億勝生物參展香港2026年亞太眼科學會年會（APAO 2026）强化眼科創新承諾

|
|
|
香港, 2026年2月10日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」或「集團」，股票代碼：1061.HK）欣然宣布，集團成功參展於 2026年2月5日至8日在香港會議展覽中心舉辦的第41屆亞太眼科學會年會（APAO 2026）。
本届 APAO 年會匯聚了來自亞太地區約 11,000 名眼科醫生及行業專業人士，為億勝生物展示核心眼科產品與研發管綫提供了卓越平台。集團團隊在展位與衆多參會者開展深入交流，彰顯了集团在亚太地区眼科创新领域日益增强的影响力与坚定承诺。
值得关注的是，億勝生物的海報研究《貝伐珠單抗與雷珠單抗治療濕性年齡相關性黃斑變性的解剖學及患者報告結局：AURA-1研究》獲選大會口頭報告。該報告基於貝伐珠單抗候選藥物（EB12-20145P）的 Ⅲ 期臨床數據，重點闡述了集團在濕性年齡相關性黃斑變性（wAMD）抗血管內皮生長因子（anti-VEGF）療法領域持續取得的臨床進展。
此外，億勝生物為本届APAO青年眼科醫師（YO）活動提供獨家支持，體現了集團對培育眼科領域未來領軍人才的理念。依託億勝生物學院（EssexBio Academy），集團致力於為該領域青年人才的專業發展與知識共享提供支持。
請通過此鏈接下載更多高清圖片：
https://drive.google.com/drive/folders/1kWQayVTyEbXt_824u5xbACBkKECr57Sb?usp=sharing
關於億勝生物（股份代碼﹕1061.HK）
億勝生物科技是一間專注於研發、生産和銷售基因工程藥物b-bFGF的生物製藥企業，擁有包括貝復舒®、貝復濟®、貝復新®在內的六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有包含一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®卵磷脂絡合碘膠囊等的多元化產品組合，主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療。這些產品在公司於中國的46個區域辦事處的支援下，在逾14,100家醫院進行行銷和銷售。依讬自身在生長因子和抗體技術領域的研發平台，億勝生物科技在多個臨床階段擁有强大的研發管綫，涵蓋廣泛的領域和適應症。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Essex Bio-Technology Limited
|Aug 13, 2025, 20:24 HKT/SGT
|NMPA已受理億勝生物關於EB12-20145P（HLX04-O）用於治療濕性年齡相關性黃斑變性的生物製品許可申請
|July 25, 2025, 10:52 HKT/SGT
|億勝生物多劑量地誇磷索鈉滴眼液獲中國國家藥品監督管理局批准上市
|Mar 18, 2024, 21:31 HKT/SGT
|億勝生物公布2023年度業績，收入增長29.5%，利潤增長22.1%
|Aug 16, 2023, 19:07 HKT/SGT
|億勝生物公佈2023年中期業績 收入同比增長37.1% 淨利潤同比增長22.0%
|July 26, 2023, 18:59 HKT/SGT
|億勝生物宣布貝伐珠單抗眼科適應症I/II期臨床研究成功完成
|Apr 14, 2023, 17:19 HKT/SGT
|億勝生物與Osteopore簽訂口腔頜面產品在新加坡的獨家代理協議
|Apr 11, 2023, 12:59 HKT/SGT
|億勝生物與郡是深圳簽訂皮耐克®可吸收性敷料在中國大陸的獨家代理協議
|Mar 8, 2023, 20:29 HKT/SGT
|億勝生物公布2022年度業績
|Feb 22, 2023, 18:49 HKT/SGT
|億勝生物與復宏漢霖簽訂治療年齡相關性黃斑變性全球共同開發及獨家許可協議之經修訂協議
|Feb 10, 2023, 20:38 HKT/SGT
|億勝生物宣佈貝伐珠單抗眼科適應症國際多中心III期臨床研究完成美國首例患者給藥
|Oct 13, 2022, 22:33 HKT/SGT
|億勝生物成功從Mitotech獲得SkQ1眼科領域全球獨家權益
|Aug 16, 2022, 09:01 HKT/SGT
|億勝生物榮登「2022年福布斯亞洲中小上市企業200強」
|Mar 22, 2022, 20:13 HKT/SGT
|億勝生物公佈2021業績
|更多新闻 >>