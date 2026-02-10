億勝生物參展香港2026年亞太眼科學會年會（APAO 2026）强化眼科創新承諾

香港, 2026年2月10日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」或「集團」，股票代碼：1061.HK）欣然宣布，集團成功參展於 2026年2月5日至8日在香港會議展覽中心舉辦的第41屆亞太眼科學會年會（APAO 2026）。

本届 APAO 年會匯聚了來自亞太地區約 11,000 名眼科醫生及行業專業人士，為億勝生物展示核心眼科產品與研發管綫提供了卓越平台。集團團隊在展位與衆多參會者開展深入交流，彰顯了集团在亚太地区眼科创新领域日益增强的影响力与坚定承诺。

值得关注的是，億勝生物的海報研究《貝伐珠單抗與雷珠單抗治療濕性年齡相關性黃斑變性的解剖學及患者報告結局：AURA-1研究》獲選大會口頭報告。該報告基於貝伐珠單抗候選藥物（EB12-20145P）的 Ⅲ 期臨床數據，重點闡述了集團在濕性年齡相關性黃斑變性（wAMD）抗血管內皮生長因子（anti-VEGF）療法領域持續取得的臨床進展。

此外，億勝生物為本届APAO青年眼科醫師（YO）活動提供獨家支持，體現了集團對培育眼科領域未來領軍人才的理念。依託億勝生物學院（EssexBio Academy），集團致力於為該領域青年人才的專業發展與知識共享提供支持。

請通過此鏈接下載更多高清圖片：

https://drive.google.com/drive/folders/1kWQayVTyEbXt_824u5xbACBkKECr57Sb?usp=sharing

關於億勝生物（股份代碼﹕1061.HK）

億勝生物科技是一間專注於研發、生産和銷售基因工程藥物b-bFGF的生物製藥企業，擁有包括貝復舒®、貝復濟®、貝復新®在內的六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有包含一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®卵磷脂絡合碘膠囊等的多元化產品組合，主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療。這些產品在公司於中國的46個區域辦事處的支援下，在逾14,100家醫院進行行銷和銷售。依讬自身在生長因子和抗體技術領域的研發平台，億勝生物科技在多個臨床階段擁有强大的研發管綫，涵蓋廣泛的領域和適應症。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network