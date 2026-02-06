優異供應鏈賦能與國際化佈局雙輪驅動 綠茶開啟高質量成長新篇章



香港, 2026年2月6日 - (亞太商訊) - 當前，餐飲行業競爭日趨激烈，行業集中度逐步提升，消費者對食材新鮮度、口味標準化、品牌公信力的要求不斷提高，具備核心供應鏈優勢與清晰發展戰略的企業愈發凸顯競爭韌性。綠茶集團有限公司（「綠茶」或「公司」，股份代號: 6831.HK）作為休閒中式餐廳行業龍頭，憑藉優異、完善的供應鏈體系及前瞻性的國際化佈局，成功突破行業發展瓶頸，化解傳統餐飲運營痛點，在行業同質化競爭中脫穎而出。 獨特優秀供應鏈模式 助力菜品迭代升級提升核心競爭力 優秀的供應鏈是餐飲企業的核心競爭力，是保障菜品質量、控制運營成本、實現規模化拓店的關鍵支撐，更是餐飲品牌穿越行業週期、實現長效發展的堅實根基。 從供應鏈的演變方面來看，餐飲行業供應鏈經歷了三次重要迭代：第一代供應鏈以「當地採購+廚房現炒」為核心模式，其劣勢在於食材採購分散、難以實現標準化生產，且食材質量參差不齊、溯源體系不完善，無法支撐品牌規模化拓店；第二代供應鏈升級為「中央廚房+廚房加工」模式，雖在一定程度上解決了標準化問題，但受限於菜品加工模式，難以滿足當下消費者對「現做現吃」的新鮮度需求，制約了品牌口碑提升。 而綠茶精准把握行業痛點與消費趨勢，創新採用第三代供應鏈模式：頭部供應商+數字化冷鏈+智能廚房，該模式實現了「質量可控、新鮮現炒、口味標準」三者的有機統一，既規避了前兩代供應鏈的核心短板，又兼顧了規模化運營與消費體驗，成為行業供應鏈升級的標杆。 在供應商合作層面，綠茶堅持與頭部優質供應商深度綁定，構建穩定、高品質的食材供應體系，其供應商主要包括北京古船食品有限公司、正大集團、紫燕食品等行業龍頭企業。其中，古船食品是集麵粉加工、食品生產、產品研發、糧食儲備、糧食貿易、銷售服務為一體的大型國有企業，憑藉嚴格的質量管控體系與穩定的產能，為綠茶提供高品質的面製品食材；正大集團成立於1921年，是知名跨國企業，在全球擁有完善的養殖、加工體系，為綠茶提供新鮮、安全的畜禽類食材，雙方的深度合作為公司保障了食材質量。 倉儲物流方面，綠茶搭建了覆蓋全國的數字化冷鏈倉儲體系，目前在全國佈局8大中心倉，廣泛覆蓋華南、華北、華東、西南等國內主要消費區域，食材由供應商直接運送至各中心倉後，通過精准分揀、動態管控，再以全程冷鏈運輸的方式，配送到全國各大門店，全程實現食材溯源可查、溫度實時監控，確保食材新鮮直達，從源頭守住菜品品質底線。 與這些頭部供應商的深度合作，對綠茶的發展形成了雙重賦能，一方面，頭部供應商的嚴格質量管控體系與穩定的產能，讓公司的食材供應更具保障，產品溯源體系更加完善，專業化程度持續提升，進一步強化了品牌口碑；另一方面，規模化的集中採購模式有效降低了食材採購成本，同時借助供應商的研發資源，助力綠茶實現菜品迭代升級，持續優化產品結構，提升核心競爭力。 以綠茶爆款產品——綠茶烤雞為例，其全流程運營充分彰顯了第三代供應鏈模式的優勢。綠茶先根據市場需求與產品標準，向供應商下達定制化採購訂單，明確指定雞的品種、養殖標準及規格要求；供應商按照訂單要求進行標準化訂單化養殖，確保雞的生長環境與品質達標；在滿足出欄條件後，利用全自動化生產線完成屠宰、消毒、分揀、清洗等一系列加工流程，嚴格控制每只雞的規格，確保產品標準化；全程採用0-4℃冷鏈運輸，送達綠茶對應區域中心倉；中心倉收到食材後，根據各門店訂單需求進行快速分揀并發往各大門店；門店收到食材後，嚴格按照公司制定的SOP標準進行醃制，確保口味統一，當顧客下單後，門店員工將醃制好的冰鲜烤雞放入定制化智能烤箱，烤箱預設定制化專屬烤雞模式，根據烤箱提示完成操作即可出餐。