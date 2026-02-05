卓正醫療上市在即：認購火爆 以獨特商業模式撬動業績逆勢增長

香港, 2026年2月5日 - (亞太商訊) - 隨著居民健康消費意識持續提高和消費升級，中國私立醫療服務市場，特別是私立中高端醫療服務機構迎來發展窗口。 其中，卓正醫療控股有限公司（「卓正醫療」，股份代號：2677.HK）以獨特的家庭醫療模式為核心，融合全科室服務覆蓋與線上線下一體化體驗，深耕中高端市場多年，已成長為行業領先企業之一。

2月3日，卓正醫療結束港股招股，發售價定為66.60港元，預計於2月6日正式登陸港交所。招股期間，公司市場認購熱情持續高漲，據富途公開數據顯示，其孖展認購額高達665.29億港元，約超購2103.31倍，成為近期港股市場中備受追捧、認購火爆的新股，機構與個人投資者踴躍佈局，用實際行動彰顯對公司商業模式、行業地位及未來增長前景的堅定信心。

從「個人診療」到「家庭入口」：平台化生態鑄就增長基石

在中高端健康服務賽道競爭日趨激烈的當下，卓正醫療跳出傳統醫療機構的發展模式，以家庭為核心深耕高價值會員體系，打造獨樹一幟的「超級用戶」生態，實現複購率與忠誠度雙雙領跑行業，構築起堅實的品牌與市場壁壘。

不同於傳統醫療機構單人單次的低頻消費模式，卓正醫療通過整合兒科、齒科、眼科、皮膚科、內科及婦科等超過六大核心專科，為同一家庭的不同成員提供一站式、跨生命週期的健康解決方案，讓自身從一個解決特定健康問題的「站點」，轉變為一個家庭健康管理的「總入口」和決策中心。當單一家庭成員獲得信任並建立服務關係後，帶動其他家庭成員自然導入，實現了客戶基礎的有機擴張和消費場景的極大延伸。這種平台化生態顯著提升了客戶生命週期價值，推動公司收入持續增長。

在「家庭入口」的平台上，卓正醫療進一步通過「卓正會員計劃」深化用戶關係，將平台流量高效轉化為長期、高粘性的「超級用戶」。該計劃為家庭提供優先預約、專屬套餐等權益，不僅提升了服務體驗，更在心理層面建立了「健康管家」式的信任紐帶，持續提升用戶粘性。截至2025年8月31日，公司已擁有超過11.6萬個會員帳戶，會員續費率達67%，而整體患者回頭率高達82.7%，印證了其服務模式強大的客戶鎖定能力。

財務表現逆勢增長 數字化AI化重塑服務新範式

憑藉獨特的商業模式與高效的運營管理，卓正醫療在醫療服務行業部分機構面臨盈利壓力的背景下，實現了收入與利潤的雙重逆勢增長。

數據顯示，2022年至2024 年，卓正醫療營收從4.7億元增長至9.6億元，複合年增長率達42.3%，營收規模實現翻倍增長；毛利從4398萬元躍升至2.3億元，複合年增長率高達126.7%，盈利能力大幅提升；2024年，公司更是成功扭虧為盈，經調整淨利潤1,070萬元，實現了從規模增長到盈利增長的質的飛躍。尤為難得的是，卓正醫療的業績增長並非依賴醫保加持或高額營銷投入，其營銷費用占收比常年維持在2%上下，真正依靠口碑獲客實現可持續增長，這種健康的盈利模式也成為資本市場看好公司的重要原因。

而數字化與AI技術的深度應用，則為卓正醫療提升運營效率、打造高粘性健康服務生態提供進一步助力。公司自主搭建了HMS醫院管理系統、DMS卓正管理系統、卓正數據中台等數字化平台，實現集中化、標準化及數字化的管理，不僅大幅提升醫護人員的運營效率，更讓用戶享受到便捷、高效的診療體驗，進一步提升了用戶滿意度。

此次港股IPO，卓正醫療計劃將把募資淨額的35%用於醫療人工智能應用的人才培養、技術研發與外部合作，旨在通過AI技術賦能，革新醫療服務提供方式與運營效率。未來，隨著AI技術與醫療服務的深度融合，卓正醫療有望進一步優化使用者體驗，提升服務效率，讓數字化、智能化成為公司持續增長的新引擎。

從千億健康消費賽道的稀缺標的，到認購火爆的港股IPO新星，卓正醫療的資本市場之路，是其多年深耕高價值健康服務、堅持質量與口碑的必然結果。憑藉高複購高忠誠的超級用戶生態，公司構築了行業領先的商業模式壁壘；逆勢增長的財務表現，印證了其盈利模式的可持續性；藉助數字化與AI化的前瞻佈局，公司有望打造了高粘性的健康服務新範式，為長期增長注入強勁動力。在資本賦能下，公司有望進一步夯實自身在中高端健康服務賽道的龍頭地位，其上市後的表現，值得長期關注。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network