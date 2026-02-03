Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, February 3, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Tuesday, 3 February 2026, 14:13 HKT/SGT
Share:

來源 FWD Group Holdings Ltd
富衛集團調查顯示逾七成亞洲中產對財務健康感到焦慮 阻礙長遠規劃
- 跨世代生活成本上升與家庭責任重塑財務優先次序

香港, 2026年2月3日 - (亞太商訊) - 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今天公佈消費者展望調查結果，顯示大多數亞洲中產階級對財務狀況感到焦慮，且對退休準備不足。隨着生活成本不斷上升及家庭責任增加，各世代的財務優先次序正被重新塑造。

近四分三（71%）受訪的中產消費者對整體財務狀況感到壓力，三大主要憂慮包括：生活成本上升（71%）、高昂醫療費用（43%）以及擔心意外失業或收入減少（37%）。因此，他們的首要財務目標聚焦於兩至三年內的短期規劃。近半數（44%）受訪者旨在為家庭建立基本保障，而三分一（37%）則期望達致財務獨立。

富衛集團分銷兼產品主張及策劃總監Lee Yen Ho表示：「顯然，亞洲各世代中產階層普遍存在財務脆弱感。隨著人口壽命延長與家庭結構演變，建立財務韌性以守護所愛，並將儲蓄轉化為可持續的終身收入，將變得日益重要。創造保險新體驗因而發揮關鍵作用。保險不僅能在困難時期提供保障，更有助建構抗風險能力、確保退休收入，讓所有人能自信地盡興人生。」

調查亦揭示了明顯的跨代壓力：

- X世代（出生於1965至1980年）面臨最艱難的平衡考驗：需同時負擔教育開支、償還房貸及準備退休。當中有62%擔心儲蓄無法抵禦通脹，52%將保障終身收入列為退休首要需求。

- Y世代（出生於1981至1995年）同時肩負多重財務責任，其中49%擔心自己的退休儲蓄不足。大部分（85%）除養育子女外，還需供養父母。儘管近半數（47%）希望尋找單一高效的保險以保障多名家庭成員，但大多數（61%）從未聽聞相關的家庭保障計劃。

- Z世代（出生於1996至2010年）財務壓力日增，53%預期未來五至十年會因日常開支上升而面對困難，另有46%認為保險產品價格過高。

是次泛亞調查與市場研究公司益普索合作，訪問了逾9,000名年齡介乎於21至65歲的中產消費者，涵蓋富衛營運的十個市場：柬埔寨、香港特別行政區、印尼、日本、澳門特別行政區、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

富衛在其市場提供多元產品，旨在加強保障、提升財務韌性及建立長期的財務安全。例如在香港推出「人仁保醫療保險計劃」提供靈活的家庭保障及設有免健康核保的添加自選保障。在日本，為了滿足日益增長的儲蓄和退休規劃需求，富衛推出了一款日圓整付保費年金產品，幫助個人和家庭建立穩定的退休收入來源。於泰國及新加坡推出的「FWD Sure Pension 」計劃及「FWD Invest Flexi Elite 」計劃協助客戶透過結構化收入及可持續的財富增長選項做好退休準備。於印尼，「FWD Critical First」保障計劃提供可負擔及對抗通脹的保障，協助家庭在生活成本上漲的環境下保障財務健康。

關於富衛集團

富衛集團（香港聯合交易所上市代號：1828）為泛亞洲人壽及健康保險公司，服務約3,400萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為1828。

如欲了解更多資訊，請瀏覽www.fwd.com

For media inquiries, please contact: groupcommunications@fwd.com

Source: FWD Group Holdings Limited



話題 Press release summary

部門 金融, Banking & Insurance, FinTech
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
FWD Group Holdings Ltd
Nov 3, 2025, 08:53 HKT/SGT
富衛集團新業務表現強勁
Aug 29, 2025, 06:55 HKT/SGT
富衛集團上市後首次公佈業績 上半年表現創新高
Aug 14, 2025, 10:19 HKT/SGT
富衛集團慶祝成立12週年 推出12項社區關愛撥款計劃
Aug 7, 2025, 13:00 HKT/SGT
富衛集團完成構建亞洲高資產淨值客戶服務網絡
May 2, 2025, 14:59 HKT/SGT
富衛集團首季度新業務表現強勁
Apr 30, 2025, 12:27 HKT/SGT
富衛集團與JA Worldwide延長合作 繼續推廣其屢獲殊榮的理財素養課程
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       