美國海軍陸戰隊選定通用原子航空系統公司參與MUX TACAIR協同作戰戰機計畫

加州聖地牙哥, 2026年2月11日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）經美國海軍陸戰隊（USMC）競爭性評選，獲選參與「陸戰隊空地特遣部隊無人遠征戰術機（MUX TACAIR）」協同作戰機（CCA）計畫之評估。此協議整合GA-ASI在自主系統與無人機領域的專業技術，結合政府提供的任務套件，採用YFQ-42A平台作為替代機體，用以評估與有人戰鬥機的整合效能。

本合約啟動將海軍陸戰隊任務套件整合至YFQ-42A替代平台的作業，以供海軍陸戰隊空地特遣部隊（MAGTF）進行評估。

該合約涵蓋為政府供應任務套件進行自主化快速開發——此套件具備高成本效益、感測器密集、軟體定義特性，可執行動能與非動能打擊任務——旨在將解決方案定位於遠征作戰應用。此項工作將支援未來MUX TACAIR能力的評估工作。

通用原子航空系統公司先進計畫副總裁麥克·阿特伍德表示：「此項選型基於當前服役的GA-ASI自主系統，彰顯我們致力為美國海軍陸戰隊關鍵任務提供次世代能力的承諾。憑藉FQ-42無人機結合成熟的自主架構與整合技術，我們能快速交付經濟實惠的近程空中警戒解決方案，提升陸戰隊空地特遣部隊在爭端環境中的作戰效能。」

2024年4月，GA-ASI獲美國空軍選中，為CCA計畫建造具量產代表性的飛行測試樣機。YFQ-42A於2025年8月成功完成首飛，驗證了「通用平台/特定型號」的開發理念——此模式能以模組化方式快速開發低成本無人戰鬥機。該設計採用共通核心架構，可迅速調整以適應不同任務需求與軍種要求。

YFQ-42A是一款專為近距空中戰鬥（CCA）打造的平台，作為通用原子航空系統公司（GA-ASI）持續投資次世代自主作戰飛機計畫的組成部分而開發。該機型採用模組化設計，可快速整合任務系統。GA-ASI的自主系統架構已通過多次實機飛行測試驗證，為複雜作戰環境中的人機協同作戰奠定基礎。

通用原子航空系統公司是全球無人機系統（UAS）的頂尖製造商。捕食者®系列無人機系統累積飛行時數逾900萬小時，服役逾30年，包含MQ-9A死神®、MQ-1C灰鷹®、MQ-20復仇者®及MQ-9B天衛者®/海衛者®。本公司致力提供長航時、多任務解決方案，實現持續性戰場感知與快速打擊能力。

