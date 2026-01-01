極智嘉發布首款人形通用倉儲機器人：技術破壁壘 業績強兌現 成長有望提速



香港, 2026年2月11日 - (亞太商訊) - 2月10日，全球智能機器人龍頭極智嘉（2590.HK）重磅發佈業內首款專為倉儲場景原生打造的輪式人形機器人 Gino 1，一舉攻克倉儲操作自動化最後一道壁壘，引領行業邁入無人倉新時代。此前不久，公司披露2025年度錄得訂單人民幣41.37億元，同比增長31.7%，全球市場份額穩步擴大，疊加正式納入港股通的資本利好，技術、業績、資本三重共振，極智嘉邁入全新發展階段。 市場對此已早有預期。自上市以來，極智嘉股價最高觸及 33.38 港元，較 IPO 發行價格漲超 98%，接近翻倍，領跑港股機器人板塊。此次 Gino 1 的發佈，既是其技術上的里程碑，更是公司搶佔未來萬億級操作自動化市場的關鍵落子，為業績持續高增注入強大動能。而南向資金配置通道的打開，將顯著改善公司流動性，在堅實基本面與前沿技術突破共同支撐下，公司估值中樞有望持續上移。 萬億級存量市場空間 開啟無人倉新時代 當前，全球倉儲自動化仍存核心瓶頸。權威機構Interact Analysis數據顯示，全球超70%的倉庫仍嚴重依賴人力。即便在已部署自動化搬運設備（AMR/AGV）的現代化倉庫中，佔運營成本的50%的揀選、理貨、打包等操作環節因動作複雜、柔性要求高，成為自動化難以滲透的「禁區」，蘊含數千億美元商業價值。極智嘉發佈的Gino 1，精準填補這一市場空白。 不同于業內「技術先行」的路徑，Gino 1是極智嘉基於十年倉儲場景Know-how、全球客戶服務所積累的海量數據，所打造的「倉儲原生」具身智能解決方案。其從誕生之初便聚焦倉儲場景通用多工能力設計訓練，而非追求「全能」的技術概念，是真正為盈利而生的生產力 AI，這一特性讓其在可靠性、效率上滿足客戶需求的同時，更具備卓越的成本效益，推動客戶規模化部署與商業化應用落地。 硬件端，多目視覺、仿人全關節力控雙臂、三指靈巧手、三維環境感知等全棧自研硬件讓機器人走得順、拿得穩、靠得住；軟件端，具身智能 VLA 快慢協同系統通過多模態融合感知、快慢協同智能架構等核心技術，讓機器人能夠像熟練工人一樣看得懂、想得清、做得准，實現一台機器人覆蓋倉儲主要人工作業場景。 尤為關鍵的是，Gino 1已具備成熟的量產能力。依託全球領先的產能支撐和深厚的場景理解能力，極智嘉可實現「發佈即量產、落地即創收」。此前公司推出的無人揀選工作站，發佈後三個月內即通過世界500強企業POC驗證並完成驗收，驗證了其工業級可靠性與快速商業化能力。Gino 1的推出，讓極智嘉成為倉儲場景內唯一一家擁有移動機器人、專用機械臂和通用人形機器人全系列產品和技術能力的公司，構建起行業獨有的產品技術壁壘。 對此，市場分析人士認為，憑藉現有具身智能產品技術，極智嘉可為用戶提供端到端無人倉整體解決方案，用戶可「即買即用」，實現行業領先落地效率。端到端方案也將賦予其倉儲機器人產品族差異化競爭力，對其原有業務形成強效加成，更將對傳統物流自動化行業帶來變革性影響。 政策層面，隨著中國「人工智能+」行動的深入及全球對製造業智能化升級的迫切需求，具身智能機器人正迎來產業與政策的黃金共振期。對比其他機器人場景，倉儲是 To B 機器人最具商業兌現性的黃金賽道，具備強剛需、短 ROI（2-3 年）、可規模化、易盈利的核心優勢。作為倉儲機器人賽道的核心標的，極智嘉有望憑藉技術領先性與商業化能力，成為產業發展的核心受益者。 訂單高增 成長確定性已獲驗證 如果Gino 1代表著極智嘉的未來增長引擎，那麼當前逆勢高增的訂單數據，則直接印證了公司業務的核心競爭力與成長確定性。業內分析認為，在全球經濟環境複雜的背景下，極智嘉仍實現2025年訂單金額超41億元、 31.7% 的訂單同比增長，背後是其在區域、行業、客戶三大維度的全面突破。 區域拓展上，極智嘉在穩固原有市場優勢的同時，成功開拓拉美、東歐等新興區域市場。2025年拉美中標額超 6 億元創曆史新高、東歐近4 億元，成為海外新增長極；歐洲市場持續發力，英、法、丹麥等國落地多個項目，比荷盧、南非實現首個項目突破，業務覆蓋全球 40 餘個國家和地區。 行業方面，中標全球食品飲料巨頭2億元項目，切入抗週期高剛需新賽道，鎖定長期穩定現金流，為業績增長提供了高確定性。 客戶維度，與全球頭部電商簽署每年數億元採購協議，形成長期共生格局。 從極智嘉的市場佈局與業務發展軌跡不難看出，極智嘉已勾勒出當下與未來的增長圖譜。分析人士指出，以AMR為核心的移動自動化解決方案憑藉全球化網絡和多元行業滲透，持續貢獻穩定增長的現金流和市場份額，構成了極智嘉的基本盤和第一增長曲線。而以GINO 1所代表的具身智能業務，則憑藉其解決核心痛點、填補市場空白的特性，成為驅動未來估值和收入躍升的「第二增長曲線」。 隨著GINO 1這類高附加值的具身智慧產品開始商業化交付，並與現有的AMR業務、無人揀選工作站形成協同，進一步延伸其價值鏈，不僅提升其整體解決方案的定價能力和客戶粘性，更能通過複用強大的全球銷售網絡和客戶基礎，實現新產品的快速落地與規模收入。 兩大業務引擎協同發力，確保了公司短期業績的確定性與長期發展的巨大潛力。 盈利拐點顯現 價值增長空間全面打開 主流機構亦普遍看好極智嘉發展，招銀國際最新研報指出，極智嘉發佈全球首款倉儲通用機器人Gino 1，認為該產品有望拓展揀貨和包裝場景，維持"買入"評級。招商證券預計2025財年公司實現調整後盈利，2026年進入規模化盈利階段；美銀證券預測2025年公司扭虧為盈，2028年每股盈利同比增長55%。 從全球 AMR 龍頭到具身智能領域拓展，從訂單逆勢高增到盈利加速兌現，再到成為港股通標的獲得資本加持，極智嘉正以技術為核、市場為翼、資本為橋，開啟全新增長征程。具身智能打開長期空間、訂單與盈利築牢基本面、港股通帶來資金與估值雙重利好，極智嘉有望成為機器人產業規模化發展的核心受益者，其長期成長確定性將顯著增強。



