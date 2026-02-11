研究發現：改變愛犬飲食對地球的助益可能大於改變自身飲食

英國倫敦, 2026年2月11日 - (亞太商訊) - 高肉類、蛋類及乳製品的飲食模式會造成顯著的環境成本。但最新研究揭示，在許多情況下，將愛犬轉為更永續的飲食，對地球與農場動物的影響可能遠大於改變人類自身飲食。

獸醫學教授安德魯·奈特發表於《動物》期刊的研究指出，平均每隻狗每年攝取約13隻農場陸生動物，而人類僅為9隻——差距約達40%。此差異主要源於犬隻飲食中動物性成分所佔比例更高（約34%），人類則僅約19%。

這些數據為全球平均值，各國情況不盡相同。在美國等高收入國家，整體消耗量更高。當地平均每人每年消耗24隻養殖陸生動物，而狗僅消耗20隻——差距縮小至約20%。

傳統肉類寵物食品因此對環境與動物福利造成顯著影響。然而，基於植物、微生物蛋白及培養肉的替代品正日益普及。如今在許多國家，消費者可輕鬆透過線上零售商購得全植物性（純素）寵物食品。截至2026年初，已有14項研究與1篇系統性文獻回顧證實，此類飲食對犬貓健康效益良好。但寵物食品應由負責任的製造商生產，並添加完整營養補充劑以確保涵蓋所有必需營養素。

潛在效益極為可觀。若全球寵物犬全面轉用營養均衡的純素食糧，每年可免除六億陸生動物遭宰殺。溫室氣體減排量將達英國年排放量的1.5倍，節省的糧食能量足以餵養4.5億人口——相當於歐盟總人口規模。此計算基於2018年數據，鑑於犬隻數量增長速度超越人類人口，當今潛在效益更為可觀。

在分析數千名寵物飼主問卷後，奈特估算至少有1.5億隻貓狗可實際轉為營養均衡的純素飲食。但他指出，由於分析假設每戶僅飼養一隻寵物，實際數量可能高出數倍。

該研究運用有效利他主義原則評估永續寵物飲食方案——此哲學體系依據問題的規模、被忽視程度及可解決性進行優先排序，以實現效益最大化。研究發現永續寵物飲食領域嚴重遭忽視：全球僅約兩名非寵物食品企業的全職研究者投入此領域，且農場動物權益運動的年度預算中，分配於此的資金不足百分之一。

奈特總結指出，植物性寵物飲食是減少養殖動物使用、提升糧食安全、應對氣候與生物多樣性挑戰的強大卻被忽視途徑。他呼籲動物與環境倡議者突破僅關注人類飲食的框架，探索更永續的飲食模式。「動物權益運動長期忽視伴侶動物的飲食問題，實屬諷刺。」他如此表示。

安德魯·奈特教授

a.knight@griffith.edu.au

來源：永續寵物食品基金會

