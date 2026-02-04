東方大鵬今日始：解碼「功能飲料第一股」東鵬飲料的長期價值底色

香港, 2026年2月4日 - (亞太商訊) - 在近年港股新股市場中，真正意義上的消費龍頭並不多見，而能夠在發行階段即吸引大規模長線基石資金的案例，更是少數。2月3日，東鵬飲料（09980.HK）正式登陸港交所主板，開啟「A+H」雙平台驅動的新篇章。這不僅是2020年以來亞洲消費品行業最大規模的IPO，更創下了港股史上消費行業 IPO 基石投資者數量最多的紀錄。

由卡達投資局（QIA）、淡馬錫、摩根大通資產管理、瑞銀資產管理、貝萊德、富達、蘭馨亞洲、保銀（Pinpoint）、紅杉中國、嘉裡集團、盈科拓展集團在內的15家基石投資者，合計逾6億美元的發售股份，陣容覆蓋主權財富基金、國際頂級長線資管機構以及具備產業協同能力的戰略資本，堪稱近年來消費賽道中極具標誌性的「長線投票」。

從三十年前深圳的一家飲料廠，到如今功能飲料巨頭，東鵬飲料的故事是中國消費品牌崛起的縮影。而今天，全球頂尖資本的集體選擇，預示著這個故事正從「本土深耕」邁向「全球敘事」的質變時刻。

千億賽道中的王者：從核心業務看其增長確定性

所有宏偉的資本故事，都始于堅實的基本盤。東鵬飲料的價值根基，深植於中國功能飲料這個黃金賽道及其無可爭議的領導地位。

隨著國民健康意識覺醒、生活節奏加快以及消費場景的多元化，功能飲料市場持續擴容。根據弗若斯特沙利文報告，2019年至2024年，中國功能飲料市場規模年複合增長率達8.3%，遠超同期整體軟飲市場4.7%的增速，為龍頭企業的增長提供了廣闊的成長空間。

東鵬飲料正是這個賽道上的領航者。自2021年起，公司已連續四年穩居中國功能飲料市場銷量第一，2024年市場份額進一步提升至26.3%，持續領跑行業發展。這一領先地位的鑄就絕非偶然，而是源於公司在品牌建設、渠道深耕以及數字化運營三大核心領域的長期積澱，共同構成了東鵬飲料穩固且具備高確定性的業務基本盤。

品牌層面，「年輕就要醒著拼」早已超越單純的廣告語，升華成為激勵一代奮鬥者的文化符號。通過持續的品牌投入與精准的營銷觸達，東鵬飲料成功將產品與「提神」、「抗疲勞」、「奮鬥」等核心需求深度綁定，在消費者心智中建立起強關聯認知。

渠道佈局上， 東鵬飲料超過430萬個終端銷售網站的立體化銷售網絡，實現中國近100%地級市覆蓋，形成了競爭對手短期內難以企及的物理壁壘。配合其超過7500人的專業銷售團隊，公司實現對管道的深度掌控與精細運營，確保產品高效觸達各類消費場景，為業績增長提供堅實支撐。

數字化體系的建設進一步強化了公司整體競爭力。作為行業數字化先鋒，東鵬飲料是於行業內率先啟用「一物一碼」系統與「五碼關聯」技術，並搭建起全流程、多層次、一體化的數字化運營體系，實現了從生產到消費的全鏈路數字化管理。這不僅保障了供應鏈效率與食品安全追溯，更使其能即時洞察數億消費者的需求，驅動精准營銷與產品迭代。

增長引擎「多核爆發」 財務硬實力凸顯

強勁的內生增長力則是東鵬飲料站穩資本市場的核心底氣。公司用持續高增的財務資料，印證了「中國功能飲料龍頭」的含金量。

2022 年至 2024 年，其營收從 85 億元躍升至 158.3 億元，年複合增長率為36.5%，遠高於同期全球功能飲料行業及中國功能飲料行業的增速；淨利潤從 14.4 億元飆升至 33.3億元，年複合增長率高達52.0%。2025 年前三季度，公司繼續保持高速增長，營收168.4 億元，淨利潤 37.6 億元，同比分別增長34.1%及38.9%。值得關注的是，公司盈利質量持續優化，淨利率從 2022 年的 16.9% 提升至 2025 年前三季度的 22.3%，規模效應與運營效率雙重提升。

持續高增長背後，是東鵬飲料多品類戰略持續落地顯效。核心產品「東鵬特飲」持續發揮壓艙石作用，作為擁有「藍帽子」保健食品認證的標杆產品，其憑藉差異化的產品定位和精準的創新營銷，已成為消費者心目中「能量補充」場景首選，2024 年實現收入 133.0億元，2022年至2024年收入年複合增長率達27.3%，牢牢鞏固能量飲料賽道領導地位。

第二增長曲線「東鵬補水啦」 展現出驚人的市場爆發力，其以「快速補充電解質」的功能主張的功能主張，快速搶佔「汗點」場景場景。上市第二年已實現近人民幣15億元收入，同比增速高達280.4%。2025 年前九個月營收達28.5億元，接近2024 年全年銷售規模的2倍，營收占比已提升至16.8%，成功躋身運動飲料賽道核心陣營，印證了公司對消費趨勢的敏銳洞察與快速落地能力。

與此同時，「東鵬大咖」咖啡、「海島椰」植物蛋白飲料、「果之茶」系列等新品類加速起量，形成多點開花的產品矩陣。2024 年其他飲料收入同比增長 103.2%，形成覆蓋能量、運動、咖啡、茶飲料等多場景的產品生態，徹底打破單一品類依賴，為公司打開了持續的內生增長空間。

全球征途「鵬翼張開」：A+H 平台賦能出海加速度

對於東鵬飲料而言，港股上市絕非簡單的融資行為，而是全球化戰略的關鍵跳板。作為「東方大鵬」飛躍全球的重要支點，香港上市將為公司帶來更為多元的資金渠道，更豐富的股東結構，同時極大提升東鵬品牌在海外市場的認可度與合作信譽。

事實上，東鵬飲料的全球化佈局早已落地生根。目前其產品已出口至 25個國家和地區，並在印尼、越南、和馬來西亞等地設立子公司，逐步構建當地供應鏈體系，同時積極探索美國等其他國家和地區的市場機會。此次上市募集資金的主要用途之一就是拓展海外市場業務，探索潛在投資及併購機會，為實質性推進國際化進程注入強心劑。

豪華基石陣容的加持，更讓東鵬飲料的全球化之路如虎添翼。一方面，卡達投資局、淡馬錫等主權基金和全球資本的入駐，本身就是最高規格的「國際信用背書」。另一方面，與基石投資者中嘉裡集團等全球產業夥伴的協同，能為其海外供應鏈、本地化物流與分銷提供切實支持。

東鵬飲料港股上市，標誌著公司經過三十年本土市場的淬煉，其價值終於獲得了全球頂級資本體系的認證與加持。它的故事內核堅實——源於中國市場的深厚根基與強大盈利能力；它的成長敘事清晰——由多元化和全球化雙輪驅動；它的航行夥伴卓越——由全球最頂尖的長期資本共同護航。當「東方大鵬」借力香江之風展翅，这瓶凝聚著中国消费力量的饮料正將其能量注入更廣闊的世界，其長期價值的醇香，或許才剛剛開始散發。

