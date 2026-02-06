穎通控股與連卡佛攜手打造首個頂級小眾香水殿堂 進一步拓展高毛利小眾香氛市場版圖



香港, 2026年2月6日 - (亞太商訊) - 中國香水產業領航者穎通控股有限公司（「穎通控股」或「集團」）（股份代號：6883.HK）宣佈與頂級奢侈品百貨連卡佛達成首度合作，於尖沙咀海運大廈連卡佛內設立首個小眾香水限定專區，進一步落實集團聚焦高毛利小眾香水品牌的發展策略，並透過頂級零售網絡深化高端品牌佈局，把握中國內地及香港高端香氛市場持續增長所帶來的盈利機遇。​ 專區雲集四大國際高端香氛品牌，以充滿歐洲風情的「高級小眾香水街」為概念，沉浸式呈現 Atkinsons、Clive Christian, Memo Paris 及 SOLFÉRINO 四個各具風格與傳承的品牌。Clive Christian 及 SOLFÉRINO 更是首度登陸香港，為本地高端消費者帶來獨家體驗，並藉助連卡佛覆蓋高消費客群的優質零售網絡，有效提升品牌在香港市場的滲透率，進一步將集團旗下品牌引入香港核心高端零售據點，展現集團在渠道拓展與零售策展方面的實力，鞏固於高端香氛市場的品牌影響力及長期增長動能。 品牌介紹： Atkinsons 擁有二百年歷史來自英國的「皇室御用香氛品牌」，重塑十九世紀英倫紳士的叛逆與優雅，將歷史配方化為現代摩登氣息。 Clive Christian 香港首間典藏級專櫃：源自英國倫敦的 Clive Christian 被譽為「世界最奢華的香水之一」，致敬英國皇室貴族經典與頂級奢華工藝傳承，彰顯無可比擬永恆優雅的底蘊。 Memo Paris 來自法國的 Memo Paris 以旅行與記憶為靈感，以香氣銘記旅途故事，繪製一幅詩情畫意的香氛情感地圖，將世界景致匯聚於瓶中。 SOLFÉRINO 首次於香港耀目登場的 SOLFÉRINO 誕生於法國巴黎，靈感源自這座光之城的歷史建築，以精湛工藝詮釋法式優雅，創作前衛而富創意的香氣。

穎通控股執行董事及國際香氛協會主席劉頴賢女士表示：「憑藉四十餘年的行業經驗，穎通積累了敏銳視野、獨到品味與深厚專業知識，得以精準甄選契合市場趨勢且具備盈利潛力的品牌，並引入蘊藏巨大消費升級動能的大中華市場。我們很高興與亞洲具影響力的奢侈品百貨連卡佛攜手，在香港核心奢侈品商圈打造首個小眾香水專區，充分發揮穎通在高端香氛品牌運營與零售渠道佈局方面的專長。這不僅是集團深化小眾香水市場的重要一步，更是我們高端香氛品牌佈局策略的具體實踐。未來，集團將持續探索與頂級零售夥伴的合作機會，引入更多具高成長潛力的小眾品牌，進一步強化集團在高端香氛市場的長期增長動能與可持續盈利能力。」 香港香氛市場持續受惠於情緒經濟帶動，在整體零售業穩步復甦的環境下，展現出相對強韌的增長勢頭。2025年12月，香港零售業總銷貨價值按年上升6.6%；而根據市場展望報告預測，2026年香港零售總額有望增長近8%，達到約4,100億港元，顯示本地消費需求正持續回暖。穎通控股執行董事兼首席執行官林荊女士表示：「近年，體驗式零售和情緒消費漸成為零售新潮流，情緒價值在消費決策中的比重明顯提升，能否與消費者建立情緒共鳴，正日益成為品牌拓展與產品創新的重要方向。以高端與小眾香氛為代表的新興消費板塊，愈來愈多地被視為承載情緒價值與生活方式主張的品類，顯示其在零售復蘇進程中的增長潛力。」 穎通控股已建立覆蓋中國內地、香港及澳門逾400個城市的全渠道銷售網絡，是次與連卡佛的合作為集團零售渠道升級策略的重要一環，旨在透過高端百貨的黃金地段與客流量，提升品牌消費體驗與銷售轉化。 圖片說明

穎通控股與連卡佛合作開設首個小眾香水專區，雲集四大國際高端香氛品牌，以充滿歐洲風情的「高級小眾香水街」為概念，沉浸式呈現 Atkinsons、Clive Christian, Memo Paris 及 SOLFÉRINO 四個各具風格與傳承的品牌。 請通過此鏈接下載更多高清圖片：https://drive.google.com/drive/folders/1nzCNkjNqd9f5RDCub3vmLpoesN52MJbS?usp=sharing 關於穎通控股有限公司 穎通控股有限公司是中國（包括香港及澳門）最大的香水集團（除品牌所有者香水集團外，按2023年零售額計），主要從事銷售及分銷從第三方品牌授權商採購的產品及為該等品牌授權商進行市場部署，例如為其品牌設計及實施定制的市場進入及擴張計劃。穎通控股擁有龐大且多元化的品牌組合，不僅包括香水，還包括彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。截至2025年9月30日，穎通控股為合共74個外部品牌進行產品分銷及市場部署，包括 Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier，涵蓋多元化的定價層次及功能，迎合中國內地、香港及或澳門消費者的差異化需求。



