Communications
Phone +954-673-1331 - Email: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake - Senior PR and Communications Specialist
Phone +001.561.461.8596 - E-mail: kdrake@uspagl.com

SOURCE: U.S. Polo Assn.



話題 Press release summary

部門 时尚服装, 消费者, Sports
