周大福人壽「財務賦權-人生同行」專題比賽圓滿舉行 創想實驗室建構跨代共融創新平台

|Tuesday, 10 February 2026, 16:49 HKT/SGT
香港, 2026年2月10日 - (亞太商訊) - 周大福人壽成功舉辦首屆「財務賦權・人生同行」專題比賽，為年度重點青年項目「創想實驗室」（CTF Life+）劃上完美句號。是次比賽以「比賽 × 實習」雙軌並行的創新形式，旨在連結大專生、促進跨代共融，並推動香港社會的理財教育普及與可持續發展。活動獲得學界、金融界及社會創新界別的熱烈迴響，全面體現周大福人壽將環境、社會及管治（ESG）理念轉化為具體行動的承諾。
周大福人壽首席營業總裁周詠姬表示：「周大福人壽透過是次比賽，實踐ESG中的『社會責任』範疇，聚焦『財務賦權』這一關鍵議題。活動開放集團生態圈資源，引導學生結合商業思維與社會創新，為香港創造更多共享價值。這標誌著保險業從傳統產品提供者，逐步轉型為積極推動社會保障的夥伴，亦為年輕一代開創夢想新價值。」
「創想實驗室」於去年成立，旨在培育具創新思維與社會責任感的青年，並提升他們對保險行業、ESG 與社會創新的理解。參賽者以「人生規劃師」的角色出發，運用集團生態圈資源，為財務知識較弱的群體（如青少年、長者及新來港人士）設計具影響力的財務教育方案。
獲獎名單
第一名
老有所「椅」
第二名
贏果組
香港城市大學
香港浸會大學
9999黃金運動員計劃
角度創新，演說具感染力，能以實例體現對受眾的深度理解
第三名
USTY
香港科技大學
香港城市大學
Second Life Passport
廣泛善用集團資源；能展現隊伍對執行細節的深入考慮
是次比賽吸引來自全港多間大專院校超過150名學生參與，隊伍由2至6 人組成，並支援跨院校及個人報名配對，促進多元合作。參賽方案涵蓋數字理財工具、社區教育計劃、跨代財務指導平台等多個創新方向。冠軍隊伍除可獲50,000 港元獎金外，更有機會獲得周大福人壽「創想實驗室」的起動資金，將創新概念轉化為可行項目。此外，評審團由專業團體代表組成，為比賽的專業性與公信力提供有力支持。
比賽同時強調實踐與成長。每支隊伍均由周大福人壽導師陪伴，以「師友同行」的方式建立跨代對話與知識傳承；參賽學生亦化身「青年創想實驗家」（Young Changemakers），深入社區了解財務弱勢群體所面對的挑戰，並提出具可行性的創新方案。這種互相啟發的模式不僅讓學生獲得真實職場經驗，也讓企業從新世代的視角中得到啟發。
「CTF Life+ 周大福人壽・創想實驗室」大專生專題比賽總決賽於2月7日圓滿舉行，十強隊伍均表現精彩，圍繞財務賦權的主題發揮創新思維，展現創意及可行性並重的提案。
關於周大福人壽
周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。
周大福人壽保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）
