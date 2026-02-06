「工業數智化引擎」卡奧斯衝擊港交所 激活製造業新动能

香港, 2026年2月6日 - (亞太商訊) - 在全球製造業進入「再工業化」與「數字化重構」並行的新階段，工業數智化已不再是可選項，而是企業提升長期競爭力的必選項。卡奧斯物聯科技股份有限公司（「卡奧斯」），正是這場產業變革的引領者。

根植於海爾集團40餘年智能製造積澱與大規模定制模式創新實踐，卡奧斯以工業大模型驅動的 COSMOPlat 平台為核心，早已突破傳統解決方案供應商的邊界，進化為開放、協同、不斷自我進化的工業數字生態的構建者。1月30日，卡奧斯正式向港交所遞交上市申請，旨在通過港股上市，將其工業數智化能力，帶向更廣闊的全球市場。

技術賦能產業：COSMOPlat 引領工業轉型升級

從行業層面看，工業數智化正處於由「系統建設期」向「平台擴展期」過渡的關鍵階段。根據Frost & Sullivan數據，2024年，中國工業數智化解決方案市場規模達到2.0萬億元。相比一次性交付的項目模式或單一解決方案銷售，基於工業大模型與智能體技術的工業互聯網平台，能夠通過能力沉澱和模型複用，實現跨系統的數據接入與統一治理，獲得更高的邊際效率與更強的客戶黏性，其優勢將持續凸顯。

卡奧斯的核心競爭力，正在於其自主開發的COSMOPlat工業互聯網平台，其構建了工業智能軟件與智能體應用、工業作業系統與工業大腦、物聯系統與邊緣計算深度融合的一體化技術架構，以端雲一體的數據智能與物聯網產品及解決方案，全方位賦能企業數智化轉型。

COSMOPlat平台以工業大模型核心驅動力，該模型為國內首個基於工業互聯網平台的工業大模型，依託海爾集團40餘年製造業經驗、天數工業大數據平台積累的專家模型與高質量多模態數據集研發而成，可支持研發設計、生產製造、運營服務、雙碳管理等主要工業場景的數智化。基於天智工業大模型，卡奧斯將智能體應用與工業場景充分融合，打造了覆蓋3大行業、40餘個核心場景的工業智能體，幫助客戶縮短研發週期、提高生產效率、降低用能成本。

卡奧斯依託工業互聯網平台，將製造業全流程解構為需求交互、研發、營銷、採購、生產、物流、服務七大模塊，把復雜流程封装為可複製、可推廣的工業智能軟件與端雲一體化解決方案，有力支撐跨行業、跨領域推廣應用，实现从「服务单个企业」到「激活整个产业集群」的价值跃升。

目前，卡奧斯已與家電、能源化工等行業的一批龍頭企業、專精特新企業和園區客戶建立戰略合作，共同探索基於工業互聯網平台的數智化轉型新路徑，為客戶打造17座燈塔工廠，全球數量最多、覆蓋行業最廣。

不僅如此，標杆項目的示範效應還能帶動公司快速切入新行業、獲得新客戶，形成老客戶複購與新客戶引流的擴散效應，從單一產品的複購延伸至全鏈條服務，實現從「單點賦能」到「全場景綁定」，增厚公司業績彈性。截至 2025 年 9 月，卡奧斯已累計鏈接企業超 16 萬家，其中付費企業達 9500 餘家，生態規模與商業價值同步提升。

全球佈局：中國方案的世界表達

卡奧斯的另一大看點，是其作為中國工業智能化「方案輸出者」的全球定位。作為中國工業互聯網平台出海的先行者，卡奧斯正將成熟的數智化模式推向全球，成為中國智造「走出去」的核心載體。

截至2025年9月30日，卡奧斯的解決方案已在全球16個國家推廣，在美國、新西兰、意大利等国家的 70 余座工厂成功落地。在東南亞，其佈局的智能控制器研發製造中心正快速滲透當地電子製造產業鏈；在北美，憑藉服務海爾集團海外家電互聯工廠的經驗，公司成功切入當地智能家居領域。卡奧斯全球化佈局的獨特之處在於，它不是簡單的市場擴張，而是一種更高維度的「軟實力」出海，即將其在國內經過驗證的工業數智化模式進行全球輸出。2025年前3季度，公司海外收入佔比超12%，形成穩定的海外增長曲線。

更為深遠的影響體現在國際標準制定領域。卡奧斯是首家被 IEEE、ISO、IEC 和UL四大國際標準組織共同批准主導制定工業互聯網和大規模定制國際標準的平台，也是首個被歐洲聯邦雲（GAIA-X）邀請參與共建平台的非歐盟企業，累計主導、參與制定國際標準12項，國家行業標準98項。通過將技術優勢轉化為國際規則，卡奧斯為中國在全球工業數字化領域贏得了重要話語權，為後續全球化擴張鋪平道路。

卡奧斯赴港上市，恰逢全球製造業加速智能化轉型、中國數字經濟與實體經濟深度融合的關鍵時期。憑藉以AI技術賦能的工業互聯網平台，卡奧斯已積累龐大用戶基礎，更以中國方案輸出模式推進全球化佈局，持續拓寬增長邊界。平台能力、生態結構與全球複製經驗的疊加，讓卡奧斯早已超越單一工業互聯網服務商的定位，進化為未來工業生態的構建者和中國智造出海的標杆。

隨著生態成員的持續擴容、國際標準話語權的深化以及新興市場的加速滲透，卡奧斯的成長潛力將持續釋放。對於關注中國科技出海與全球製造業復蘇的國際資本而言，卡奧斯不僅是分享工業數智化紅利的優質標的，更有望憑藉中國工業技術與生態模式，在全球工業變革浪潮中書寫生態共榮、價值共創的全新篇章。