整個流程既保障了烤雞的新鮮度與口味標準化，又提升了出餐效率，實現了「標準化生產」與「現做現吃」的完美平衡，成為綠茶深受消費者喜愛的核心原因之一。 積極佈局國際化市場 商業價值與盈利潛力不斷提升 在深耕本土市場、持續完善供應鏈體系的同時，綠茶積極佈局國際化市場，開啟「本土深耕+海外佈局」的雙輪驅動發展模式，逐步實現品牌的全球化佈局。​ 綠茶的出海佈局並非偶然，而是具備深厚的基因與堅實的支撐，一方面，公司創始人王董在從事餐飲服務行業之前，擁有豐富的海外經商經驗，深刻洞察到海外中餐市場的巨大潛力，出海基因深深烙印在品牌發展之中；另一方面，公司的戰略投資者合眾集團是一家總部位於瑞士的全球頂級私募投資管理公司，擁有深厚的全球化資源與海外市場運營經驗，其全球化的海外背景為綠茶出海提供了強大的資源支持與專業指導，助力綠茶快速適應海外市場環境，降低出海風險。 相較於其他中餐品牌，綠茶出海具備多方面獨特優勢，在菜品方面，綠茶以「中西融合」為核心定位，打造適配全球消費者口味的融合菜，使其菜品具備廣泛的市場適應能力，多款核心菜品已深受海外消費者的喜愛；同時，綠茶擁有經驗豐富的菜品研發團隊，能夠快速篩選、優化適配當地市場的菜品，加快品牌融入當地市場的速度。 在門店環境與品牌文化層面，綠茶始終堅持將中國傳統文化與江南水鄉風格融入門店裝修設計，打造兼具東方美學與舒適體驗的用餐環境。隨著中國文化自信的提升與海外市場對中國傳統文化興趣的持續升溫，綠茶獨特的裝修風格與品牌形象，不僅吸引了大量消費者到店用餐，更收穫了廣泛的品牌關注，成為中國文化出海的重要載體之一。 在運營管理方面，目前海外中餐市場缺乏成規模、標準化的大型連鎖品牌，而綠茶作為國內休閒中餐賽道的頭部連鎖品牌，經過多年的發展，積累了豐富的運營經驗，形成了完善的運營管理體系。這種成熟的運營管理能力，是海外中小型中餐品牌無法比擬的核心優勢，為公司海外門店的快速複製與穩定運營提供了有力保障。 作為綠茶國際化佈局的起点，公司於2024年9月在中国香港開設首店後，開啟國際化拓店的序幕；截至目前，綠茶已在中国香港及海外市場開設門店共計15家，覆蓋中国香港、新加坡、馬來西亞、泰國等國家和地區，初步完成了中国香港及東南亞市場的佈局，品牌海外影響力逐步提升。​ 值得注意的是，公司境外門店的盈利水平顯著高於國內門店，其收入和利潤規模往往是國內門店的2.5-3倍左右。以中国香港門店為例，其月均收入穩定在150萬-200萬的較高水平，門店層面經營利潤率約為15%以上，充分體現了綠茶境外佈局的商業價值與盈利潛力。 未來，綠茶的國際化擴張步伐將持續加快，2026年至少新增開設15家海外門店，主要分佈在馬來西亞、越南等核心潛力市場國家，預計到2026年底，港澳台及海外門店總數將突破30家，實現規模化佈局；同時，2026年的利潤將有望占集團新增利潤的20%，成為公司核心利潤增長點之一，進一步推動公司整體業績提升。 總體而言，綠茶憑藉行業領先的供應鏈體系，深厚的出海基因與獨特的競爭優勢，積極佈局國際市場，打開了全新的成長空間。未來，在供應鏈持續賦能與國際化佈局不斷深化的雙重優勢加持下，公司將持續鞏固行業龍頭地位，實現本土市場與海外市場的協同發展，具備廣闊的成長潛力與發展前景，有望成為引領中式餐飲全球化發展的標杆品牌。



