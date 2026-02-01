貿發局主辦全球最大一站式珠寶商貿平台 薈萃環球珍品 新設硬足金展館展現黃金嶄新技術



香港, 2026年2月5日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的全球最大一站式珠寶商貿平台，將於3月初以「兩展兩地」的成功模式揭幕。第12屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展於3月2至6日在亞洲國際博覽館舉行，展出各類珠寶原材料。第42屆香港國際珠寶展則於3月4至8日假灣仔香港會議展覽中心舉辦，展示各款珠寶首飾成品。 香港貿發局副總裁古靜敏表示：「今屆珠寶雙展將雲集逾40個國家及地區、約4,000家展商，當中七成來自香港以外的地區，其中巴西、阿聯酋和印度展商更擴大參展規模，而烏茲別克更是首次參展。香港貿發局積極打造全球最大一站式珠寶商貿平台，凸顯香港作為國際商貿及珠寶採購中心的地位。」 回顧環球珠寶市場，2025年本港貴重珠寶出口至東盟錄得51%升幅，而出口至英國、澳洲及瑞士的增長分別按年上升36%、28%及10%。 兩展雲集逾40個展團 硬足金展館開啟金飾新篇章 珠寶雙展一直備受環球業界支持，今年雲集超過40個展團，當中包括中國內地、台灣、印度、以色列、韓國、緬甸、新加坡、斯里蘭卡、泰國、烏茲別克、比利時、德國、意大利、西班牙、土耳其、巴西、哥倫比亞、墨西哥及美國等。世界黃金協會將首設硬足金展館，合共11家中國內地展商，向國際市場展示嶄新黃金技藝，目標以展會作「出海」平台，開拓環球商機。此外，今年香港表廠商會首次組團參展，來自湖北的竹山綠松石展團也首度亮相。而坦桑石協會、彩色寶石協會、亞太區創作師協會及亞洲珠寶文化設計工藝協會亦將繼續參展，香港珠寶玉石廠商會將聯同Italian Exhibition Group（IEG）再度設館，展示製造珠寶的最新設備和技術。 國際品牌 矚目登場香港國際珠寶展的「品牌精粹廊」展區（Hall of Fame）載譽歸來，規模較去年增加逾四成，匯聚更多國際知名珠寶品牌；其中土耳其領先鑽石珠寶品牌 Zen Diamond（展位：CEC 3B-C12）將帶來採用精細裁切工藝的鑽戒系列。於「珠寶精粹廊」展區（Hall of Extraordinary），香港展商恒和鑽石（展位：CEC GH-C07）則展出一枚18K白金及玫瑰金鑲嵌藍鑽與淺彩粉鑽戒指。 另一香港展商Unique Brilliant Limited（展位：CEC GH-C13）將展示一套項鏈與耳環組合，紅寶石未經加熱處理，呈現珍稀的「鴿血紅」（pigeon blood red）色澤。 東方美學展現非遺工藝 今年展會雲集多款承載東方文化的珠寶。來自中國內地的廣東嘉寶閣傳世珠寶（展位：CEC GH-A16），帶來以國家級非遺工藝「花絲鑲金」，以人手製作的蝴蝶胸針，耗時逾四個月。另一內地展商賽菲爾珠寶（展位：CEC 3E-E02）則帶來了「宮廷新中式」風格的作品，運用六項古法黃金工藝製作而成，將傳統技藝展現在當代首飾上。 內地近年興起硬足金技術，高純度和高硬度的特性，令金飾可以融入更多時尚和現代設計元素。由世界黃金協會舉辦的研討會將分析最新的黃金市場情況和硬足金技術。 展會期間將舉行多場關於東方美學珠寶的活動。香港珠寶首飾業商會主辦的香港國際時尚足金飾設計比賽，鼓勵設計師創作出迎合東盟及中東年輕市場，兼具文化內涵和商業潛力的金飾作品，頒獎典禮將於展會期間舉行。由香港玉器商會主辦，首屆國際翡翠玉器首飾設計大賽2026亦會在展會期間舉行頒獎典禮。 創意設計領潮流 緊貼潮流及具創意的產品有助業界突圍而出。有展商將創新構思化成潮流產品，Austy Lee Company Limited（展位：CEC 1E-F32）趁馬年將至，推出以斑馬紋理為設計靈感的手鐲。今年「珠寶設計精選」展區（Designer Galleria）迎來新展商Zheng Hong Collective（展位：CEC 1CON-067A），帶來一款飛魚胸針，佩戴時翅膀和尾端會隨身體而擺動。 今年香港珠寶設計比賽以「未琢之韻．自然之美」為題，啟發本地學生及業界精英以作品演繹大自然之美與設計故事，凸顯珠寶設計的多元面貌，大會將於展會期間公佈賽果。 稀世瑰寶閃耀雙展 兩展一直為買家網羅古典珍藏及稀有珠寶，香港國際珠寶展的香港展商拾璣古董珠寶（展位：CEC CH-F13）展出20 世紀、70 年代製作的布契拉提粉色藍寶石套裝。另有展商 World Coins Co., Ltd. （展位：CEC CH-N12）帶來19世紀意大利工匠的雙色琺琅鑽石首飾，首飾連同原盒完整保存至今超過100年。