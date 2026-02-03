華泰經紀攜手菲律賓Aboitiz Power集團 臨港首啟2026全球統保路演 賦能共建「一帶一路」能源合作

香港, 2026年2月4日 - (亞太商訊) - 1月29日，由華泰保險經紀與上海國際再保險登記交易中心聯合承辦的菲律賓頭部能源集團Aboitiz Power全球統保項目中國市場保險排分風險路演會，在上海臨港國際再保險登記交易中心成功舉辦。作為Aboitiz Power 2026年度全球四地（上海、倫敦、新加坡、迪拜）路演的首站，是該集團首次登陸中國市場開展全球統保項目路演，也是上海國際再保險登記交易中心開業以來舉辦規模最大的國際保險業務路演，此次活動不僅彰顯了其對中國市場的高度認可，更印證了中國保險市場的承保實力、服務水平及華泰經紀的專業能力，為深化高水平對外開放、賦能全球能源合作注入強勁動力。

上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會金融貿易處處長殷軍，Aboitiz Power集團首席戰略官兼首席風險官史蒂夫‧邦茲，華泰保險經紀董事長杜奎峰，上海國際再保險登記交易中心總經理趙雷，以及20餘家保險公司、再保險公司的100餘位專家代表出席本次路演，共同探討為全球能源項目及綠色轉型提供風險保障的「中國方案」。

鏈接全球，首啟中菲能源保險新征程

作為Aboitiz Power全球統保路演的中國首秀，此次臨港活動搭建起中菲能源保險合作的橋樑，成為兩國深化能源領域協同、對接全球保險資源的重要起點。 上海自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會金融貿易處處長殷軍表示，上海臨港正全力打造全球領先的國際再保交易市場，主動服務國家高水平對外開放戰略大局，並就支持產業發展的相關優惠政策進行全面解讀，同時還介紹了政策的具體落實情況。此次路演既是對中國保險市場、上海國際再保險登記交易中心及華泰經紀專業能力的認可和肯定，更是推動中國國際保險市場高質量發展、提升跨境金融服務能力的重要契機。

Aboitiz Power集團首席企業服務官表示，中國與菲律賓有著諸多相似的發展境遇，本次交流將是阿博伊蒂斯能源與中國保險業界深化合作、攜手同行的起點。

Aboitiz Power集團首席戰略官兼首席風險官史蒂夫‧邦茲介紹，作為菲律賓領先的能源企業，Aboitiz Power集團擁有百餘年的運營歷史，是菲律賓領先能源企業，發電量佔該國電力需求超20%，公司整體戰略佈局正積極深化與中國市場的全方位合作，是中國領軍能源建設和設備供應企業的重要合作夥伴。此次將整體保險業務向中國市場排分，包括由中國企業承建和設備供應的新能源建設項目，上海路演是集團全球佈局的重要一環。

深耕佈局，共築全球能源風險保障網

依託臨港新片區的制度優勢與行業資源，上海國際再保險登記交易中心、華泰經紀與各方力量協同發力，立足專業優勢深耕佈局，助力搭建全球能源項目風險保障體系，為能源合作築牢安全屏障。

華泰經紀董事長杜奎峰表示，華泰經紀始終以服務共建「一帶一路」為使命，國際化與創新是公司「十五五」規劃的核心戰略。立足中國企業高質量「走出去」新階段，華泰經紀願與行業同仁攜手，通過產融深度融合，從服務中國出海企業與產品起步，延伸至賦能其全球上下游生態夥伴，助力中國實體產業提升海外綜合競爭力，構建互利共贏海外利益共同體。

上海國際再保險登記交易中心總經理趙雷表示，中心將致力於打造高效標準、透明規範的新型再保險交易體系，推動我國保險業高質量發展、深化全球風險治理合作。當前，中國在國際保險市場佔有率仍有較大提升空間，鼓勵行業各方積極參與國際競爭與合作，把握這一推動中國保險市場實現新增長、開拓新格局的重要機遇。

攜手共進，賦能「一帶一路」高質量發展

此次路演凝聚行業共識、整合優質資源，推動各方在全球能源風險保障領域達成深度協作，為「一帶一路」能源合作注入保險力量，助力實現高質量發展。

路演環節，Aboitiz Power與華泰經紀的專家先後介紹了項目排分情況、實施計劃及承保條件，中國太保、平安、人保、中再產險等機構圍繞項目風險保障、合作模式、跨境服務等核心問題開展深度交流，凝聚廣泛共識，為後續合作落地奠定堅實基礎。

此前華泰經紀已成功協助Aboitiz Power在中國市場排分多個項目，此次路演旨在整合直保與再保資源，構建全球能源風險保障合力，探索「一帶一路」生態夥伴海外風險協同保障機制，打造可複製的風險管理範式。

當前，「十五五」規劃開局起步，中國企業高質量「走出去」步伐持續加速，國家戰略的內涵與外延不斷豐富。未來，華泰經紀將持續以自身為核心，深耕國際化佈局，攜手行業同仁，以產融結合為紐帶，在構建「中資利益—中國元素—中國影響力」多層輻射圈的海外產業生態中，持續提升中國保險產業的國際話語權，推動跨境保險合作深化，為共建「一帶一路」高質量發展、促進中菲能源深度合作貢獻華泰力量。

