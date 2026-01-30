智領未來彰顯科技領軍實力 中國電信榮膺「金紫荊」雙獎

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 1月30日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港JW萬豪酒店舉行。中國電信股份有限公司（以下簡稱「中國電信」）憑藉卓越的經營表現，榮獲2025中國證券「金紫荊獎」「最具投資價值上市公司」與「卓越投資者關係管理上市公司」兩項大獎，這不僅是對公司投資價值與經營成效的肯定，更是對其不斷優化投資者關係管理工作、始終堅持高水平公司治理、持續提升信息披露質量與透明度、不斷構建科學完善的合規管理體系的認可。

當前，新一輪科技革命和產業變革迅猛發展，人工智能正在深刻改變人類生產生活方式，成為推動經濟社會高質量發展的重要驅動力。隨著人工智能邁入規模應用的元年，大模型、智能體等人工智能應用在各領域加快普及、深度融合，助力傳統產業改造升級，開闢戰略性新興產業和未來產業發展新賽道，行業發展迎來廣闊空間。

2025年上半年，中國電信完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅定履行建設網絡強國、科技強國、數字中國和維護網信安全的責任，準確把握科技創新和產業發展趨勢，全面擁抱人工智能，推動企業戰略由「雲改數轉」向「雲改數轉智惠」升級，持續推進企業高質量發展。

擁抱人工智能 探索智慧方案

公司堅持以客戶為中心，緊跟數字消費新場景新趨勢，不斷豐富高質量產品服務供給， 以戰新業務為引領，扎實推進基礎業務和產數業務雙輪驅動、創新發展。持續推動基礎業務創新發展，加快連接提速升級，加速推進移動網絡向5G-A升級、家庭寬帶向千兆和FTTR升級，並不斷加大直連衛星業務、量子密話密信規模拓展。

中國電信加快終端融智升級，率先發佈自研星小辰智能體，賦能終端升級，加快推進AI手機、AI中屏、AI攝像頭等終端規模發展，積極探索AI眼鏡、AI機器人等前沿領域。加快應用融智升級，不斷通過AI升級推動通信助理、雲盤、雲計算機、視頻彩鈴等業務智能煥新，並推出AI文創等新智能應用；進一步升級「美好家」產品體系，讓用戶暢享安全家、健康家、娛樂家、低碳家、智能家等多場景智慧家庭應用。

公司加快平台融智升級，在持續推動數字鄉村、智慧社區、智慧家庭等平台融通的基礎上，進一步以AI視聯、AI物聯為抓手，加快推進平台智能升級，推動基礎業務規模與價值穩步提升。持續推進產業數字化業務創新發展，加快打造業內領先的行業大模型場景應用，累計推出80餘個行業大模型、30余個行業智能體，上線星辰MaaS平台和星辰行業Agent平台，提供一體化的智能雲服務，在政務、應急、工業、能源化工、住建等領域形成成熟商業模式。

加快行業數字平台能力升級，圍繞智慧城市、社會民生、應急安全等重點領域推出一攬子行業解決方案，120餘個數字平台持續賦能各類行業客戶。加快打造「5G+AI+雲+應用」的5G定制網一體化產品體系，推出5G工控智能體等產品，助力客戶提升生產效率、降低安全風險、提高生產質量，廣泛應用於礦山、製造、電力等領域。

加快打造「5個1」創新標準ICT能力體系，提供滿足中小企業客戶辦公及生產等通用場景的一體化解決方案，首創集全光組網、通用算力、智算於一體的算網一體化服務器，新型融合網關累計發展近50萬套。

矢志創新發展 加快建設科技領軍企業

中國電信持續推進高水平科技自立自強，加快關鍵核心技術攻關，強化高質量科技供給，連續兩年入選中央企業科技創新優秀企業榜單。從底層基礎設施到上層應用全方位推進面向人工智能的技術創新，自研天翼雲服務器操作系統通過國家安全可靠測評；突破算力融合調度、訓練推理加速等關鍵技術，創新提出Triless架構，實現資源、框架與工具三重解耦，推動跨服務商、跨地區、跨架構的多元算力互聯互通，蟬聯中國算力互聯調度市場第一，穩居中國智算雲服務市場領導者象限；持續升級星辰多模態大模型，打造擬真人自然對話能力，創新提出全模態、可解釋性鑒偽能力，獲得ICCV 2025、IJCAI 2025 AI鑒偽賽道冠軍；創新構建智傳網(AI Flow)技術體系，攻關生成式智能傳輸、家族式同源模型、基於連接和交互的智能湧現三大關鍵技術，推動通信、網絡與人工智能的深度融合；自主實現高性能隱私計算協議簇，突破百億級海量數據聯合計算性能瓶頸，獲得「吳文俊人工智能科技進步獎」；攻關高質量數據集構建與治理關鍵技術，「網絡大模型」和「城市治理」數據集入選「中央企業人工智能行業高質量數據集優秀建設成果」；發佈全球首個融合QKD和PQC的分布式密碼系統；行業首創雲網端協同的抗DDoS技術，推出國內首個開源大模型基礎安全護欄，防護能力達到業界領先水平。公司不斷深化基礎理論研究，基於擴散模型的生成式編碼圖像新框架研究獲得ICME 2025唯一「最佳論文獎」；高水平建設科技創新基礎設施，雲網融合大科創裝置入選中央企業中試驗證平台；持續打造高質量標準專利，5G專利在第二十五屆中國專利獎評選中榮獲專利銀獎。

中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文表示，未來，公司將全面實施雲改數轉智惠戰略，強化創新引領的基礎業務和產數業務雙輪驅動融合發展；深入推進「人工智能+」行動，讓智能紅利更好惠及千行百業和千家萬戶；加快推動數字信息基礎設施智能化演進升級，讓智能服務更加觸手可及；進一步全面深化改革開放，著力激發企業高質量發展的活力動力；不斷增強核心功能、提升核心競爭力，加快建設世界一流企業，堅定履行建設網絡強國、科技強國、數字中國和維護網信安全的責任，在推進中國式現代化中走在前、勇擔當、作表率。

