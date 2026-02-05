Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, February 5, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Thursday, 5 February 2026, 05:00 HKT/SGT
Share:

來源 Agfa HealthCare
愛格法醫療榮獲2026年KLAS(R)評鑑美國三大企業影像領域最佳供應商殊榮
連續三年獲得業界認可，再次彰顯愛格華醫療以臨床醫師為先的承諾，以及在打造互聯高效影像環境領域的領導地位。

比利時莫爾塞爾, 2026年2月5日 - (亞太商訊) - 亞格法醫療保健公司今日宣布，其於美國三大企業影像領域榮獲2026年度「最佳KLAS®」殊榮，其中兩項獎項更實現連續兩年蟬聯，彰顯該公司在提供以臨床醫師為核心的影像解決方案方面持續領先，其產品深受全球醫療機構信賴。

此項殊榮正值KLAS研究成立三十週年之際，該機構三十年來始終透過獨立、數據驅動的洞察力，為醫療服務提供者發聲。

愛格華醫療榮獲Best in KLAS獎項，彰顯其企業影像平台獲得客戶高度認可。該平台旨在賦能臨床醫師保持工作流暢度，簡化影像工作流程複雜性，並透過連通高效的影像與數據存取機制，助力臨床決策信心提升。

最佳KLAS®評鑑 - 企業影像解決方案（美國）

  • 放射學企業影像解決方案：於PACS（小型系統 - 低於30萬份研究）領域以93.2%評分榮登榜首。
  • XERO® Viewer：連續三年蟬聯通用影像閱片系統（影像類）榜首，評分達92.1%
  • 企業影像VNA系統：連續兩年榮登供應商中立檔案庫（VNA）類別榜首，評分達89.8%

「在三大企業影像領域獲得認可——包括多次連續獲獎——有力印證了我們以臨床醫師為核心的戰略方針，」愛格華醫療總裁娜塔莉·麥考利表示。「醫療機構信賴我們能打造真正支援臨床醫師日常工作的影像環境，同時讓資訊技術與臨床領導者得以憑藉信心、效能及長遠視野開展工作。這項殊榮彰顯了我們合作夥伴關係的實力，以及我們始終如一地致力於透過互聯智能影像賦能醫療團隊。」

針對本次獲獎，KLAS Research執行長亞當·蓋爾評論道：

「最佳KLAS獎項得主在過去一年贏得了客戶的信任。這項認可將為未來數月醫療科技與服務領域的合作樹立卓越標竿。」

KLAS Research全球影像副總裁莫妮克·拉斯班德補充道：

「愛格華醫療在多個企業影像領域的卓越表現，反映出客戶的一致評價。醫療機構深知解決方案的價值——這些方案不僅能協助影像團隊提升當前工作效率，更為未來的成長與創新鋪設清晰路徑。」

「最佳KLAS獎項」基於醫療服務提供者的直接反饋，表彰那些透過合作夥伴關係、卓越表現及對客戶需求的敏捷回應，持續展現卓越表現的供應商。

AGFA HealthCare將於HIMSS 2026大會期間，攜手客戶與合作夥伴共同慶祝榮獲Best in KLAS殊榮，此舉彰顯該公司持續致力於推動大規模、互聯互通、智能且以人為本的影像解決方案。

KLAS參考資料

  • 最佳KLAS獎項概覽：《2026最佳KLAS獎項：軟體與服務報告》
  • 企業影像分項報告：《2026最佳KLAS獎項：軟體與服務報告》

關於亞格法醫療保健

在亞格法醫療保健，我們深知要實現臨床效率與優質病患照護之間的關鍵平衡，首要之務在於提升臨床醫師的使用體驗。我們深知臨床醫師全神貫注於病例、傾注全力做出確信且明智診斷的重要性。正因如此，我們設計了企業影像平台以消除干擾因素。當干擾消弭，科技將成為思維的延伸，每位臨床醫師皆能掌握所需資源，發揮專業巔峰水準——這便是「流暢工作」的真諦。

此信念貫穿我們所有行動——以使命、願景及客戶交付原則為指引，致力賦能臨床醫師並提升其體驗。

亞格法醫療為亞格法集團旗下事業部。欲瞭解更多資訊，請造訪 www.agfahealthcare.com 並於 LinkedIn 追蹤我們。

AGFA 及 Agfa 菱形標誌為 Agfa-Gevaert N.V. 比利時公司或其附屬機構之註冊商標。XERO 為 Agfa HealthCare N.V. 比利時公司或其附屬機構之註冊商標。本文所載所有資訊僅供參考之用，本刊所述產品與服務之特性可隨時變更，恕不另行通知。部分產品與服務可能未於您所在地區提供。請洽詢當地銷售代表以確認供應狀況。AGFA HealthCare 致力提供最精確資訊，惟對任何印刷錯誤概不負責。

關於 KLAS Research

KLAS Research 是領先的醫療保健資訊科技數據與洞察公司，致力透過放大醫療服務提供者的聲音來改善全球醫療服務。KLAS 將於 2026 年慶祝成立 30 週年，其透過基於直接客戶反饋的獨立研究評估供應商表現。

Best in KLAS® 是 KLAS Research 的註冊商標。

新聞聯絡人：Jessica Baldry，愛格法醫療保健全球行銷與傳播經理
電話：+44 1206 413052
電郵：jessica.baldry@agfa.com  

消息來源：愛格法醫療保健



話題 Press release summary

部門 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Agfa HealthCare
Jan 15, 2026, 16:00 HKT/SGT
真正的賦能者——愛格法醫療於2026年歐洲放射學會議（ECR）展現影像創新風采
Sept 11, 2025, 08:00 HKT/SGT
AGFA HealthCare 在 2025 年 KLAS 企業影像報告中強化市場地位
Sept 9, 2025, 16:00 HKT/SGT
提升影像，賦能流暢 —— AGFA HealthCare 亮相 RSNA 2025
Feb 10, 2025, 22:00 HKT/SGT
AGFA HealthCare 榮獲 KLAS 三項大獎！
May 10, 2023, 07:00 HKT/SGT
Australian Northern Health Partners with Agfa HealthCare Enterprise Imaging and RUBEE for AI to Transform Healthcare Delivery
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       