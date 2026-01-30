Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, January 31, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Friday, 30 January 2026, 17:57 HKT/SGT
Share:
日清食品（香港）慈善基金連續第四年支持 香港教育大學精英運動員
- 促進運動員雙職涯發展機會 培育本地人才成為未來健康教育工作者

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 2026年1月27日，日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）宣布連續第四年支持香港教育大學（「教大」）精英運動員，並舉行2025/2026 學年日清食品精英運動員獎學金頒獎典禮，以表彰在各自運動領域中表現卓越、並立志成為未來教育工作者的七位精英運動員。該獎學金將支付整個修業期的全額學費，確保他們能夠專注追求學業及運動目標，無須擔心財務負擔。

該獎學金於2022年由日清食品（香港）慈善基金設立，以鼓勵於教大修讀健康教育（榮譽）學士課程、運動科學及教練（榮譽）理學士及學位教師教育文憑課程的精英運動員。此舉措旨在支持他們的雙軌事業發展，賦予他們能力成為合資格的健康教育工作者，同時在運動表現上繼續追求卓越。

2025/2026 學年的七名得獎者包括新晉及續期獎學金的精英運動員。四名新得獎的精英運動員分別是：鐵人三項代表莫柏勛先生和黃栢堯先生、排球代表何健瑤小姐以及香港足毽隊代表閻諾小姐。除了新的獎學金得主，慈善基金亦將該獎學金設為可續期形式，為精英運動員提供整個學習期間的資助支持。獲得續期獎學金的三名精英運動員包括：前香港單車隊代表蔡鈞樂先生、賽艇代表陳柏匡先生及香港單車隊代表劉睿哲先生。

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「日清食品在香港扎根逾 40 年，我們堅定不移地履行回饋社會的使命。獎學金直接體現了我們的創辦人安藤百福先生『飲食和運動是健康的兩大軸心』的理念。透過連續第四年支持教大的傑出運動員，我們不僅提供經濟資助，更是在投資未來的領袖，他們將在我們的社會中倡導健康與福祉。我們很自豪能在他們的雙軌發展道路上賦予他們力量，並深信他們將以傑出運動員和敬業教育工作者的雙重身份，啟發下一代。」

香港教育大學副校長（研究與發展）陳智軒教授對長期的合作夥伴關係表達深切感謝。他表示：「教大致力推動精英運動員發展可持續的雙軌事業路徑。日清食品精英運動員獎學金的慷慨支持令我們能夠讓現役及退役運動員繼續進修，同時認可了他們卓越的運動成就。我衷心祝賀所有獎學金得主，他們展現了極大的熱情、決心和使命感，並誠摯感謝日清食品（香港）慈善基金及安藤先生對健康教育和精英運動員發展的巨大支持及信心。」

主修中文及體育的學位教師教育深造文憑獎學金得獎人及傑出排球運動員何健瑤小姐對慈善基金表達衷心謝意。她說：「獎學金的支持賦予我們精英運動員學生力量，去追逐我們的抱負，並為社會帶來有意義的影響。我們深信，我們能透過體育和教育的精神，創造更美好的未來。」

圖片說明

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中間右）及香港教育大學副校長（研究與發展）陳智軒教授（中間左）於2026年1月27日出席2025/2026學年日清食品精英運動員獎學金頒獎典禮。五名獎學金得主參與典禮，包括四名新得獎的精英運動員學生（從左至右）莫柏勛先生、黃栢堯先生、何健瑤小姐及閻諾小姐，以及獲得續期獎學金的精英運動員學生蔡鈞樂先生。

 

2025/2026年度日清食品精英運動員獎學金得獎人在各自領域均表現出色。左上起：鐵人三項代表黃栢堯先生、排球代表何健瑤小姐、鐵人三項代表莫柏勛先生、香港足毽隊代表閻諾小姐、前香港單車隊代表蔡鈞樂先生、賽艇代表陳柏匡先生及香港單車隊代表劉睿哲先生。


關於日清食品（香港）慈善基金

日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）於2020年 9月由日清食品有限公司（股份編號： 1475）以信託契約的形式成立。慈善基金致力推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究、援助有需要人士及進行惠及香港社區的慈善工作。



話題 Press release summary

部門 食品, 教育
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Jan 30, 2026, 17:42 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金连续第四年支持 香港教育大学精英运动员
Jan 28, 2026, 18:33 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金連續四年支持食品及營養科學人才
Mar 3, 2025, 17:00 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金連續三年支持食品及營養科學人才
Feb 26, 2025, 18:42 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金連續第三年支持香港教育大學精英運動員
Feb 24, 2025, 13:25 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金連續第三年支持香港教育大學精英運動員
Feb 24, 2025, 13:19 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金連續第三年支持香港教育大學精英運動員
Jan 12, 2024, 20:31 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金繼續支持食品及營養科學人才
Jan 18, 2023, 15:25 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金於香港中文大學設立日清食品獎學金
Dec 19, 2022, 12:22 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金與香港教育大學推出精英運動員獎學金
Aug 3, 2022, 14:46 HKT/SGT
日清食品（香港）慈善基金首推「日清食品橙球社區計劃」
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       