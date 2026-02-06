牧原股份港股上市：全球生豬养殖龍頭 價值成長兼具

香港, 2026年2月6日 - (亞太商訊) - 在中國資本市場，牧原股份（2714.HK）是一家伴隨爭議成長的公司：豬週期的波動、重資產投入、階段性高負債的經營狀態，曾多次成為市場熱議的焦點。但拉长时间周期，這些曾被市场討論的「爭議點」，已经开始转化成为牧原股份難以複製的核心競爭壁壘。所謂的重資產投入，並非盲目擴張，而是精准佈局生豬育種、飼料生產、養殖、屠宰肉食全產業鏈以及智慧养殖的必要投资，最終沉澱為行業領先的成本優勢與抗週期能力。

2月6日，這家深耕生豬產業三十餘年的龍頭企業，正式登陸香港聯交所。此次上市不僅標誌著牧原股份成功搭建了「A+H」雙資本平台，獲得了更廣闊的國際融資渠道，更意味著公司向著「全球養殖巨頭」的目標邁出了關鍵一步。

行業變局下的領航者：重構生豬產業發展新範式

生豬產業作為關乎民生的基礎產業，長期以來受「豬週期」波動、疫病防控等痛點困擾。但近年來，隨著環保政策趨嚴、規模化養殖提速、消費需求升級，行業正迎來結構性變革——產業集中度持續提升成為必然趨勢。據行業數據顯示，於2024年規模化生豬養殖的滲透率達到70.1%，且其預期將於2029年達到79.4%，但相較于美國2024年90%以上的集中度，仍有巨大提升空間。

牧原股份率先突破傳統養殖模式的局限，構建了覆蓋生豬育種、生豬養殖、飼料生產、屠宰肉食的全產業鏈垂直一體化體系，實現了「從農場到餐桌」的全流程可控。這種模式不僅徹底解決了傳統養殖「上下游脫節、成本高企、品質難控」的痛點，更形成了強大的協同效應——飼料環節為養殖環節提供低成本、高質量的飼料供應，養殖環節為屠宰環節提供穩定的生豬來源，屠宰環節則通過消費需求反哺育種與養殖環節，形成閉環發展。

更為關鍵的是，牧原股份將科技深度融入產業全鏈條，從自主研發的空氣過濾豬舍、智慧巡檢機器人，到數據驅動的基因選育平台、優化豆粕日糧技術，牧原以技術創新持續優化養殖效率、降低成本、提升品質。截至2025年9月30日止九個月，公司平均PSY達到約28，領先行業平均水平；育肥豬日增重約841克，亦領先同業；年均完全成本進一步降至每公斤人民幣12元，繼續鞏固其在養殖成本端的競爭壁壘。於往績記錄期間，牧原股份累計擁有專利超1700項，其降氨除臭解決方案、優化豆粕日糧技術更是被國家相關部門作為典型案例向全行業推廣，引領生豬產業向智慧化、綠色化、標準化轉型。

價值投資的優選標的：穩健底色與長期回報兼具

牧原的吸引力，不僅來自其強大的業務模式和技術優勢，同樣也源於其日益穩健的財務表現和清晰的股東回報政策。

盈利端，儘管生豬行業具有明顯的週期性特徵，但牧原股份極致的成本控制能力，在過去十年中展現了超越週期的盈利能力。2014-2024年間，公司淨利潤複合年均增長率達到72.7%，平均年淨利潤率19.0%，是全球前十豬肉上市企業中唯一一家同期平均淨利潤率超15%的企業。即使在行業低谷期，公司仍能保持穩健盈利，展現出極強的盈利韌性。

財務層面，隨著前期大規模的產能建設逐步完成，牧原正進入「投資回報期」。2022-2024年累計經營活動現金流入淨額已1.6倍覆蓋累計資本性支出，2025年前三季度這一比例進一步提升至3.9倍。充裕的現金流不僅為公司繼續擴大競爭優勢提供了資金支持，也為持續分紅和債務結構優化創造了條件。截至2025年三季度末，公司資產負債率為55.50%，負債總額較年初已下降約98億元。

此外，牧原股份始終重視股東回報，2022年至2025年前9個月累計派息166億元。公司最新制定的2024-2026年股東回報規劃，明確承諾每年以現金方式分配的利潤由不少於當年實現的可供分配利潤的40%。這一明確的回報政策，不僅體現了公司對股東的責任意識，也為其未來股價提供了重要的價值支撐。

全球化佈局啟新程：從中國龍頭到全球標桿

此次港股上市，標誌著牧原股份全球化戰略進入新的發展階段。在全球豬肉消費格局變化的背景下，公司正在從中國的龍頭企業向世界級農業企業邁進。

目前，牧原股份的海外佈局已取得實質性突破，展現出強勁的落地能力。2024年與越南BAF農業有限公司達成戰略合作，邁出海外拓展第一步；2025年8月，與正大集團簽署戰略合作協定，雙方將圍繞戰略規劃、業務整合與全球化佈局等方面開展全方位合作，共同探索全球市場的巨大潛力；2025年9月，與BAF合作升級，雙方合作在越南總投資32億元的高科技樓房養殖項目，規劃年出欄規模達160萬頭，展現了公司將國內成熟的養殖管理模式向海外複製的能力。

按照牧原的戰略規劃，未來公司在通過技術服務、設備銷售等輕資產模式進入海外市場的基礎上，也會結合各地實際情況，選擇多種方式開展國際化業務，包括在海外新建產能、開展有針對性的收並購等模式，海外業務的潛力增長將為公司帶來對抗豬價風險的硬實力，提供新的增長空間。

从行业发展趋势来看，長期穩態下，生豬養殖產業整體將保持合理的利潤水平，而行業具備養殖管理和成本優勢的企業望保持較好盈利能力。牧原股份养殖规模领先，养殖成本优势持续增强，盈利能力領先同行，此外，公司积极海外拓潜，向全球养殖巨头成长演化，展現出難得的確定性和成長性。隨著公司在全產業鏈深耕、市場拓展方面的持續投入，其內在價值有望在未來幾年得到進一步釋放。