香港國際鑽石、寶石及珍珠展則有德國展商Caram e.K. （展位：AWE 8-F05）帶來18.98卡AGL認證、收藏級的天然粉紅藍寶石；加大拿展商Korite Ammolite Ltd（展位：AWE 8-F35）展示18K金AA級斑彩石配鑽石頸鍊。 活動方面，香港國際珠寶展將舉行「珠寶風格從何而來？探究時代與工藝的印記」座談會，特別邀請英國著名歷史學家及珠寶權威 Dr. Jack Ogden主講，深入剖析珠寶工藝演進及時代審美變遷。 逾20場論壇活動 探討AI及網絡營銷等業界熱話 珠寶雙展期間將舉行超過20 場行業講座與交流活動，涵蓋行業趨勢、網絡營銷和珠寶科技等，其中香港國際珠寶展第二日將剖析人工智能如何由設計走到商業化，推動珠寶行業發展。另外大會將安排研討會，網紅分享如何利用電商平台提高珠寶品牌的影響力、增加銷售和實踐經驗等，讓業界加快打通線上線下的協同合作渠道。 體驗與服務並重 全球買家首選平台 展覽吸引環球大型珠寶零售連鎖店、高端、輕奢及設計師珠寶品牌到場採購，為買賣雙方締造商機，並推動業界交流。 此外，香港貿發局為持續優化世界各地買家來港採購的體驗，聯同香港旅遊發展局及多家企業推出買家專屬優惠，涵蓋餐飲、機票、酒店等，讓參觀珠寶雙展的買家，同時感受香港獨有魅力。大會將安排免費穿梭巴士，接載買家往返亞洲國際博覽館及市區（包括灣仔香港會議展覽中心），詳情請參閱展會網站。 線上線下相結合 便利入場洽商採購 今年珠寶雙展將沿用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式，除了在展會現場採購，由2月23日至3月13日，「商對易」(Click2Match）的人工智能會為展商及買家提供線上商貿配對。在場買家則可利用「掃碼易」（Scan2Match）掃描展商的二維碼，於展會期間或之後隨時隨地於線上洽談。在買家入場方面，「香港貿發局商貿平台」流動應用程式（HKTDC Marketplace App）及兩展的官方網頁都提供網上驗證功能。買家只需透過上述平台登記、上傳照片和有效證件，即可獲取已驗證的買家證，無需現場排隊登記或驗證，大大提升採購效率。 圖片下載︰https://bit.ly/4ayrcAo 香港貿發局副總裁古靜敏（中）、香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成（左）以及香港貿發局香港國際珠寶展及香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會主席黃紹基（右），出席今天（2月5日）舉行的香港國際珠寶展和香港國際鑽石、寶石及珍珠展新聞發佈會。 古靜敏（前排左三）連同一眾香港貿發局香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會委員，以及表演嘉賓合照。 藝人陳曉華（右三）率領一眾模特兒演繹各款瑰麗珠寶。 藝人陳曉華佩戴展商安東公司帶來的天然緬甸翡翠套裝，碧綠晶瑩的翡翠鑽石頸鏈、戒指及耳環，設計高貴優雅。 鳳凰常見於中式婚嫁飾品，象徵吉祥、如意，展商老鳳祥帶來富有中式魅力的國潮婚嫁系列，打造女性宮廷般尊貴的飾品。

相關網頁 香港國際珠寶展 展覽網頁 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc 兩展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/travel-to-fairground-hkcec 展會活動 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽網頁 http://hkdgp.hktdc.com/tc 兩展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe 展會活動 https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/intelligence-hub

香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 香港貿易發展局傳訊及公共事務部： 簡惠宜 電話：(852) 2584 4055 電郵：winnie.wy.kan@hktdc.org 黃家欣 電話：(852) 2584 4524 電郵：katy.ky.wong@hktdc.org 張敏萱 電話：(852) 2584 4137 電郵：jane.mh.cheung@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



