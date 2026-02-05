萬利集團與行業領袖舉辦首屆ESG論壇 在全球減碳浪潮下開創綠色航運解決方案



香港, 2026年2月5日 - (亞太商訊) - 亞太地區燃油供應服務商萬利集團（以下簡稱（「萬利」或（「集團」）於2月2日舉辦以「開拓新視野：以可持續燃料推動綠色航運」為主題的首屆環境、社會與治理（ESG）論壇。論壇匯聚航運高管、金融家、法律專家及冰川學家，共同探討應對航運業迫切減碳挑戰的方案。 以下演講嘉賓陣容於論壇探討關鍵議題，分享獨特見解： 萬利集團主席兼行政總裁 謝威廉博士

萬利集團獨立董事、Chooi & Company合夥人、馬來西亞大律師公會前會長及LAWASIA執行委員會委員 謝依玲女士

國泰世華銀行資本市場暨顧問部協理 劉名軒先生

極地探險家、冰川學家及政策顧問、Polar Research and Expedition Consultancy創辦人／冰川學家與遠征總監 張偉賢博士

滙豐香港工商金融可持續金融高級經理張雯瑾女士 是次論壇為思想領袖提供了一個互動及對話的平台，並透過演講嘉賓的專題講座探討若干關鍵議題，包括氣候變化對全球航運的影響、持續轉變的可持續發展相關法規，及創新綠色及可持續發展掛鈎融資解決方案。 謝威廉博士在主題演講中表示：「全球航運業正處於關鍵時刻，迅速轉變的監管法規、緊張的地緣政治局勢、氣候挑戰及技術發展正以前所未有的速度重塑行業格局。因此，我們期望打造一個協作環境，讓持份者聚首一堂，分享見解並制定策略，以構建可持續未來。」 在論壇上，謝依玲女士討論ESG如何成為保障地球健康的法律、經濟和道德必要條件，並強調政府、企業、法院及資本市場必須在全球層面上通力合作，將可持續發展願景轉化為可量化的實際行動。謝女士表示：「我們必須建立全球健康指標體系，以系統追踪環境影響、健康影響及風險對全人類的綜合作用。這不僅需要量化工具評估進展，更需制定戰略傳播方案以提升全球認知、推動全民教育。同時，必須將指標體系深度融入組織、國家及國際治理架構，在本土和全球層面同步實施。企業應踐行負責任的商業倫理，全面對標ESG準則，構建普適性的全球健康框架。唯有通過全球協同標準化，方能實現框架的系統化落地與長效運行。」 劉名軒先生分享其對將ESG特徵融入融資策略的見解：「綠色貸款（Green Loans）在企業擁有明確、具體的投資計劃時尤其適合。可持續發展掛鈎貸款（Sustainability-Linked Loans，SLLs）遵循獨特的邏輯：其關鍵績效指標（KPIs）必須反映重大的可持續議題，並且可量化、追踪和獨立驗證。最重要的是，可持續性績效目標（Sustainability Performance Targets，SPTs）必須在『積極進取』和『實際可行』之間取得平衡，確保在公司的運營能力範圍內有機會實現目標。與綠色貸款不同，SLLs不限制所得款項只用於綠色活動上；相反，SLLs通過與績效掛鈎的金融機制展示可持續承諾。除了貸款和債券，幾乎所有負債型金融産品現在都可以加入綠色或可持續性元素。這種靈活性使得企業能夠將融資與可持續目標結合在一起，一方面保持運營的實際可行性，也能推動環境進步與金融創新。」 張偉賢博士分享其對地球科學教育與倡導的堅定承諾，並探討航運業的負責任發展機遇：「航運行業的可持續發展機遇始於認識到北極不僅是一條捷徑，更是一個生機勃勃的家園和地球脆弱的氣候調節器。新開通的極地航綫雖能縮短運輸時間、降低燃油消耗，但其航經水域存在基礎設施匱乏、生態系統脆弱、原住民依賴海冰維繫文化與生存等挑戰。真正的領導力意味著要投資於更清潔的燃料、冰級船舶和強化搜救能力，同時嚴格限制黑碳排放（Black Carbon Reduction），並尊重國際極地法規。這也意味著傾聽在冰上安全旅行了數千年的地方知識，並將這種智慧與現代科學和衛星數據融合。如果行業將ESG原則嵌入到每一次北極航行中，這些新興航綫能夠成為可持續創新的典範，而非不受控制風險的新邊界。」 張雯瑾女士從可持續金融角度分享航運業轉型趨勢：「監管不斷變化，應對氣候目標和實現可持續海洋運輸的策略亦需要與時並進。目前，創新方案也應運而生，船東群體正探索生物燃料、生物液化天然氣（bio-LNG）、生物沼氣等替代能源方案。清潔技術研發持續，有助推動全球航運業向可持續模式的系統性轉型。」 論壇在與會人士熱烈交流中圓滿結束，除交流意見外，他們亦重申對推動航運業可持續發展的共同承諾。 萬利集團在可持續發展領域的領導地位突出，顯示其在引領行業減碳與推行負責任實踐方面的不懈努力。集團亦透過參與EcoVadis永續性評級系統及支持多元化可持續船用燃料，持續推進航運業的有效轉型。 展望未來，集團將繼續舉辦更多論壇，促進對話交流、創新及合作，從而建立更可持續的海洋生態系統。 謝威廉博士補充：「以上不過是個開端，萬利將繼續為行業及客戶制定切實可行的減碳解決方案。」 有關萬利集團及其可持續發展方案的更多訊息，請瀏覽 www.banle-intl.com。

圖片說明1：謝威廉博士（中）向演講嘉賓及論壇成員致送紀念品以示感謝。

圖片說明2：論壇成員就「開拓新視野：以可持續燃料推動綠色航運」主題進行討論。謝依玲女士（左）擔任主持人，引領討論並以論壇成員身份分享見解。

圖片說明3 ：與會人士在 ESG 論壇上聚集，展現了對航運業可持續實踐和創新解決方案的共同承諾。 關於萬利集團 萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務，被業內稱為燃油供應服務商。我們主要通過當地實體供貨商為船舶提供燃油加注服務，遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋65個港口。集團積極推動可持續燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證，以及EcoVadis銀獎。 如欲瞭解更多信息，請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。



