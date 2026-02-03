卡奧斯遞表港交所：工業數智化龍頭 為製造業培育新質生產力注入強勁動能

香港, 2026年2月3日 - (亞太商訊) - 數字經濟浪潮下，工業數智化已成為中國製造業轉型升級的核心引擎。隨著AI、IoT、大數據等技術與工業場景的深度融合，「AI+工業互聯網」正重構產業價值鏈，催生出增長潛力巨大的市場藍海。

卡奧斯物聯科技股份有限公司（「卡奧斯」或「公司」）作為工業數智化領軍企業，於1月30日向港交所遞交招股書，有望成為資本市場對接中國製造業智能化升級紅利的核心標的。

中國工業數智化領域領軍企業 以數智技術激活新質生產力

卡奧斯作為中國工業數智化領域的領軍企業，始終深耕物聯網、大數據、人工智能等前沿技術與工業場景的深度融合，公司以自主研發的COSMOPlat工業互聯網平台為核心支撐，構建起獨具特色的端雲一體化產品與服務體系，為各行業用戶提供定制化數據智能解決方案與物聯網解決方案，以數智技術激活新質生產力，全力助推製造業高質量發展。

在智能製造解決方案領域，卡奧斯以大規模定制模式為核心抓手，全面打通研發、生產、供應鏈等全業務鏈路，實現設備-產線-車間-企業多維度數據深度融合、智能協同，為客戶量身打造降本、增效及智能化決策的一體化解決方案。這種以數智為核心驅動、以全鏈路協同為支撐、以定制化服務為特色的創新模式，不僅精准破解製造業生產效率低、運營成本高、決策滯後不足等核心痛點，更助力企業突破發展瓶頸、加速產業智能化轉型升級，為製造業培育新質生產力持續注入強勁動能。

截至目前，公司在全球範圍內已累計為30多個行業的9000多家企業提供專業數智化轉型服務，成功助力客戶打造17個世界級「燈塔工廠」，彰顯了其在智能製造領域的深厚技術積澱與卓越服務能力，成為推動製造業智能化升級的核心力量。

在綠色製造解決方案領域，卡奧斯聚焦「雙碳」目標，面向企業和園區用戶，打造了智慧能碳管理平台產品及全場景軟硬一體化智慧能源解決方案。公司依託自主研發的能碳大模型——天智能碳大模型，深度融合AI算法與邊端控制技術，通過實時抓取生產設備運行數據、精准預測最佳能效曲線，助力企業降低用能成本，提高用能效率，實現綠色製造。

目前，公司的工業綠色化解決方案已在600餘家企業成功落地，不僅打造了國內本土企業首個WEF可持續燈塔工廠，更建成了國內首個「碳中和燈塔基地」，全面展現了公司在綠色製造領域的創新實力與責任擔當，為製造業綠色低碳發展樹立了標杆。

在專用平台建設及運營方面，卡奧斯以COSMOPlat工業互聯網平台為核心基座，聚焦特定領域搭建專業型服務平台，重點為政府及企業用戶提供園區級、行業級、城市級全維度工業互聯網平台建設與運營整體服務。截至目前，公司已成功打造郯城化工、景德鎮陶瓷、中德生態園等數十個標杆案例，形成了可複製、可推廣的平台建設與運營實踐經驗，為各領域數字化轉型提供了有力支撐。

獨特飛輪效應構築堅固壁壘 廣闊市場空間助力釋放增長潛能

依託強勁的工業數智化實力及全行業場景的實踐積累，卡奧斯逐步形成了「數據積累 — 模型迭代 — 智能體應用落地 —工業價值實現」的良性業務飛輪效應。基於對工業領域海量數據的精准挖掘與複雜場景的深刻洞察，公司構建起訓推平台、大模型、智能體開發及應用平台的全棧AI技術體系，形成了獨特的生態化發展模式。

這種模式構建了極高的行業競爭優勢，既區別於傳統工業軟件企業單一的工具化輸出，也不同於互聯網平台的流量驅動邏輯，憑藉「技術+場景+生態」的核心優勢，成為港股市場中獨樹一幟的工業數智化投資標的。

從行業發展角度而言，中國工業數智化解決方案市場正處於高速增長的黃金賽道，市場需求持續釋放，發展潛力巨大。根據沙利文報告，2024年，中國工業數智化解決方案市場規模達到2.0萬億元，2020年至2024年復合年均增長率達到12.2%；預計2029年，中國工業數智化解決方案市場規模將達到3.4萬億元， 2025年至2029年復合年均增長率為11.1%，廣闊的市場空間以及製造業轉型的迫切需求，為卡奧斯這樣的行業龍頭企業進一步拓展業務和持續發展提供了堅實保障。

總體而言，在港股市場缺乏同類標的的背景下，卡奧斯憑藉穩固的龍頭地位、獨特的生態化模式與清晰的成長路徑，已成為港股中極為稀缺的優質標的，伴隨著製造業數智化轉型進入深水區，疊加相關支持政策的持續加碼，卡奧斯的上市不僅將進一步夯實其行業龍頭地位，更有助於其持續搶佔市場份額、釋放增長潛能，未來頗具想像空間，值得投資者高度關注與期待。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network