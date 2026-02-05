愛格法醫療榮獲2026年KLAS(R)評鑑美國三大企業影像領域最佳供應商殊榮

比利時莫爾塞爾, 2026年2月5日 - (亞太商訊) - 亞格法醫療保健公司今日宣布，其於美國三大企業影像領域榮獲2026年度「最佳KLAS®」殊榮，其中兩項獎項更實現連續兩年蟬聯，彰顯該公司在提供以臨床醫師為核心的影像解決方案方面持續領先，其產品深受全球醫療機構信賴。

此項殊榮正值KLAS研究成立三十週年之際，該機構三十年來始終透過獨立、數據驅動的洞察力，為醫療服務提供者發聲。

愛格華醫療榮獲Best in KLAS獎項，彰顯其企業影像平台獲得客戶高度認可。該平台旨在賦能臨床醫師保持工作流暢度，簡化影像工作流程複雜性，並透過連通高效的影像與數據存取機制，助力臨床決策信心提升。

最佳KLAS®評鑑 - 企業影像解決方案（美國）

放射學企業影像解決方案： 於PACS（小型系統 - 低於30萬份研究）領域以93.2%評分榮登榜首。

於PACS（小型系統 - 低於30萬份研究）領域以93.2%評分榮登榜首。 XERO® Viewer： 連續三年蟬聯通用影像閱片系統（影像類）榜首，評分達92.1%

連續三年蟬聯通用影像閱片系統（影像類）榜首，評分達92.1% 企業影像VNA系統：連續兩年榮登供應商中立檔案庫（VNA）類別榜首，評分達89.8%

「在三大企業影像領域獲得認可——包括多次連續獲獎——有力印證了我們以臨床醫師為核心的戰略方針，」愛格華醫療總裁娜塔莉·麥考利表示。「醫療機構信賴我們能打造真正支援臨床醫師日常工作的影像環境，同時讓資訊技術與臨床領導者得以憑藉信心、效能及長遠視野開展工作。這項殊榮彰顯了我們合作夥伴關係的實力，以及我們始終如一地致力於透過互聯智能影像賦能醫療團隊。」

針對本次獲獎，KLAS Research執行長亞當·蓋爾評論道：

「最佳KLAS獎項得主在過去一年贏得了客戶的信任。這項認可將為未來數月醫療科技與服務領域的合作樹立卓越標竿。」

KLAS Research全球影像副總裁莫妮克·拉斯班德補充道：

「愛格華醫療在多個企業影像領域的卓越表現，反映出客戶的一致評價。醫療機構深知解決方案的價值——這些方案不僅能協助影像團隊提升當前工作效率，更為未來的成長與創新鋪設清晰路徑。」

「最佳KLAS獎項」基於醫療服務提供者的直接反饋，表彰那些透過合作夥伴關係、卓越表現及對客戶需求的敏捷回應，持續展現卓越表現的供應商。

AGFA HealthCare將於HIMSS 2026大會期間，攜手客戶與合作夥伴共同慶祝榮獲Best in KLAS殊榮，此舉彰顯該公司持續致力於推動大規模、互聯互通、智能且以人為本的影像解決方案。

KLAS參考資料

最佳KLAS獎項概覽：《2026最佳KLAS獎項：軟體與服務報告》

企業影像分項報告：《2026最佳KLAS獎項：軟體與服務報告》

關於亞格法醫療保健

在亞格法醫療保健，我們深知要實現臨床效率與優質病患照護之間的關鍵平衡，首要之務在於提升臨床醫師的使用體驗。我們深知臨床醫師全神貫注於病例、傾注全力做出確信且明智診斷的重要性。正因如此，我們設計了企業影像平台以消除干擾因素。當干擾消弭，科技將成為思維的延伸，每位臨床醫師皆能掌握所需資源，發揮專業巔峰水準——這便是「流暢工作」的真諦。

此信念貫穿我們所有行動——以使命、願景及客戶交付原則為指引，致力賦能臨床醫師並提升其體驗。

亞格法醫療為亞格法集團旗下事業部。欲瞭解更多資訊，請造訪 www.agfahealthcare.com 並於 LinkedIn 追蹤我們。

AGFA 及 Agfa 菱形標誌為 Agfa-Gevaert N.V. 比利時公司或其附屬機構之註冊商標。XERO 為 Agfa HealthCare N.V. 比利時公司或其附屬機構之註冊商標。本文所載所有資訊僅供參考之用，本刊所述產品與服務之特性可隨時變更，恕不另行通知。部分產品與服務可能未於您所在地區提供。請洽詢當地銷售代表以確認供應狀況。AGFA HealthCare 致力提供最精確資訊，惟對任何印刷錯誤概不負責。

關於 KLAS Research

KLAS Research 是領先的醫療保健資訊科技數據與洞察公司，致力透過放大醫療服務提供者的聲音來改善全球醫療服務。KLAS 將於 2026 年慶祝成立 30 週年，其透過基於直接客戶反饋的獨立研究評估供應商表現。

Best in KLAS® 是 KLAS Research 的註冊商標。

