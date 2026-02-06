香港, 2026年2月6日 - (亞太商訊) - 2月4日至5日，中國再保召開2026年黨建和經營管理工作會議。會議以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會、中央經濟工作會議、中央金融工作會議、二十屆中央紀委五次全會精神，落實上級單位和監管部門管理要求，總結2025年工作，回顧「十四五」發展成效，深入分析當前形勢和任務，部署2026年重點工作。

中國再保黨委書記、董事長莊乾志出席會議並講話，黨委副書記、副董事長、擬任總裁朱曉雲作經營管理工作報告，紀委書記李丙泉作紀檢工作報告，黨委副書記朱海林主持會議並作總結講話。財政部、國家金融監管總局、中投公司代表到會指導。

高質量發展再上新台階

會議指出，2025年，中國再保堅持以黨的政治建設為統領，全面加強黨的作風建設，深入貫徹中央八項規定精神學習教育取得實效。堅持金融工作的政治性、人民性，服務國家戰略風險保額超87.5萬億元，同比增長11.4%。聚焦主責主業持續深化改革創新，圓滿完成中再巨災公司增資，經營質效顯著提升，被認定為我國境內首家「國際活躍保險集團」。

會議指出，「十四五」以來，中國再保以黨建「領航工程」聚力鑄魂，「世界一流」戰略願景振奮人心，經營理念重塑成效顯著，「一體兩翼」格局拓寬空間，數字化轉型穩步推進，國際化發展實現突破，承保利潤大幅改善，所有國際業務平臺均實現承保盈利，國際業務經營業績向穩向優，為「十五五」新征程打下良好基礎。

譜寫「十五五」發展嶄新篇章

會議指出，未來十年是我國保險業補缺口、實現高質量發展的關鍵時期。中國再保要以黨的政治建設為統領，緊扣金融工作主線，發揮保險再保險經濟「減震器」和社會「穩定器」功能，加快推進業務模式轉型和管理機制優化，加快提升專業能力，做到「五個堅持」和「五個突破」，在建設金融強國的偉大事業中堅定扛起中國再保的光榮使命。

做到「五個堅持」，一是堅持2035年建成「世界一流」不動搖，錨定願景目標不放鬆。二是堅持穩中求進工作總基調，整體工作穩字當頭，具體工作以進促穩。三是堅持正確的經營觀、業績觀、風險觀，長期堅持「發展有規模、承保增效益、投資要穩健」的經營理念。四是堅持聚焦主責主業和發揮功能作用，積極主動融入中國金融改革發展大局。五是堅持高質量發展和高水平安全的有機統一，守牢風險防控底線。

實現「五個突破」，一是業務轉型突破，攻堅克難，謀劃好再保險轉型發展路線圖、直接保險高質量發展路線圖、保險科技創新發展路線圖。二是治理結構突破，強化集團管控，完善治理機制，做到既「放得活」，又「管得好」。三是激勵約束突破，將「要我突破」轉變為「我要突破」，實現激勵有效、約束有力。四是國際化能力突破，打造國際化專業人才隊伍及境外機構管理團隊。五是企業文化塑造突破，追求專業盡責卓越工作目標，弘揚簡單、高效、務實、合規工作作風。

會議強調，「十五五」期間，中國再保要堅持和加強黨的全面領導，以高質量黨建引領高質量發展；要志在一流，以自身高質量發展的確定性應對外部環境的不確定性；要增強大局觀念，自覺把工作融入黨和國家事業大局、世界一流建設新征程中謀劃推進；要勇於擔當，做行動派、實幹家，既真幹又會幹，用扎實奮鬥創造經得起實踐和歷史檢驗的工作業績。

部署2026年重點工作

會議明確，2026年，中國再保要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央決策部署，堅持用改革精神和嚴的標準管黨治企，擔當作為、攻堅克難，重點做好七方面工作。一是始終將黨的政治建設擺在首位，樹立正確的政績觀，扎實做好金融「五篇大文章」，提升各級幹部政治能力。二是深入貫徹新時代黨的組織路線，為集團高質量發展提供強有力幹部人才支撐。三是扎實開展「黨建效能提升年」，實現「兩個功能」融入中心工作的效能明顯提升。四是高質量編制「十五五」規劃，做好戰略任務分解落地。五是全面深化改革創新，增強高質量發展動能，強化集團管控引領，調動子公司經營管理主動性、積極性，進一步提升國際化、數字化發展水平。六是認真貫徹落實自我革命「五個進一步到位」重要要求，以更高標準更實舉措推進全面從嚴治黨。七是積極建設中再特色企業文化，為世界一流建設凝聚發展合力。

會議要求，2026年集團系統經營管理工作要堅決貫徹「發展有規模、承保增效益、投資要穩健」的經營理念，以改革求突破、以轉型促發展、以創新增動能、以管理提質效，守穩築牢風險防線，不斷增強經營發展韌性，奮力實現「十五五」良好開局，譜寫高質量發展新篇章。同時，會議對各子公司經營要求進行具體部署。

集團系統要堅持再保特色優勢，著力服務國家戰略；堅持總部統籌引領，著力強化穿透管理；堅持業務驅動導向，著力加快數字化轉型；堅持境外管控優化，著力提升國際競爭力；堅持築牢底線思維，著力強化全面風險管理。

會議強調，中國再保要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，把深入落實「從嚴監督執紀要進一步到位」作為貫穿全年的主題主線，強化政治監督，深化正風肅紀，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，持續開展「紀檢工作規範化法治化正規化建設年」行動，推進新時代新征程紀檢工作高質量發展，為集團公司「十五五」開好局起好步提供堅強保障。

集團公司黨委、董事會、總裁室成員，各子公司班子成員、分/子公司及部門主要負責人，海外經營機構負責人，集團公司部門和處室負責人，老幹部代表等現場參會。集團系統其他相關人員通過視頻方式參會。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network