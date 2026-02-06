Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, February 6, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Friday, 6 February 2026, 16:56 HKT/SGT
來源 Ascletis Pharma Inc.
歌禮製藥-B（01672）獲新加坡政府投資公司首次入股 涉資約1億美元

香港, 2026年2月6日 - (亞太商訊) - 2026年2月6日報道，根據香港聯交所2月6日披露的文件，新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）於2月5日首次入股歌禮製藥（01672），以每股均價12.18 港元 買入 64,128,000 股普通股股份，合計涉資約7.81 億港元，折合約1億美元。入股完成後，GIC持有歌禮製藥64,128,000股股份，占公司已發行股本約6.42%，正式躋身公司主要機構股東行列。



部門 制药及生物技术, 健康与医药
