Mint與領先機械人公司Rice Robotics簽署合作備忘錄 共同開拓亞洲實體人工智慧解決方案



香港, 2026年2月10日 - (亞太商訊) - Mint Incorporation Limited（「Mint」或「集團」，納斯達克股票代碼：MIMI），一家專注於人工智能與機械人技術，同時提供商業室內設計及裝修服務的香港本土企業，今日欣然宣布，其全資子公司Aspiration X Limited（「Aspiration X」）與知名配送機械人公司Rice Robotics Holdings Limited（「Rice Robotics」）簽署非約束性合作備忘錄以探索成立戰略合資企業。由Mint提供資金，雙方計劃初步投資約HK$10,000,000成立一家合資企業，具體將按最終協議的協商和簽署而定。擬議的合作旨在共同發展本土化的機器人技術，並拓展香港相關研發能力。 是次提議的合資企業旨在加速智能機械人解決方案的開發與部署。Mint將發揮其在東南亞市場的既有優勢 ─ 包括在新加坡的智能辦公室解決方案，以及在泰國和馬來西亞的安防機械人部署；而Rice Robotics則憑藉其在配送機械人領域的專業經驗，以及在日本市場服務知名客戶的穩固佈局，為合作注入動力。雙方將充分利用各自在研發、市場營銷與品牌的優勢實現廣泛的市場覆蓋。 Mint董事會主席兼行政總裁陳海龍先生對此戰略舉措表示：「是次合作是對『何以不選擇香港呢？』這問題的有力回應。儘管香港以金融科技與金融服務聞名，我們堅信這座城市擁有引領實體人工智能與機械人創新的人才與視野。許多本地企業主要扮演銷售渠道角色，但我們與Rice Robotics正共同在此構建核心專有技術。Rice Robotics成熟的配送機械人平台及其在日本的高端客戶網絡令人印象深刻。此合作將顯著豐富並強化我們的機械人業務版圖，推動我們從企業級市場拓展至前景廣闊的消費級領域 — 憑藉我們強大的人工智能技術，開發面向陪伴、教育與日常生活的機械人。」 Rice Robotics創辦人李國康先生補充道：「Mint於東南亞人工智能與機械人領域的快速擴張，使其成為理想的合作夥伴。其專業商業團隊與人工智能平台將極大加速雙方聯合研發與市場拓展。我們抱有共同願景，立志打造香港最受觸目的機械人企業，推動本地科技生態實現實質性多元發展。此次成立合資企業將顯著提升雙方的市場實力。」 此次合作適逢產業邁向「實體人工智能」轉型的關鍵時刻 — 該技術指在能於現實世界中自主推理、規劃與行動的系統。透過融合Rice Robotics成熟的機械人硬件及市場經驗與Mint先進的人工智能平台，是次戰略協議將於此變革確立其關鍵定位。雙方將共同開發更智能、更直觀的機械人解決方案，以應對現實挑戰、提升日常生活品質，並定義新一代自主技術範式。 該合作備忘錄是非約束性的，需簽署明確協議並滿足慣例條件。 有關Mint Incorporation Limited Mint Incorporation Limited（納斯達克股票代碼：MIMI）是一家於納斯達克上市的香港本土企業，專注於人工智能、機械人技術及室內設計領域。透過其子公司 Aspiration X Limited，公司為企業、地產、商場、政府機構等提供智能機械人與設施管理解決方案。Mint 同時營運 Matter International Limited，提供專業室內設計與裝修服務。秉持創新與實際應用並重的理念，Mint 致力於提升各行各業的效率、安全性與生活質素。 有關Rice Robotics Holdings Limited Rice Robotics Holdings Limited 是亞洲市場領先的自動配送機械人解決方案供應商，在區內具有顯著的市場影響力。公司專注於為物流與服務行業設計、開發及部署智能機械人系統。其核心技術平台服務於日本多家知名客戶，在複雜營運環境中展現出卓越的可靠性。Rice Robotics 致力於推動最後一哩配送與服務自動化轉型，透過創新與實際應用提升營運效率，重塑用戶體驗。 前瞻性陳述 本新聞稿中的某些陳述屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司對可能影響其財務狀況、營運成果、業務策略和財務需求的未來事件的目前期望和預測。投資者可通過「大約」、「相信 」、「希望 」、「期望 」、「預期 」、「估計 」、「項目 」、「打算 」、「計劃 」、「將 」、「將會 」、「應該 」、「可能 」或其他類似的詞語或短語識別這些前瞻性陳述。公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，或其期望的變化的公開義務，除非法律要求。儘管公司認為這些前瞻性陳述所表達的期望是合理的，但無法保證這些期望將會被證實正確，並提醒投資者實際結果可能與預期結果有顯著差異，並鼓勵投資者查閱可能影響其未來結果的其他因素，這些因素披露在公司向證券交易委員會提交的文件中。



