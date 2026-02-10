鈞達股份(002865.SZ/02865.HK)雙賽道卡位 控股巡天千河打通太空能源-衛星閉環

香港, 2026年2月10日 - (亞太商訊) - 2月8日，招商證券發佈研報指出，上海復遙星河航天科技有限公司發生工商變更，鈞達股份(002865.SZ/02865.HK)以60%持股比例成為其控股股東，而復遙星河航天科技100%持股商業衛星公司巡天千河，這意味著鈞達股份正式實現對巡天千河的間接控股。

作為國內知名的衛星整星公司，巡天千河的核心競爭力成為鈞達股份此次佈局的重要價值錨點。研報顯示，巡天千河技術團隊源於航天科技集團，擁有近百顆商業衛星研製經驗，團隊配置堪稱行業頂尖，包含6名博士、11名碩士，平均年齡35歲以下，全部核心分系統負責人，均由核心院所主任/副主任設計師擔任。

在技術與產能方面，該公司掌握衛星核心單機、有效載荷核心技術，供應鏈自研比例約70%，可提供衛星研製、新技術搭載驗證、用戶終端研製等一體化解決方案，整星製造能力覆蓋10kg至1000kg各類衛星，應用領域涵蓋通信、遙感、態勢感知、AI算力等多領域。

從商業化進展來看，巡天千河已形成成熟的项目落地能力，2024年以來已成功發射近10顆衛星，同時承接了近30餘顆商業衛星研製任務，其新體制光學遙感一體化衛星研製水準達國際一流，微波氣象載荷平台一體化衛星技術更是處於國內領先地位，是國內稀缺的同時具備被動微波載荷、物聯網載荷、光學感知載荷能力的企業，具備平台一體化柔性定制化批產能力，為後續業務拓展奠定了堅實基礎。據悉，目前巡天千河研發總部已遷至上海松江，恰逢上海全力打造商業航天產業集群並出台多項扶持政策，包括項目固定資產投資補貼、衛星發射與保險補貼、航天器入軌運營獎勵等，巡天千河有望直接享受產業與政策紅利。

研報同時披露，巡天千河已制定四大發展戰略，將持續夯實遙感衛星市場、佈局通訊衛星市場、開拓算力衛星新賽道，並大力拓展海外市場。

此次控股並非鈞達股份的孤立佈局，而是其太空領域戰略的重要一環，且與公司現有業務形成深度協同。研報指出，鈞達股份作為首家A+H上市光伏主產業鏈公司，資本實力雄厚且擁有靈活的激勵機制，能為巡天千河提供充足財力保障；更關鍵的是，鈞達股份在CPI膜、鈣鈦礦&晶矽領域有望與巡天千河的衛星業務形成天然適配，其太空能源產品可直接對接巡天千河的衛星能源需求，實現技術與應用場景的閉環。

2026年1月，公司與尚翼光電/上海光機所深度合作，不僅持有尚翼光電團隊創始人及創始股東新設的項目公司星翼芯能16.67%的股份，成為其第二大股東，還與其成立了鈞達航天空間科技（均達持股70%，星翼芯能持股30%），專門負責CPI膜和鈣鈦礦疊層產品的產業化。該合資公司在太空能源應用領域有較深積累，有望快速進入國內外大客戶體系。

招商證券認為，此次控股巡天千河，讓鈞達股份實現了「太空能源（鈣鈦礦晶矽疊層、CPI膜）+衛星整星製造」的產業鏈佈局，形成技術研發、產品製造、場景應用的閉環，兩大業務板塊將形成協同共振，核心競爭力進一步凸顯。

2026年2月2日，鈞達股份還完成了H股配售，募資淨額約4億港元，將重點投入商業航天相關領域。整體來看，鈞達股份此前成功卡位太空光伏賽道，此次控股巡天千河又讓其進一步切入衛星領域，商業航天技術和A+H雙平台的資本優勢結合，有望推動公司實現跨越式發展。

（本文數據均來自招商證券研報，不構成任何投資建議）

