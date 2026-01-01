國泰君安國際保薦愛芯元智登陸港交所主板



香港, 2026年2月11日 - (亞太商訊) - 2月10日,國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）作為聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力愛芯元智半導體股份有限公司（股票代號：600.HK，簡稱 「愛芯元智」）于香港交易所主板正式挂牌上市。此次上市豐富了港股在邊緣AI推理系統芯片（「SoC」）領域的投資標的，也展現了國泰海通集團在服務半導科技企業方面的綜合實力。 愛芯元智是AI推理SoC的供貨商，專注爲邊緣計算與終端設備AI應用打造高性能的感知與計算平臺，致力于構建先進的AI計算基礎設施，推動人工智能普及化。招股文件顯示，以2024年出貨量計，愛芯元智是全球第一大中高端視覺端側AI推理芯片提供商，在全球視覺端側AI推理芯片市場排名前五。愛芯元智的愛芯智眸AI-ISP是全球首個實現規模化商用的AI-ISP解决方案，成爲計算機視覺領域一大重要突破。截至2025年9月30日，愛芯元智自成立以來累計交付的SoC已突破1.65億顆。愛芯元智已獨立開發五代SoC幷實現商業化，涵蓋數十種類型，在視覺終端計算、智能汽車和邊緣AI推理應用中已實現大規模生産。 此次項目發行最終定價爲每股28.2港元，全球發售共10,491.52萬股H股，基礎發行募集資金規模約29.59億港元，超額配售權完全行使後總集資額預計約34.02億港元。國際配售和香港公開發售均獲踴躍認購，其中國際配售認購倍數達6.8倍，香港公開發售認購倍數達104.82倍。此次發行獲得了來自16名基石投資者的重倉加持，包括豪威集團、雅戈爾、德賽西威及均勝電子等産業資本，以及澳大利亞養老基金NGS Super等國際專業投資方。基石投資者合計認購股份約14.43億港元，約占本次發售股份的48.76%，充分體現了市場對愛芯元智商業模式及長期發展前景的認可，也爲上市後股價穩健提供支撑。 該項目的成功彰顯了國泰君安國際對人工智能芯片行業的深入理解以及服務高新技術行業的專業能力。未來，國泰海通集團將持續聚焦科技創新領域，充分發揮境內外一體化協同優勢，依托全鏈條金融服務體系，爲更多硬科技企業提供從資本運作到戰略資源整合的綜合賦能，助力其高效鏈接全球資本市場，共拓智能新時代。 關於國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球81%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



