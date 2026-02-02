先導智能赴港招股：新能源裝備龍頭 開啟全球增長新篇章

香港, 2026年2月3日 - (亞太商訊) - 在全球「碳中和」浪潮與能源結構轉型的宏大敘事下，新能源裝備行業正迎來黃金發展期。從鋰電、光伏到氫能、智能物流，多賽道同步爆發，行業競爭從單一設備供應的較量，升級為平台化、全產業鏈解決方案的綜合實力比拼。

作為全球領先的新能源智能製造解決方案服務商，無錫先導智能裝備股份有限公司（「先導智能」）在其董事長王燕清先生的戰略引領下，始終以前瞻視野持續把握產業升級脈絡，並通過制度化的決策機制，確保戰略的高效執行與落地：從鋰電池裝備領域的絕對領先，到跨界佈局光伏、智能物流等多元賽道；從推動公司產品從單機設備向整線解決方案升級，到堅定不移地推行全球化戰略；乃至當前加碼AI技術賦能生產研發，推動公司從單一鋰電設備商升級為以固態電池為矛、多能互補為盾、全球交付為翼的世界級智能裝備領軍企業，戰略價值與市場潛力日益凸顯。

2月3日，先导智能（0470.HK）啟動港股招股，擬全球發售93,616,000股H股，每手100股，按發售價45.80港元計，募集資金淨額約41.66億港元，預計於2月11日登陸聯交所，實現「A+H」雙重上市，開啟全球化發展新篇。

技術築盾 從「專利數量」到「核心工藝獨佔性」的升維競爭

在20餘年的經營歷程中，先導智能始終專注於智能裝備領域核心技術研發，積累並掌握了自動化、智能化、數字化、軟件集成、精密加工等全維度的智能裝備底層核心技術，構建起完整的技術體系。截至 2025 年9 月 30 日，公司已在中國獲得註冊專利3,336項，形成了堅實的技術保護網。

不僅如此，先導智能已將技術優勢從「專利堆砌」升維到以核心工藝獨佔性的更高層次，進一步夯實其競爭壁壘。往績記錄期間，公司提供的製造設備及解決方案幾乎全部為獨家開發，可根據客戶特定需求及工藝特點定制而成。這種強大的非標定制與工藝獨佔能力，源於公司龐大的研發團隊，他們不僅精通智能裝備技術，更深刻理解鋰電池、光伏、3C、氫能等多元領域的核心工藝與專業知識。正是這種跨領域的工藝Know-how，使得團隊能夠精准洞察並迅速回應客戶在每個工藝環節的獨特需求，提供針對性極強的解決方案。

此外，公司通過模塊化研發方式、獨立開發的數字化端到端研發平台，以及靈活的供應鏈與質量管制體系，確保了非標定制產品的高質、高效交付。這種以客戶為中心的深度定制模式，使先導智能與寧德時代、特斯拉、隆基綠能等各領域頂尖客戶建立了長期、深度甚至戰略級的合作關係，形成極高的客戶粘性。

未來之戰：前沿技術卡位，繪製增長想像藍圖

在深耕当下的同時，先導智能基于對核心工藝的深刻理解，在代表產業未來的關鍵方向上精准佈局，构建了难以撼动的技术想象空间和长期增长确定性。

在固態電池領域，先導智能已率先卡位，成功打通固態電池量產的全工藝環節，實現全球首條車規級全固態電池整線解決方案的交付。透過乾法電極及一體化設計等先進工藝，該解決方案優化了從全固態電極製備關鍵設備、電解膜製備及複合機器、裸電芯組裝到致密化儀器、到高壓化成及老化設備的全固態電池整個生產流程，顯著提高效率，確保高質量產出。目前，公司已向全球各地多家客戶陸續交付固態電池生產的核心設備。

AI 技術應用層面，先導智能打造的 LEADACE 穹頂系列智能平台，通過智能算法賦能鋰電精益製造，已開發出超過50個AI應用場景。在視覺檢測領域，公司通過AI與3D技術深度融合，突破傳統視覺檢測算法局限，將缺陷識別準確率提升至99.8%；在設備預測性維護方面，先導智能構建了設備運維數字化平台，結合AI算法，將預測性維護降低停機時間30%。

在新型光伏電池領域，公司深度佈局包括TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦等在內的新型技術，並已實現GW級規模應用該等技術的各種單體主要裝備及整線解決方案的交付。其開發的GW級TOPCon數字解決方案，整條生產線可實現26.5%以上轉換效率，處於行業領先地位。在XBC領域，公司XBC高速串焊機出貨量在全球光伏智能裝備供應商中排名第一。

在氫能領域，先導智能成功打通了PEM製氫製造的全部環節，其於2024年向《財富》全球500強客戶成功交付一條自主研發的2000MW PEM電解槽整線解決方案，為當年中國企業在氫能裝備領域承接的最大單筆海外訂單。公司開發的MEA製備設備、第四代MEA R2R裝配產線通過工藝創新，針對性克服了製氫及燃料電池生產過程中的瓶頸問題，有效加快了氫能及燃料電池技術產業化進程。

全球化戰略同步推進 財務韌性凸顯增長動能

在鞏固國內市場領先地位的同時，先導智能積極推進全球化戰略。作為國內首批實現全球擴展的新能源智能裝備供應商以及首批在歐洲本土建設技術能力中心的中國鋰電池裝備供應商，公司已在 16 個國家或地區設立 19 家境外分公司及附屬公司，致力於構築「全球研發、全球交付、全球服務」布局。目前，先導智能已與大眾、寶馬、西門子、LG Energy、SK On等全球知名企業建立了深厚的合作關係，成功交付眾多標杆項目，並成為國內龍頭客戶出海佈局的核心合作夥伴。

此外，先導智能還積極履行社會責任，通過聯合國全球契約組織審核成為成員，並捐款成立先導智能暖光公益基金，支持研究、教育、鄉村振興及環境可持續性等領域，以全球化企業的擔當提升品牌影響力。

全球化布局帶來強勁的增長動能。2022年至2024年間，先導智能海外銷售收入由人民幣 11.95 億元增至人民幣 28.31 億元，收入佔比從 8.6% 提升至 24.0%。2025年前9個月，海外業務在複雜外部環境下依然保持穩定，收入進一步增至人民幣20.15億元。毛利率方面，2024 年海外銷售毛利率達 36.7%，2025年前9個月進一步提升至39.3%，隨着海外收入及訂單比例不斷提升，公司整體盈利能力持續優化。

在全球能源轉型的政策紅利下，先導智能憑藉技術、戰略、客戶、財務四重核心驅動，構築起強大的競爭優勢。技術層面，從專利積累到核心工藝獨佔性，形成堅實壁壘；戰略層面，平台化布局規避單一行業周期波動，全球化拓展打開增量空間；客戶層面，與全球龍頭企業深度綁定，建立高粘性合作關係；財務層面，海外業務強勁增長，盈利能力持續優化，為長期發展提供堅實支撐。

此次「A+H」雙重上市，不僅為公司發展資金支持，更將進一步提升國際品牌影響力，助力全球化戰略加速落地。在管理團隊的前瞻引領與制度化決策機制的保障下，先導智能正以硬核技術實力、完備的產業布局與強大的執行力，把握新能源裝備行業的黃金發展機遇，長期配置價值凸顯，有望迎來估值與業績的雙重提升。

