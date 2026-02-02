港股「釣魚第一股」樂欣戶外（2720.HK）啟動招股 將於2月10日正式上市

香港, 2026年2月3日 - (亞太商訊) - 全球最大釣魚裝備製造商樂欣戶外（股票代碼2720.HK）正式啟動招股，擬全球發售2820.5萬股，其中10%為香港公開發售。每股定價12.25港元。預計2月10日在聯交所掛牌上市。此次IPO擬集資約3.45億港元，中金公司擔任獨家保薦人。

市場地位穩固，龍頭份額持續提升

根據弗若斯特沙利文的權威數據，全球釣魚用具市場規模預計將於2029年達到1941億元，其中全球釣魚裝備市場展現出更快的增長勢頭，2025年至2029年的複合年增長率預計為9.5%，明顯高於行業整體。

樂欣戶外作為全球最大的釣魚裝備製造商，市場份額為23.1%，同時在前五大廠商中佔據絕對主導地位。樂欣戶外亦是中國最大的釣魚裝備製造商，市場份額由2022年的23.4%穩步增長至2024年的28.4%，展現出持續增長潛力。中國釣魚裝備製造業也更為集中，按2024年收入計前五大釣魚裝備製造商所佔市場份額為39.4%。

業績穩健增長，產品線覆蓋全面

在財務數據層面，樂欣戶外營收保持高速穩健增長，2024年營收達5.73億元，較2023年實現23.8%的同比增長；2025年前八個月收入已達4.60億元，接近2024年全年的80%，顯示增長節奏穩健。公司2025年前八個月實現經營利潤7769.5萬元，接近2022年歷史較好水平，為公司戰略擴張提供了堅實的資本基礎。2025年前八個月淨利潤達5624.1萬元，淨利潤率維持在12.2%的健康水平，為公司戰略擴張提供了堅實的資本基礎。

其中品牌業務增長迅猛，自有品牌Solar 2024年銷售額較2018年增長近三倍，儘管目前OBM業務佔比並不是很髙，但增長潛力巨大。同時，公司TO B業務持續發力，合作超過5年的客戶達84家，客戶黏性強勁，形成「TO B穩健托底+TO C突破增長」的雙增長格局，為長期資本回報提供穩定支撐。

在產品矩陣層面，樂欣戶外為不同釣魚場景創造出了全面的產品解決方案。截至2025年8月31日的產品組合涵蓋10,000多個SKU，可適配釣魚人在不同地區及環境的需求，包括鯉魚釣、比賽釣、路亞釣、飛釣及冰釣等。

市場前景廣闊，加碼品牌與未來

從全球格局來看，釣魚裝備市場正迎來結構性增長機遇。專業機構研究顯示，2025至2029年，全球釣魚裝備市場預計將以年均約9.5%的複合增速擴張，高於戶外行業整體水平，市場總規模有望邁向2000億元。

我國垂釣裝備行業已邁入藍海發展階段，行業紅利為樂欣戶外的轉型提供了廣闊空間。機構數據顯示，2020-2024年，我國垂釣裝備行業市場規模年均複合增長率達18.92%，顯著高於全球同期水平，全球市場佔比持續提升，市場需求正從基礎功能滿足向專業化、場景化及個性化升級。

此次IPO募資是樂欣戶外發展歷程中的重要里程碑，亦是其在資本層面提升核心競爭力、拓展戰略布局的關鍵舉措。伴隨全球休閒釣魚生活方式的熱潮，消費者對高品質釣魚裝備的需求持續攀升，新興市場的增速尤為顯著。作為全球規模最大的釣魚裝備製造商，樂欣戶外可依託自身產能與產品優勢，充分承接這一藍海市場的需求紅利，為品牌升級與市場拓展築牢基礎，迎來全新的發展機遇。

