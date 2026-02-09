中信國際電訊CPC榮獲兩大獎項 慶祝創新不斷廿五載 彰顯網絡安全與持續創新實力

香港, 2026年2月9日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) 欣然宣佈榮獲兩大獎項，開門紅迎接2026年，彰顯網絡安全與持續創新實力。中信國際電訊CPC的智能安全運作中心（AI SOC）在知名IT行業媒體「IT PRO」舉辦的「IT PRO Corporate Choice Award 2025」中榮獲《最佳智能安全運作中心服務供應商》獎項。此外，中信國際電訊CPC兩名安全技術專家在香港警務處 (網絡安全及科技罪案調查科) 主辦的「網絡安全精英嘉許計劃2025」，勇奪《互聯網及雲端服務業》界别兩項殊榮。

中信國際電訊CPC 行政總裁黃政華先生表示：「2026年是中信國際電訊CPC成立25周年，我們秉持「創新不斷廿五載，賦能數智創未來」理念，25年來不斷前行，創建更安全、更高效的數字未來。我們不斷提升解決方案，滿足客戶不斷變化的需求，並在瞬息萬變的環境中推動創新。透過量身定制策略，賦能企業憑藉革新的網絡安全解決方案提升營運效率，助力企業出海進華策略，成為跨國企業及企業客戶可信賴的數智伙伴。我們很榮幸獲得《最佳智能安全運作中心服務供應商》及《網絡安全精英嘉許計劃2025》兩大獎項，表彰我們推動網絡安全創新的堅定承諾，肯定我們專業團隊持續創新的能力，以科技創新引領高質量發展。」

中信國際電訊CPC榮獲的殊榮包括:

「IT PRO Corporate Choice Award 2025」《最佳智能安全運作中心服務供應商》

「網絡安全精英嘉許計劃2025」《互聯網及雲端服務業》界别合共兩個獎項

中信國際電訊CPC榮獲「IT PRO Corporate Choice Award 2025」

《最佳智能安全運作中心服務供應商》

榮獲IT PRO Corporate Choice Award 2025

中信國際電訊CPC榮獲《IT PRO Corporate Choice Award 2025》，憑藉其智能安全運作中心（AI SOC）首度獲得《最佳智能安全運作中心服務供應商》殊榮，表彰中信國際電訊CPC致力提供以客戶為中心的創新安全解決方案，滿足企業在日益複雜的安全威脅環境下不斷變化的需求，也充分展現中信國際電訊CPC 深耕AI創新網絡安全服務和卓越品質的服務理念，並突顯其卓越表現深受企業客戶及業界的肯定。此外，中信國際電訊CPC在2025年4月的「IT PRO企業SOC調查結果[1]」中被評選為最可信賴的香港安全運作中心 (SOC) 首三位，彰顯其在安全營運領域的技術實力和市場領導地位。

AI SOC透過先進強大的AI技術能力，全面提升SOC整體效能，其核心技術引擎星智神盾 (SIEM-MiiND) 是中信國際電訊CPC自主自建及管理的數智化安全信息和事件管理平台，利用大數據與智能化技術增強AI SOC檢測能力、優化規則集、提升響應能力、提供智能問答助手和簡單易用的安全事件儀表板，為企業提供具成本效益且強大的安全防護，重塑未來安全防護模式。

兩位網絡安全專家勇奪「網絡安全精英嘉許計劃2025」兩項殊榮

「網絡安全精英嘉許計劃2025」由香港警務處 (網絡安全及科技罪案調查科) 主辦，旨在表揚業界優秀人才、推動創新及加強公私營協作，共同提升香港的網絡安全水平。

中信國際電訊CPC兩位網絡安全專家勇奪「網絡安全精英嘉許計劃2025」兩個獎項

中信國際電訊CPC安全服務交付及運維總監Thomas KT Wong及網絡安全顧問Sung Liu分别獲得《互聯網及雲端服務業》界别銀獎和優異獎。兩位獲獎專家從事網絡安全相關服務超過10年，Thomas KT Wong負責管理中信國際電訊CPC 的安全運作中心SOC 運作，引領安全專家團隊，提供24/7全天候監控安全威脅及安全事件回應，守護企業客戶安全。Sung Liu負責核心技術支援，針對企業痛點，提供全面落地安全方案。兩位得獎者擁有深厚的行業經驗、知識及技術實力，助力中信國際電訊CPC在網絡安全市場保持領先優勢，進一步彰顯了其在網絡安全領域的專業與承諾。

中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。

請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。

傳媒查詢：

Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com

[1] 調查是根據IT PRO 於2025年4月向逾12,000名本地企業中至高層人員發電郵問卷進行的線上調查。

原文: https://itpromag.com/2025/05/16/it-pro-soc-result

