卡奧斯衝擊港股「AI+工業互聯網」第一股 數智生態賦能新型工業化

香港, 2026年2月3日 - (亞太商訊) - 1月6日，工信部正式印發《工業互聯網和人工智慧融合賦能行動方案》，旨在深化人工智慧與工業互聯網的融合應用，推進新型工業化。政策東風下，人工智慧與工業場景加速融合，推動數智化解決方案向高階智能演進。

在此背景下，作為中國領先的工業數智化產品與解決方案服務商，卡奧斯物聯科技股份有限公司（下稱「卡奧斯」或「公司」）啟動了IPO計劃。1月30日，卡奧斯向港交所遞交了招股書，沖擊港股「AI+工業互聯網」第一股。憑借在工業數智化領域的長期深耕，卡奧斯助力企業實現智能化轉型，成為推動工業領域新質生產力的關鍵力量。

商業模式確立領先優勢 規模化驗證顯成效

卡奧斯以自主研發的COSMOPlat工業互聯網平臺為基礎，打造了端雲一體化產品服務體系。平臺融合了AI、大數據和物聯網等技術，將製造業全流程解構，將工業企業復雜的流程封裝成可復製、可推廣的工業智能軟件產品和端雲一體化解決方案，支撐跨行業跨領域推廣應用。目前，公司自主打造的天智工業大模型已在3大行業、超40個場景落地應用。

跨行業場景持續落地，疊加強化的工業高質量數據集、多模態演算法及機理模型，天智工業大模型精準度與效率雙升。基於該大模型，公司將智能體應用與工業場景深度融合，打造了工業智能體矩陣。目前，高質量智能體數量增長至57個，豐富度不斷提升，技術競爭優勢進一步夯實。

此外，公司構建覆蓋企業、園區、行業、城市的多層級、立體化的客戶運營與服務體系，深耕重點垂直行業和區域，擴展中小企業客戶群體。截至2025年9月30日，公司累計服務的付費企業超過9,500家，國家級專精特新企業超600家。

創新突破行業引領 從平臺到生態的持續演進

卡奧斯不僅構建了領先的平臺與技術，更成功推動了從平臺賦能到生態共創的模式變革，實現了對行業的引領。早在2017年，卡奧斯便率先搭建起跨行業、跨領域的COSMOPlat工業互聯網平臺，打破當時工業互聯網平臺局限於單一行業的困境；其後憑借技術沉澱與場景經驗，逐步從核心的家電行業，輻射到機械裝備、電子、汽車、能源化工等多個關鍵工業領域，構築起差異化競爭優勢，並自2019年起連續7年位居工信部「跨行業跨領域工業互聯網平臺」榜首，奠定行業龍頭地位。

在標準制定與生態構建上，卡奧斯的突破尤為突出。公司已主導或參與製定國際標準12項、國家行業標準98項，是首個被IEEE、ISO、IEC和UL四大國際標準組織共同批準主導製定工業互聯網相關國際標準的平臺，也是首家被歐洲聯邦雲（GAIA-X）邀請參與共建的非歐盟企業，標誌著中國工業數智化方案獲得全球權威認可。與此同時，卡奧斯持續擴大生態邊界，截至目前已累計服務企業超過16萬家，打造17座燈塔工廠，依託國家級研發載體累計申報專利超1,200項（其中授權發明專利超200項），形成「標準引領+技術支撐+生態聚合」的良性循環。

營收穩中有進 多元化曲線構築增長韌性

財務數據方面，經營業績持續向好。2025年1-9月，卡奧斯收入達44.2億元，其中，數據智能解決方案的收入達到12.8億元，較同期增長59.6%；持續經營業務溢利達到1.46億元，同比增長156%，盈利水準穩步提升。龐大的客戶基礎與付費轉化效率是營收增長的核心支撐，近萬家付費企業構成穩定收入基本盤，且隨著服務深度提升，客戶生命週期價值可持續挖掘，繼而推動營收結構優化。

卡奧斯通過全球化佈局與新業務拓展，構建起多維度多元化收入曲線，打破單一市場依賴。在全球化方面，解決方案已覆蓋超20個國家，在全球超100座工廠落地，服務海外企業超50家，海外收入占比超12%，實現「中國方案」的全球復製與價值輸出。

此外，卡奧斯通過智慧能源解決方案開辟綠色低碳新增長曲線。其綠色製造解決方案面向企業與園區，提供智慧能碳管理平臺建設及全場景軟硬一體化智慧能源解決方案，助力企業降本提效。目前，工業綠色化解決方案已在600餘家企業落地，成功打造國內本土企業首個WEF可持續燈塔工廠和首個「碳中和燈塔基地」。綠色業務不僅貢獻營收增量，更契合「雙碳」戰略獲得政策紅利加持。

萬億行業空間賦能 成長潛力持續釋放

政策加持與市場需求雙輪驅動下，AI+工業互聯網行業迎來萬億級發展空間。沙利文報告顯示，2024年中國工業數智化解決方案市場規模達2.0萬億元，2020年至2024年復合年均增長率達到12.2%；預計2029年，中國工業數智化解決方案市場規模將達到3.4萬億元。卡奧斯已通過衆多案例驗證技術可行性，有望在這一藍海市場占據先發優勢。

綜合來看，卡奧斯憑借「數據+智能」的雙輪驅動優勢，依託成熟的規模化商業模式、多元的收入結構、深厚的技術實力，已構建起堅固的競爭優勢。卡奧斯作為港股「AI+工業互聯網」第一股的潛在價值顯著，長期成長潛力值得期待。

