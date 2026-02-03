上實集團攜手Azzurra Capital合作落地 共啟亞洲綠色科技投資

香港, 2026年2月3日 - (亞太商訊) - 近日，由上海實業（集團）有限公司（以下簡稱“上實集團”）與Azzurra Capital聯合發起設立的亞洲環境科技合夥企業（Asia Environmental Technology Fund，簡稱“AETF”），已成功完成首關。AETF同步密集召開系列重要會議、深化多方合作對接，穩步推進落地運營與儲備項目佈局。

作為上實集團與Azzurra Capital聯手打造的專業綠色投資平台，AETF擬定目標規模為5億美元。AETF將立足香港、面向全球，錨定綠色發展時代機遇，滙聚亞歐及中東優質資本支持，致力於成為跨境環境科技投資領域的標杆力量。依託「歐洲技術引進+亞洲企業出海」的雙向跨境賦能模式，AETF將國際私募股權的專業投研能力與上實集團深厚的產業資源深度融合，緊扣全球ESG主題尤其是環境科技投資目標，充分借助亞洲工業基礎與政策紅利，精選具備高增長潛力的投資標的。通過雙向賦能策略，既加速歐洲前沿環境技術在亞洲的場景落地，也助力亞洲綠色龍頭企業邁向全球，兼顧成熟項目的穩健回報與早期科技項目的成長潛力，助力亞洲穩步邁向「碳達峰、碳中和」綠色未來。AETF將重點涵蓋可再生能源產業鏈、能源轉化和儲能技術、賦能綠色低碳發展的數智化技術（AI、IoT及智能製造）、循環經濟與資源再生、可持續農業與未來食品體系、氣候科技（CCUS）及環境監測解決方案、具備全球出口競爭力的綠色消費品與可持續生活方式等領域。

1月27日，AETF的GP公司召開首屆董事會，凝聚合作共識、明晰推進路徑、建立合規體系、儲備重點項目、細化落實舉措。在董事會召開期間，AETF董事和高管團隊圍繞落地運營、投資策略優化、多方合作拓展等召開了一系列專題會議，並同步拜訪了香港多家知名機構，圍繞環境健康領域潛在投資機遇、合作模式創新、跨境金融合規建設、項目協同聯動、優質資源分享等議題深入交流討論，為AETF精準對接香港本地優質資源、拓寬跨境合作版圖築牢根基。

上實集團與Azzurra Capital將憑藉各自獨特優勢，構建起優勢互補、協同發展的良好合作格局。上實集團自1981年在香港成立以來，聚焦生命健康與環境健康兩大核心賽道，在產業整合、項目運營、本地資源對接等方面積累了深厚底蘊與豐富經驗。Azzurra Capital作為擁有成熟跨境基金管理經驗的知名投資機構，資產管理規模近9億美元，在歐洲、中東等地擁有廣泛的優質資源與優秀的投資業績，深耕綠色科技與可持續發展領域，專業能力獲行業認可。雙方攜手發起設立AETF，既是響應全球低碳轉型號召、踐行綠色發展理念的重要舉措，也是深化跨境投資合作、支援滬港協同發展，賦能亞洲環境科技產業高質量發展的具體實踐，更是雙方實現優勢互補、合作共贏的戰略抉擇。

香港當前正在全力發展創科、綠色金融等新引擎，通過扮演更積極的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，在服務國家大局中實現自身的高質量發展。作為上實集團在港開展金融投資業務的平台，上實資本（香港）本次與Azzurra Capital合作攜手發起設立AETF，是上實資本（香港）緊抓當前香港發展機遇，服務在港發展，充分激發「香港所長」與「上海所能」的互補勢能，系統推動兩地創新鏈、產業鏈、資金鏈與人才鏈的深度融合的具體實踐，將為加快構建開放融合、連結全球的創新生態系統，為滬港國際科技創新中心建設提供支撐。

上實集團首席金融投資官谷峰先生表示，此次與Azzurra Capital的合作，是上實集團將深厚產業資源與全球資本及頂尖投資管理經驗深度融合的重要戰略舉措。期待通過AETF這一平台，不僅投資技術，更致力於培育產業。我們將積極開放自身的應用場景與生態系統，為優秀的綠色科技企業提供從驗證到規模化發展的全方位支援，共同推動亞太區域的綠色轉型與高質量發展。

Azzurra Capital創始合夥人Stefano Eugenio Marsaglia指出，亞洲作為全球低碳轉型的核心陣地，擁有巨大的投資潛力與廣闊的發展空間，綠色發展已成為不可逆轉的時代潮流。AETF的成功設立，搭建起了連接歐洲、中東與亞洲綠色投資市場的重要橋樑，未來將充分發揮雙方專業優勢，推動先進技術、優質資本與廣闊市場的跨境流動，全力打造亞洲環境科技投資領域的標杆，為全球低碳轉型貢獻力量。

風勁潮湧正當時，揚帆奮進啟新程。AETF將以此次首關為重要契機，加速推進後續擴募進程，聚焦核心投資領域精準發力、推進優質項目落地見效，持續深化與各方機構的合作對接，積極開展品牌建設與行業交流。AETF將始終以「歐洲技術引進+亞洲企業出海」雙向策略為核心，持續作為雙方跨境綠色合作的核心載體，在各類行業峰會中傳遞合作價值、連結優質資源。AETF將以資本為紐帶、以創新為動力，賦能亞洲環境科技產業高質量發展，推動ESG投資理念深度落地，為全球低碳轉型注入持久動能、貢獻堅實力量。

