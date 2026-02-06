歌禮製藥-B（01672）獲新加坡政府投資公司首次入股 涉資約1億美元

|
香港, 2026年2月6日 - (亞太商訊) - 2026年2月6日報道，根據香港聯交所2月6日披露的文件，新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）於2月5日首次入股歌禮製藥（01672），以每股均價12.18 港元 買入 64,128,000 股普通股股份，合計涉資約7.81 億港元，折合約1億美元。入股完成後，GIC持有歌禮製藥64,128,000股股份，占公司已發行股本約6.42%，正式躋身公司主要機構股東行列。
